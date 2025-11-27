Hiện tượng bất thường ở Cẩm Phả, Quảng Ninh: Nhiều thiết bị đồng loạt mất tín hiệu, không thể hoạt động

Trong những ngày đầu tháng 11/2025, người dân sinh sống tại khu vực đường Bờ hồ Bến Do, phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, đã trải qua một hiện tượng bất thường và gây hoang mang. Hàng loạt thiết bị khóa thông minh (smart key) của ô tô, xe máy và hệ thống điều khiển cửa cuốn bỗng nhiên mất tín hiệu và không thể hoạt động.

Theo phản ánh của người dân, các thiết bị này chỉ có thể khởi động và hoạt động bình thường trở lại khi di chuyển ra khỏi khu vực bị ảnh hưởng khoảng 20 mét. Sự cố lạ lùng này đã khiến nhiều người lo lắng về khả năng bị can thiệp tín hiệu hoặc nguy cơ trộm cắp công nghệ cao.

Ngay sau khi nhận được thông tin về sự cố, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V (thuộc Cục Tần số vô tuyến điện) đã phối hợp chặt chẽ với Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) tỉnh Quảng Ninh để khẩn trương vào cuộc.

Vào ngày 12/11/2025, nhóm công tác đã tiến hành đo kiểm tín hiệu tại hiện trường và nhanh chóng xác định được nguồn gây nhiễu.

Thiết bị báo rung gây nhiễu tần số vô tuyến điện

Kết quả kiểm tra cho thấy, nguồn nhiễu phát ra từ một thiết bị báo rung không dây có tên là TRND16, đang được sử dụng để gọi đồ uống trong một quán cà phê tại khu vực Bờ hồ Bến Do.

Sau khi xác định chính xác nguyên nhân và ngắt nguồn nhiễu từ thiết bị báo rung lỗi, toàn bộ hệ thống smart key của ô tô, xe máy và cửa cuốn trong khu vực đã hoạt động bình thường trở lại. Người dân đã bày tỏ sự hài lòng trước phản ứng nhanh chóng và kịp thời của cơ quan chức năng, giúp ổn định sinh hoạt và đảm bảo an ninh khu phố.

Thiết bị báo rung TRND16 này được xác định là không có tem hợp quy và bị lỗi kỹ thuật, dẫn đến việc phát tín hiệu liên tục trong dải tần 433,05 – 434,79 MHz.

Đây chính là dải tần số được miễn cấp phép và quy định sử dụng chung cho các thiết bị điều khiển từ xa, bao gồm cả các loại smart key, theo quy định của Thông tư 08/2021/TT-BTTTT. Việc phát tín hiệu liên tục và không kiểm soát đã gây ra hiện tượng can nhiễu điện từ nghiêm trọng, làm vô hiệu hóa các thiết bị smart key khác trong khu vực.

Trước đó, từ ngày 05/11 đến 07/11/2025, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I thuộc Cục cũng đã phối hợp với Sở KHCN, chính quyền địa phương liên quan tiến hành đo kiểm tra, xác định nguyên nhân can nhiễu cho hệ thống smartkey tại phường Nùng Trí Cao, tỉnh Cao Bằng và xã Tây Phương, thành phố Hà Nội. Nguyên nhân gây can nhiễu của cả 02 vụ việc nêu trên đều do tín hiệu phát ra từ bộ điều khiển cửa cuốn (của hộ gia đình) bị sự cố kỹ thuật sau một thời gian sử dụng. Khi thay thế bộ điều khiển khác, can nhiễu không còn xuất hiện, các phương tiện giao thông sử dụng hệ thống smartkey hoạt động bình thường.

Qua các vụ việc nêu trên, Cục Tần số vô tuyến điện khuyến cáo các tổ chức và cá nhân chỉ nên mua và sử dụng các thiết bị phát sóng có nguồn gốc rõ ràng, được chứng nhận hợp quy, có tem hợp quy dán theo quy định. Những thiết bị trôi nổi, nhập lậu, không kiểm định kỹ thuật có thể gây nhiễu tần số vô tuyến điện, ảnh hưởng đến thiết bị điều khiển, an ninh và hệ thống liên lạc dân dụng.

Khi phát hiện smart key bị nhiễu hoặc mất tín hiệu bất thường, người dân có thể phản ánh qua số hotline: 0862929292; liên hệ với Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực hoặc Sở KHCN tại địa phương để được hỗ trợ.