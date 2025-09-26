HDHomes tự hào vươn mình cùng Vinhomes Green Paradise Cần Giờ – Kiến tạo chuẩn mực sống toàn cầu

Sự kiện này không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình phát triển của HDHomes, mà còn khẳng định cam kết đồng hành lâu dài cùng Vinhomes để đưa siêu đô thị biển ESG++ hàng đầu thế giới đến gần hơn với khách hàng và nhà đầu tư trên toàn quốc.

HDHomes khẳng định bản lĩnh và năng lực vượt trội trên đấu trường BĐS

Trước khi đến với Vinhomes Green Paradise, HDHomes đã khẳng định tên tuổi qua hàng loạt đại dự án thấp tầng như Vinhomes Ocean Park 2&3, Vinhomes Global Gate, Vinhomes Wonder City, Vinhomes Royal Islands…Trong thời gian qua, HDHomes liên tục giữ vị trí top đầu về doanh số, nổi bật với tốc độ triển khai thần tốc, giỏ hàng tinh tuyển có tính cạnh tranh cao, trở thành top đầu Vinhomes tại thị trường phía Bắc.

Với kế hoạch triển khai Vinhomes Green Paradise, HDHomes đã chủ động củng cố lực lượng nòng cốt, từ các lãnh đạo cấp cao đến đội ngũ chuyên viên kinh doanh tinh nhuệ phía Nam để sẵn sàng bứt phá tại siêu đô thị Cần Giờ. Việc đầu tư văn phòng bán hàng ngay trung tâm TP.HCM không chỉ là bước đi chiến lược giúp tiếp cận nhanh chóng tập khách hàng tinh hoa, mà còn khẳng định cam kết "dồn toàn lực" để đưa Vinhomes Green Paradise đến tay những nhà đầu tư tiên phong.

Hậu thuẫn cho sức bật này là hệ thống vận hành chuyên nghiệp, công nghệ quản trị hiện đại, cùng đội ngũ hàng trăm chuyên viên sales được đào tạo bài bản về sản phẩm, pháp lý, tài chính và kỹ năng tư vấn. Sự tổng hòa này minh chứng rõ ràng nhất cho năng lực triển khai và sự tin tưởng tuyệt đối mà chủ đầu tư Vinhomes trao gửi.

Site tour thực địa – Khai mở tầm nhìn, tiếp lửa quyết tâm

Ngay sau lễ ký kết, HDHomes đã tổ chức site tour thực địa các dự án trọng điểm phía Nam, trong đó có Vinhomes Green Paradise. Các chiến binh sales được trực tiếp khảo sát vị trí, cảnh quan và hạ tầng kết nối, đồng thời lắng nghe phân tích chuyên sâu từ chuyên gia.

Hoạt động này giúp đội ngũ nắm vững thông tin dự án, tích lũy trải nghiệm chân thực để tư vấn khách hàng bằng sự tự tin và cảm xúc. Đây là bước đi thể hiện sự đầu tư mạnh mẽ của HDHomes vào con người – nâng cao năng lực đội ngũ, lan tỏa giá trị dự án và mang đến giải pháp đầu tư bền vững.

Chiến binh HDHomes đã sẵn sàng nội lực chinh phục Vinhomes Green Paradise Cần Giờ

Vinhomes Green Paradise Cần Giờ - Siêu đô thị ESG++ tiên phong tại Việt Nam

Vinhomes Green Paradise – Hình mẫu thiên đường xanh, kỳ quan Việt kiêu hãnh

Trên diện tích 2.870ha tại Cần Giờ (TP.HCM), Vinhomes Green Paradise – dự án đã được chờ đợi hơn một thập kỷ – đang được định hình như siêu dự án lấn biển quy mô bậc nhất Việt Nam. Giữa không gian thiên nhiên hiếm có – phía trước là biển Đông bao la, phía sau là khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn 75.000ha được UNESCO công nhận – dự án sở hữu vị trí độc bản không nơi nào sánh được.

Định vị là Siêu đô thị ESG++ – Xanh, Thông minh, Sinh thái & Tái sinh, Vinhomes Green Paradise không chỉ kiến tạo chốn an cư – nghỉ dưỡng lý tưởng mà còn vươn tầm toàn cầu về mô hình đô thị bền vững.

Điểm nhấn của dự án là việc hội tụ những công trình và tiện ích mang tính chuẩn mực: từ Paradise Lagoon 433ha – biển hồ mặn nhân tạo lớn bậc nhất thế giới, Blue Waves Theatre – Nhà hát Sóng Xanh sức chứa 50.000 người, tháp 108 tầng thuộc Top 10 thế giới, đến Landmark Harbour – cảng du thuyền quốc tế 5 sao. Mỗi chi tiết đều tái định nghĩa chuẩn mực sống thượng lưu bên bờ biển.

Trong bối cảnh hạ tầng khu Nam tăng tốc, giá trị của Vinhomes Green Paradise càng được củng cố. Các công trình như cầu Cần Giờ (khởi công 2026), cao tốc Bến Lức – Long Thành, metro tốc độ cao chỉ 12 phút từ trung tâm TP.HCM, cảng trung chuyển quốc tế… sẽ biến Cần Giờ thành trục kết nối vàng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Là đại lý F1 chính thức dự án Vinhomes Green Paradise, HDHomes mang đến cho khách hàng thông tin minh bạch, chính xác với chính sách bán hàng hấp dẫn, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp đảm bảo quyền lợi tối đa cho khách hàng. Với sứ mệnh trở thành cầu nối uy tín giữa chủ đầu tư Vinhomes và khách hàng, HDHomes cam kết mang đến cho các nhà đầu tư những cơ hội đầu tư và dịch vụ tốt nhất trên thị trường.

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần Bất động sản HDHOMES

Văn phòng Hội sở: Tầng 6 – 6A, tòa nhà Central Point, 219 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

Văn phòng TP. HCM: Số 6 Nguyễn Hoàng, Khu phố 5, Phường Bình Trưng, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0868 56 86 39

Website: www.hdhomes.vn