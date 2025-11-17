Highlands Coffee báo lãi kỷ lục 297 tỷ đồng: Vì sao chuỗi cà phê lớn nhất Việt Nam vẫn tăng tốc?

Báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2025 của Tập đoàn Jollibee Foods Corporation (JFC) – công ty mẹ của Highlands Coffee – cho thấy chuỗi cà phê lớn nhất Việt Nam tiếp tục lập đỉnh lợi nhuận mới. Cụ thể, lợi nhuận EBITDA trong quý đạt khoảng 666 triệu peso, tương đương hơn 297 tỷ đồng. Đây là mức cao nhất trong hai năm qua, đồng thời tăng 17,1% so với cùng kỳ 2024. Đây cũng là một tín hiệu tích cực kể từ quý III/2023, thời điểm JFC lần đầu công bố số liệu riêng của Highlands trong báo cáo tài chính.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Highlands Coffee ghi nhận EBITDA đạt khoảng 1.909 triệu peso (tương đương 852 tỷ đồng), tăng 9,5% so với cùng kỳ. Chuỗi đóng góp gần 29% EBITDA của mảng cà phê - trà và chiếm 6,1% tổng EBITDA toàn tập đoàn JFC.

Động lực chính giúp Highlands Coffee đạt mức lợi nhuận kỷ lục đến từ doanh số tại các cửa hàng hoạt động ổn định. Chỉ số doanh số bán hàng trên cùng một cửa hàng (SSSG) tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng trưởng khá cao trong bối cảnh thị trường F&B Việt Nam chỉ nhích nhẹ trong nửa đầu năm vì sức mua phục hồi chậm. Từ số liệu có thể thấy Highlands giữ được tệp khách hàng trung thành và thu hút thêm khách mới trong giai đoạn thị trường đang cạnh tranh và thanh lọc gay gắt.

Song song với tăng trưởng doanh thu, chuỗi cũng đẩy mạnh mở rộng quy mô. Tính đến cuối tháng 9/2025, Highlands Coffee vận hành 928 cửa hàng trên toàn quốc, bao gồm cả hệ thống tự vận hành và nhượng quyền. Trong 9 tháng, chuỗi mở mới 109 cửa hàng và đóng 31 điểm bán để tối ưu hoạt động.

Ở cấp độ tập đoàn, Jollibee Group đang mở rộng độ phủ trên toàn cầu. Trong 9 tháng đầu năm 2025, tập đoàn khai trương 754 cửa hàng mới, trong đó chỉ 129 cửa hàng nằm tại Philippines; 625 cửa hàng còn lại mở tại các thị trường quốc tế. Riêng tại Trung Quốc khai trương 76 cửa hàng, khu vực EMEA mở 30 cửa hàng, Bắc Mỹ mở 8 cửa hàng và thương hiệu Tim Ho Wan có thêm 8 cửa hàng.

Mảng cà phê và trà tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng. Theo báo cáo, Compose Coffee dẫn đầu về số lượng mở mới với 296 cửa hàng, tiếp theo là Highlands Coffee (109), The Coffee Bean & Tea Leaf (73) và Milksha (25). Song song với mở rộng, Jollibee Group cũng thực hiện tái cấu trúc mạng lưới, đóng cửa 274 cửa hàng trong quý, gồm 66 cửa hàng tại Philippines và 208 cửa hàng ở nước ngoài.

Về kế hoạch IPO, Highlands Coffee đang tái khởi động lại sau nhiều năm trì hoãn. Theo xác nhận vào tháng 6/2025 từ Giám đốc Tài chính Tim Seltzer, công ty dự kiến chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng trong vòng 18-24 tháng tới. Trong quá trình chuẩn bị, Highlands đã làm việc với các ngân hàng đầu tư lớn như UBS và Jefferies.

Về nơi niêm yết, Highlands ưu tiên sàn chứng khoán Việt Nam để “tôn vinh nguồn gốc thương hiệu”, dù trước đây họ cũng cân nhắc các thị trường quốc tế như Singapore, Hồng Kông, Abu Dhabi hay Mỹ. Trước đây (năm 2016), Jollibee Foods Corporation từng có kế hoạch IPO Highlands, nhưng phải hoãn lại do đại dịch.

Về định giá, Highlands từng được định giá khoảng 800 triệu USD, theo các nguồn truyền thông. Lãnh đạo hãng khẳng định mục tiêu IPO không chỉ để huy động vốn mà còn là công cụ hỗ trợ cho chiến lược dài hạn: mở rộng quy mô, đầu tư vào con người, công nghệ và chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, ban lãnh đạo cũng thừa nhận thách thức lớn hơn là sau khi niêm yết, giữ được định giá cao ổn định trong 5-10 năm tới.



