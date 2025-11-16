Hiền Hồ tự nhận là nạn nhân

Không chỉ nổi bật trong làng giải trí, ca sĩ Hiền Hồ thời gian qua còn gây chú ý khi thử sức với pickleball, môn thể thao đang ngày càng thu hút giới trẻ tại Việt Nam. Trạng thái mới nhất được Hiền Hồ cập nhật là đang chơi pickleball lúc 23h30.

"Pickleball không chọn giờ, chỉ chọn nạn nhân. Tôi, nạn nhân pickleball", Hiền Hồ chia sẻ.

Theo đó, cô nàng chơi pickleball vào khung giờ muộn nhưng vẫn vô cùng tích cực. Do pickleball đang rất hot nên nhiều sân mở khung giờ muộn để VĐV chơi. Trong đó, Hiền Hồ cũng là một "đồng píc" muộn rồi nhưng vẫn không ngại cầm vợt ra sân.

Hiền Hồ chơi pickleball lúc tối muộn

Hiền Hồ chơi pickleball với tinh thần nghiêm túc, nữ ca sĩ đã chứng minh năng lực khi giành 2 chức vô địch nội dung đôi nữ tại giải tổ chức ở TP.HCM vào cuối tháng 5/2025.

Trình độ hiện tại của Hiền Hồ được đánh giá cao, đủ sức cạnh tranh tại các giải phong trào và bán chuyên. Ngoài các chức vô địch, cô còn được trao danh hiệu "pha bóng đẹp nhất" ở một giải đấu cho thấy sự sáng tạo và quyết tâm trên sân.

Hiền Hồ đã có hơn một năm chơi pickleball



