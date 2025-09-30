HDBank Hackathon 2025 – Sân chơi bứt phá cho giới trẻ công nghệ

Cuộc thi nằm trong khuôn khổ sự kiện Galaxy of Innovation, do Tập đoàn Sovico phối hợp cùng Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM, Hội tin học TP.HCM, Đại học Hutech, HDBank, Vietjet và Galaxy Holdings đồng tổ chức.

Chính thức phát động từ tháng 07/2025, HDBank Hackathon thu hút gần 400 đơn đăng ký tham dự, đến từ sinh viên, startup và cộng đồng công nghệ trên khắp cả nước. Cuộc thi được chia thành 2 bảng thi: Bảng Emerging - dành cho sinh viên và các bạn trẻ mới tiếp cận công nghệ; Bảng Scaling - dành cho các đội thi có kinh nghiệm và sản phẩm đã bước đầu triển khai. 100 thí sinh xuất sắc đã bước vào Vòng Chung kết với thử thách hacking 36 tiếng – trực tiếp tại Galaxy Innovation Hub.

Đặc biệt, cuộc thi mở ra tới 7 chủ đề hấp dẫn, bám sát xu hướng công nghệ toàn cầu: Tư vấn tài chính dùng AI và các công cụ SMS và Microservices; Chấm điểm tín dụng dùng AI và thu thập thông tin nhiều nguồn; Blockchain trong tài chính: Tài sản số và thanh toán xuyên biên giới; Ứng dụng đa ngành trong hệ sinh thái Sovico: chương trình khách hàng thân thiết và các ứng dụng đổi mới sáng tạo liên kết giữa các lĩnh vực kinh doanh của Sovico; Tư duy về làm sản phẩm và đổi mới sáng tạo; An ninh mạng trong thời đại bùng nổ AI & Blockchain: diễn tập thực chiến tấn công lỗ hổng bảo mật; Robotics, tự động hóa và trình diễn công nghệ…

Trước khi bước vào vòng thi chính thức, Ban Tổ Chức đã tổ chức nhiều workshop online đào tạo xoay quanh các chủ đề công nghệ và kỹ năng thuyết trình, giúp thí sinh trang bị thêm kiến thức và công cụ để phát triển ý tưởng. Song song đó, cuộc thi có sự đồng hành của dàn Mentor giàu kinh nghiệm đến từ các tổ chức công nghệ, ngân hàng, quỹ đầu tư và startup, trực tiếp tư vấn, cố vấn và hỗ trợ các đội thi trong suốt hành trình. Sự đồng hành này không chỉ giúp các thí sinh hoàn thiện dự án, mà còn mang đến những trải nghiệm thực tiễn, rút ngắn khoảng cách giữa ý tưởng và ứng dụng thực tế.

Sau nhiều thử thách tranh tài gay cấn, Top 6 đội xuất sắc đã bước vào màn pitching, mang đến những ý tưởng sáng tạo trong việc ứng dụng AI, Blockchain. Đặc biệt, cuộc thi năm nay có thêm chủ đề về CyberSecurity, được thiết kế nhằm thử thách năng lực bảo mật trong bối cảnh công nghệ AI và Blockchain ngày càng bùng nổ. Đội thắng cuộc của hạng mục này đã để lại nhiều ấn tượng khi xuất sắc khai phá các lỗ hổng trên hệ thống mô phỏng của Galaxy One, vượt qua hàng loạt thử thách khắt khe và chứng minh bản lĩnh trong lĩnh vực an ninh mạng.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ Chức cùng các nhà tài trợ LeanCare, AWS, Vietjet Air đã trao nhiều giải thưởng phụ nhằm khuyến khích và hỗ trợ các đội tiếp tục phát triển dự án sau cuộc thi. Kết quả chung cuộc, giải thưởng chính thức được công bố cho cả hai bảng thi đấu.

Với quy mô lớn, sự đồng hành của các đối tác uy tín trong nước và quốc tế, cùng tinh thần sáng tạo mãnh liệt từ các thí sinh, HDBank Hackathon 2025 không chỉ là một cuộc thi, mà còn là nơi khơi dậy đam mê công nghệ, nuôi dưỡng tài năng trẻ và kết nối cộng đồng đổi mới sáng tạo. Những ý tưởng, sản phẩm từ cuộc thi sẽ là những viên gạch đầu tiên đặt nền móng cho việc phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam.