Hino Motors Việt Nam giới thiệu dòng xe tải Euro5 và IHINO-CONNECT tại VILOG 2025

Triển lãm quốc tế logistic Việt Nam (VILOG 2025) vừa được tổ chức tại TP.HCM thu hút nhiều doanh nghiệp đầu ngành tham gia. Với chủ đề "Chuyển đổi số - Phát triển xanh ngành logistics", triển lãm năm nay tập trung vào sức mạnh của các giải pháp số hoá, kết nối hợp tác trong việc thúc đẩy ngành logistics phát triển bền vững và hiệu quả hơn.

Đồng hành cùng VILOG 2025, Hino Motors Việt Nam đã giới thiệu đến khách tham quan dòng xe tải Hino Euro5 và hệ thống quản lý vận hành xe chuyên nghiệp iHINO-CONNECT, khẳng định cam kết "Dẫn đầu xu hướng vận tải xanh" của hãng.

Ông Yoshio Osaka (đứng thứ 2 từ phải sang) – Tổng Giám đốc Hino Motors Việt Nam, cùng đại diện Đại lý Trường Long và thương hiệu Topre.

Ông Yoshio Osaka - Tổng giám đốc Hino Motors Việt Nam chia sẻ, việc giới thiệu các dòng xe tải đạt chuẩn Euro 5 và hệ thống iHINO-CONNECT tại VILOG 2025 là sự khẳng định cho cam kết của Hino trong việc mang đến những giải pháp vận tải bền vững, hiệu quả, tiên tiến, thân thiện môi trường và Dẫn đầu xu hướng vận tải xanh của thương hiệu.

"Chúng tôi muốn nhấn mạnh vai trò là đối tác đáng tin cậy trong sự phát triển logistics của Việt Nam, cung cấp các sản phẩm đáp ứng nhu cầu vận tải hiện tại và tương lai, đồng thời phù hợp với các tiêu chuẩn môi trường." - đại diện Hino Motors Việt Nam cho biết thêm.

Xe đầu kéo Hino SS2P Euro5 trưng bày tại sự kiện

Một trong những mẫu xe được Hino lựa chọn trưng bày tại triển lãm là dòng xe đầu kéo Hino SS2P Euro5 (Hino Series 700), sử dụng hệ thống xử lý khí thải SCR nhằm giảm lượng khí Nitơ Oxit phát thải ra môi trường.

Xe tải nhẹ Hino XZU720 Euro5 trang bị thùng lạnh Topre

Một dòng xe khác cũng nhận được sự quan tâm của khách hàng tại triển lãm là dòng xe tải nhẹ Hino XZU720 Euro5 (Hino Series 300) trang bị thùng lạnh Topre. Nhiều khách hàng đánh giá đây là dòng xe lý tưởng cho hoạt động vận chuyển hàng lạnh trong khu vực đô thị với sự kết hợp linh hoạt giữa xe tải Hino và công nghệ làm lạnh hàng đầu Nhật Bản Topre.

Ông Trần Nhật Linh – Trưởng phòng Marketing tại Công ty CP Kỹ Thuật và Ô tô Trường Long, một đại lý chính hãng của Hino và cũng là nhà phân phối chính thức của Topre tại Việt Nam, chia sẻ: "Topre là tập đoàn hàng đầu tại Nhật Bản làm chủ công nghệ sản xuất đồng bộ cho cả máy lạnh lẫn thùng lạnh. Thùng xe lạnh Topre được sản xuất với quy trình nghiêm ngặt, sử dụng công nghệ cách nhiệt và làm lạnh tối ưu, đảm bảo duy trì nhiệt độ ổn định cho hàng hóa nhạy cảm như thực phẩm, dược phẩm hay hóa chất. Qua đó, giúp tiết kiệm nhiên liệu và giảm rủi ro hư hỏng. Đặc biệt, việc kết hợp với xe tải nền Hino hứa hẹn sẽ mang đến bộ đôi Nhật Bản chất lượng, toàn diện cho hoạt động vận tải lạnh tại Việt Nam cũng như đáp ứng xu hướng phát triển bền vững và hiệu quả của ngành logistics hiện nay".

Ngoài các mẫu xe trưng bày tại sự kiện, Hino Motors Việt Nam cũng cung cấp dòng xe Hino series 500 có tải trọng hàng hóa từ 8 – 15 tấn với khả năng vận hành mạnh mẽ, bền bỉ và khả năng chuyên chở linh hoạt.

Khách hàng trực tiếp trải nghiệm hệ thống iHINO-CONNECT tại sự kiện

Bên cạnh dòng xe Hino Euro5, Hino Motors Việt Nam còn trưng bày mô hình phần cứng và hỗ trợ khách hàng trực tiếp trải nghiệm tính năng phần mềm của hệ thống iHINO-CONNECT. Đây là một giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp doanh nghiệp vận tải chuyên nghiệp hóa và tối ưu hóa hoạt động vận hành.

iHINO-CONNECT sử dụng mạng viễn thông để truyền trực tiếp dữ liệu trích xuất trực tiếp từ bộ điều khiển điện tử ECU của xe, giúp doanh nghiệp theo dõi và cập nhật ngay lập tức các yếu tố quan trọng trong việc vận hành đội xe, giám sát hành trình; hành vi lái xe, mức tiêu hao nhiên liệu và đảm bảo an toàn, từ đó tối ưu hóa chi phí vận hành và nâng cao hiệu suất tổng thể của đội xe. Giải pháp này cũng được nhiều khách hàng và doanh nghiệp trong lĩnh vực vận tải quan tâm khi thăm quan gian hàng.

Hino Motors Việt Nam là nhà sản xuất xe tải liên doanh giữa Việt Nam và Nhật Bản. Các dòng xe tải của thương hiệu Hino, nhất là các dòng xe tải hạng nặng luôn được các doanh nghiệp vận tải ưa chuộng và đánh giá cao nhờ chất lượng vượt trội, hiệu suất vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu cùng dịch vụ hậu mãi chu đáo.

Tham khảo thêm thông tin về Hino Motors Việt Nam tại website chính thức: hino.vn