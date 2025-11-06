Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hộ kinh doanh lưu ý: Chi tiết các mức phạt cho hành vi kê khai sai, trốn thuế

06-11-2025 - 10:31 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Mới đây, Cục Thuế (Bộ Tài chính) đã ban hành Sổ tay Thuế Điện tử dành cho hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh. Sổ tay tổng hợp chi tiết các mức xử phạt vi phạm hành chính nếu kê khai sai thuế hoặc trốn thuế.

Hộ kinh doanh lưu ý: Chi tiết các mức phạt cho hành vi kê khai sai, trốn thuế- Ảnh 1.

Theo Bộ Tài chính, việc tuân thủ các quy định về kê khai và nộp thuế là bắt buộc đối với mọi tổ chức, cá nhân kinh doanh. Nghị định 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định rõ các mức xử phạt hành chính nghiêm khắc đối với hành vi vi phạm.

Theo đó, hành vi vi phạm về thời hạn đăng ký thuế có thể bị xử phạt theo Điều 10. Đặc biệt, nếu vi phạm khai sai, khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, mức phạt quy định tại Điều 12 là Phạt tiền từ 500 nghìn đồng đến 8 triệu đồng.

Mức phạt sẽ tăng nặng hơn nhiều đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn cao hơn so với quy định (Điều 16). Cụ thể, người vi phạm sẽ bị Phạt 20% số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế đã được miễn, giảm, hoàn cao hơn so với quy định.

Nghiêm trọng nhất là hành vi trốn thuế (Điều 17) sẽ bị xử phạt Phạt tiền từ 1 lần đến 3 lần thuế trốn.

Bên cạnh các vi phạm về kê khai, các hành vi liên quan đến hóa đơn cũng chịu mức phạt nặng:

Vi phạm quy định về lập, gửi thông báo, báo cáo về hóa đơn (Điều 29): Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 15 triệu đồng. Sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn (Điều 28): Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Chi tiết các mức xử phạt như sau:

Hộ kinh doanh lưu ý: Chi tiết các mức phạt cho hành vi kê khai sai, trốn thuế- Ảnh 2.

Hộ kinh doanh lưu ý: Chi tiết các mức phạt cho hành vi kê khai sai, trốn thuế- Ảnh 3.

Công an phát thông báo mới về hộ chiếu, người dân cần biết kẻo mất quyền lợi

Theo Phan Trang

An ninh tiền tệ

