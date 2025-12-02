Hệ thống bán lẻ Viettel khai trương chuỗi kinh doanh pháo hoa dân dụng

Việc Viettel tham gia vào lĩnh vực này sẽ mở ra mô hình phân phối pháo hoa hiện đại, giúp người dân trên cả nước dễ dàng tiếp cận sản phẩm chất lượng cao.

Viettel cho biết, dựa trên lợi thế về quy mô và năng lực vận hành kết hợp với chuỗi cung ứng được tối ưu từ sản xuất đến bán lẻ, các sản phẩm pháo hoa chính hãng với giá cạnh tranh và dịch vụ minh bạch sẽ được phân phối đến khách hàng.

Các dòng pháo hoa trong khuôn khổ hợp tác đều do Công ty TNHH MTV Hoá chất 21 sản xuất theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Bộ Quốc phòng, đảm bảo chất lượng ổn định, an toàn tuyệt đối trong quá trình sử dụng và tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật hiện hành.

Thiếu tá Đinh Thị Dung – Giám đốc hệ thống bán lẻ Viettel phát biểu tại buổi lễ

Các sản phẩm pháo hoa sẽ được phân phối rộng rãi tại rất nhiều điểm bán của Viettel trên khắp các tỉnh thành toàn quốc, trên các nền tảng thương mại điện tử, kênh bán trực tuyến và mạng lưới cộng tác viên.

Mục tiêu của Viettel là đưa sản phẩm pháo hoa chất lượng đến gần hơn với người dân, đặc biệt là trong các dịp lễ hội, sự kiện cộng đồng và mùa Tết. Quy trình tư vấn, hướng dẫn sử dụng và cảnh báo an toàn được Viettel chuẩn hóa trên toàn hệ thống, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận thông tin, hiểu rõ quy định pháp lý và lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Bên cạnh việc bảo đảm yếu tố pháp lý và kỹ thuật, Viettel cũng chú trọng đào tạo đội ngũ nhân viên về quy chuẩn an toàn, kỹ năng tư vấn và quy trình bảo quản theo hướng dẫn của cơ quan chức năng. Hạ tầng điểm bán được đầu tư đồng bộ, đảm bảo không gian trưng bày, lưu trữ, kiểm soát chất lượng và hỗ trợ người mua tại chỗ.

Sự phối hợp giữa năng lực sản xuất của Công ty TNHH MTV Hoá chất 21 và hệ thống thương mại – bán lẻ của Viettel tạo nên chuỗi giá trị khép kín: sản phẩm chính hãng – giá cả hợp lý – phục vụ tận nơi. Hệ thống bán lẻ Viettel với vị thế là cánh tay nối dài của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội, tiếp tục phát huy uy tín thương hiệu trong lĩnh vực bán lẻ, phân phối và phục vụ khách hàng trên toàn quốc.