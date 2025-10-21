Hình ảnh mới nhất của nhà hàng T.U.N.G dining sau khi chủ bị truy tố

Vừa mới đây, thông tin về việc chủ nhà hàng T.U.N.G dining bị truy tố vì trốn thuế đã nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội. Không chỉ là một trong những nhà hàng fine dining nổi tiếng tại Hà Nội, T.U.N.G dining còn từng liên tiếp 3 năm có mặt trong danh sách Michelin Selected. Chính vì vậy, mọi động thái liên quan đến nhà hàng này, đặc biệt là tình hình hoạt động sau khi sự việc xảy ra, đều thu hút sự chú ý lớn từ công chúng.

Ghi nhận vào tối 21/10/2025, sau thông tin liên quan đến chủ nhà hàng gây xôn xao, hoạt động tại T.U.N.G dining vẫn diễn ra bình thường. Tọa lạc trên phố Quang Trung (Hà Nội), không gian bên ngoài nhà hàng gần như không có sự khác biệt so với mọi ngày. Tấm biển hiệu, ánh sáng vàng dịu và phong cách tối giản quen thuộc vẫn tạo nên hình ảnh đặc trưng của địa điểm từng được xem là biểu tượng của fine dining tại Thủ đô. Cánh cửa đóng kín, chỉ có một vài vị trí nhỏ là ô kính có thể nhìn vào bên trong, nhằm đảm bảo sự riêng tư cho thực khách.

Bên trong, qua ô cửa kính có thể thấy các nhân viên vẫn làm việc như thường lệ, còn khách hàng vẫn xuất hiện theo từng lượt phục vụ. Do nhà hàng vốn duy trì quy mô nhỏ, chỉ phục vụ số lượng giới hạn khách mỗi buổi để đảm bảo chất lượng và trải nghiệm cá nhân hóa, nên không quá lạ khi hôm nay, không khí tại đây khá yên tĩnh, không có cảnh đông đúc hay náo nhiệt như nhiều nhà hàng khác. Phía bên ngoài cửa, vẫn có một nhân viên đứng túc trực để đón và hướng dẫn khi có khách ghé đến.

Dù đang trong tâm điểm chú ý, hoạt động của T.U.N.G dining dường như không bị gián đoạn, và chưa có bất kì dấu hiệu thay đổi nào.

Được biết, nhà hàng hoạt động trong khung giờ từ 18h đến 23h mỗi ngày. Mức giá tại T.U.N.G Dining dao động khoảng 500.000 - 2.000.000 đồng/người, nằm trong nhóm cao cấp của thị trường ẩm thực Hà Nội.

Được thành lập năm 2018, T.U.N.G Dining theo đuổi mô hình tasting menu - chuỗi món ăn nhỏ được sắp xếp theo trình tự nhằm dẫn dắt trải nghiệm vị giác. Nhà hàng mô tả mình là "một không gian nhỏ gọn, ấm cúng, nơi thực khách có thể tìm thấy khoảnh khắc hạnh phúc giản đơn". Cái tên T.U.N.G là viết tắt của Twisted, Unique, Natural, Gastronomique, thể hiện triết lý sáng tạo và tự nhiên trong ẩm thực.

Trong hành trình phát triển, T.U.N.G Dining từng được vinh danh ở nhiều hạng mục uy tín như Top 100 nhà hàng xuất sắc châu Á (2021), lọt danh sách Michelin Selected liên tiếp trong các năm 2023, 2024 và 2025, cùng với đó nhà hàng cũng góp mặt trong "La Liste 2023", bảng tổng hợp các nhà hàng được đánh giá cao trên toàn cầu.