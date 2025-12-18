Hé lộ tuyến metro "không người lái" sắp khởi công tại TPHCM

Sáng 18-12, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM cho biết sau gần một năm vận hành chính thức, tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) ghi nhận hiệu quả khai thác vượt kế hoạch, đồng thời tạo động lực quan trọng để đẩy nhanh triển khai tuyến metro số 2 và các dự án tiếp theo.

Gần 1 năm sau khi vận hành chính thức, tuyến metro số 1 đã phục vụ khoảng 18,95 triệu lượt hành khách

Ông Lê Minh Triết, Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC 1), cho biết từ khi đưa vào vận hành ngày 22-12-2024 đến 15-12-2025, tuyến metro số 1 đã tổ chức hơn 78.194 lượt tàu, phục vụ khoảng 18,95 triệu lượt hành khách, đạt 114,21% kế hoạch.

Bình quân mỗi tháng phục vụ trên 1,5 triệu lượt khách, khoảng 52.000 lượt/ngày và có thời điểm vượt 110.000 lượt/ngày vào các dịp lễ, Tết. Metro từ chỗ mang tính trải nghiệm ban đầu đã dần trở thành phương tiện đi lại thường xuyên của người dân.

Tuyến metro số 1 được đánh giá vận hành an toàn, ổn định, đúng biểu đồ chạy tàu. Thống kê cho thấy tai nạn giao thông trên trục Xa lộ Hà Nội – Võ Nguyên Giáp giảm rõ rệt so với cùng kỳ năm 2024, khẳng định vai trò của đường sắt đô thị trong việc giảm áp lực cho giao thông đường bộ.

Để phục vụ nhu cầu đi lại dịp Noel và Tết Dương lịch, đơn vị vận hành sẽ tăng chuyến và kéo dài thời gian hoạt động.

Ngày 24-12 và 31-12-2025, tuyến chạy 264 chuyến/ngày, thời gian từ 5 giờ đến 23 giờ. Riêng ngày 1-1-2026, tuyến vận hành 276 chuyến, trong đó có 20 chuyến từ 0 giờ 30 đến 2 giờ phục vụ người dân sau thời điểm bắn pháo hoa.

Hiện đơn vị vận hành có 706 nhân sự; hệ thống thu phí được triển khai đa dạng với nhiều hình thức thanh toán không tiền mặt. Từ đầu tháng 12-2025, hình thức "Pay by Account" theo mô hình Tab in – Tab out cũng được đưa vào áp dụng.

Ông Phan Công Bằng, Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM, phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phan Công Bằng, Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM, cho biết, TPHCM đang tập trung chuẩn bị khởi công tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương), dài hơn 11,2 km, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 57.000 tỉ đồng từ ngân sách Thành phố.

Tuyến có 10 ga ngầm, 1 ga trên cao và 1 depot, được xác định là dự án trọng điểm, áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 188. Theo phương án đề xuất, tuyến metro số 2 sẽ vận hành hoàn toàn tự động (GoA4), áp dụng tiêu chuẩn châu Âu và bảo đảm kết nối đồng bộ với các tuyến khác.

Đến nay, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đã hoàn thành 100%, dự kiến hoàn tất di dời hạ tầng kỹ thuật đầu năm 2026. Các thủ tục điều chỉnh dự án, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lựa chọn nhà thầu và hoàn thiện thiết kế đang được khẩn trương thực hiện, hướng tới mục tiêu khởi công toàn tuyến vào ngày 15-1-2026.