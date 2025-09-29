Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

29-09-2025 - 21:12 PM | Doanh nghiệp

Hé lộ về người phụ nữ nợ thuế lớn nhất TPHCM

Theo Thuế cơ sở 1 TPHCM, người nợ lớn nhất là bà Võ Thị Ngọc Phượng ở đường Đồng Khởi, phường Sài Gòn, với khoản nợ thuế gần 160 tỷ đồng.

Ngày 29/9, Thuế cơ sở 1 TPHCM đã công khai danh sách 1.890 doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế và các khoản thu ngân sách Nhà nước, tổng cộng hơn 2.408 tỷ đồng tính đến cuối tháng 8. Đáng chú ý, một cá nhân ở trung tâm thành phố bị nêu tên với khoản nợ gần 159 tỷ đồng.

Thuế cơ sở 1 có trụ sở chính đặt tại phường Tân Định (TPHCM), địa bàn quản lý gồm các phường: Tân Định, Bến Thành, Sài Gòn, Cầu Ông Lãnh.

Đại diện Thuế cơ sở 1 cho biết, lý do công khai danh sách trên là bởi các doanh nghiệp, cá nhân đã vi phạm quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và điểm g, khoản 1, Điều 29 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Hé lộ về người phụ nữ nợ thuế lớn nhất TPHCM- Ảnh 1.

Doanh nghiệp, cá nhân cần thực hiện đúng nghĩa vụ nộp thuế.

Theo Thuế cơ sở 1 TPHCM, người nợ lớn nhất là bà Võ Thị Ngọc Phượng (đường Đồng Khởi, phường Sài Gòn), với khoản nợ thuế gần 160 tỷ đồng. Tiếp đó là ông Lâm Phước Hải (đường Đông Du, phường Sài Gòn) nợ 23,2 tỷ đồng. Ngoài ra còn có nhiều cá nhân nợ xấp xỉ hoặc trên 1 tỷ đồng như bà Hồ Thị Lài (941 triệu đồng), ông Nguyễn Quang Cường (862 triệu đồng), bà Đặng Thị Thiệp (836 triệu đồng) và bà Trần Thị Bé (786 triệu đồng)...

Không chỉ cá nhân, hàng loạt doanh nghiệp cũng nợ thuế với số tiền “khủng”, chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản. Dẫn đầu là Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Xây dựng Việt Hân Sài Gòn (467 tỷ đồng), tiếp đến là Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Gia Cư (396 tỷ đồng), Công ty CP Tập đoàn Yên Khánh (246 tỷ đồng). Một loạt tên tuổi khác gồm Tập đoàn NRC (126,1 tỷ đồng), Thái Sơn E&C (109,6 tỷ đồng), Đầu tư Cái Mép (88,7 tỷ đồng), Danh Khôi Việt (66,3 tỷ đồng) và Trương Anh (62 tỷ đồng).

Danh sách còn có nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ, giải trí và truyền thông như Công ty Thiết bị Truyền thông và Quảng cáo Đoàn Việt (23,6 tỷ đồng), Công ty CP Truyền thông và Quảng cáo Đoàn Gia (8,1 tỷ đồng), Công ty Dịch vụ Massage Zeus (8,8 tỷ đồng), Công ty Truyền thông Giải trí IPMM (4,8 tỷ đồng) và Doanh nghiệp tư nhân Phim Đào Thu (2,3 tỷ đồng).

Theo Luật Quản lý thuế số 38/2019 và Nghị định 126/2020/NĐ-CP, cơ quan thuế được quyền công khai thông tin nếu người nộp chây ì, trốn tránh hoặc chậm nộp quá 90 ngày.

Cơ quan thuế TPHCM khẳng định, việc công khai định kỳ nhằm minh bạch thông tin, tạo sức ép buộc các tổ chức, cá nhân sớm thực hiện nghĩa vụ, đồng thời ngăn ngừa tình trạng nợ thuế kéo dài.

Hồi tháng 7, ngành thuế từng công bố danh sách 195 doanh nghiệp nợ thuế hơn 1.186 tỷ đồng. Việc liên tục cập nhật danh sách cho thấy nỗ lực của cơ quan chức năng trong việc siết chặt quản lý, đồng thời cũng phản ánh thực tế: Nợ thuế vẫn là bài toán nan giải, gây áp lực lớn lên nguồn thu ngân sách Nhà nước.

Theo Uyên Phương

tienphong.vn

Từ Khóa:
nợ thuế

