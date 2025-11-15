Hồ Ngọc Hà xúc động tặng 500 triệu đồng cho 2 dự án của Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng 2025

Ngày 15/11, tại khuôn viên Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội) đã diễn ra Vòng Chung kết Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng – Human Act Prize 2025 với chủ đề “Kiên trì phụng sự” và Triển lãm tôn vinh 27 dự án tiêu biểu.

Góp mặt trong Hội đồng Giám khảo, sau khi nghe các đại diện dự án thuyết trình, phản biện và đối thoại, Hồ Ngọc Hà đã quyết định tặng 200 triệu đồng cho dự án “Thắp lên một que diêm” và 300 triệu đồng cho dự án “Tình người trong cơn sóng”.

Lần đầu làm giám khảo tại giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2025, Hồ Ngọc Hà xúc động khi theo dõi các dự án

Dự án “Tình người trong cơn sóng” được triển khai từ tháng 10/2020 và duy trì liên tục đến nay, với phạm vi hoạt động trải dài từ các tỉnh miền Trung tới miền Bắc. Đây là mô hình cứu hộ – cứu nạn đường thủy hoàn toàn miễn phí, đồng thời tham gia hỗ trợ các khu vực chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt và tìm kiếm người mất tích.

Trong bối cảnh thiên tai diễn biến phức tạp, tai nạn đuối nước ngày càng gia tăng, nhiều gia đình lâm vào cảnh khó khăn, không đủ khả năng chi trả chi phí tìm kiếm. Dự án đã trở thành điểm tựa nhân đạo, kịp thời hỗ trợ đưa nạn nhân trở về với thân nhân, giảm thiểu tổn thất và nỗi đau cho cộng đồng.

Dự án “Tình người trong cơn sóng”

Với năng lực nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tế, trong 5 năm qua, hàng nghìn trường hợp đã được tìm thấy, không để bất kỳ ai bị bỏ lại giữa dòng nước. Đồng thời, thông qua mạng lưới thành viên, cộng tác viên tại các địa phương và sự lan tỏa của mạng xã hội, dự án còn phối hợp hỗ trợ tìm người đi lạc, mất tích cho hơn 600 gia đình trên phạm vi cả nước.

“Tình người trong cơn sóng” đã trở thành biểu tượng của lòng trắc ẩn và tinh thần cứu trợ tự nguyện, đóng góp thiết thực vào công tác an sinh cộng đồng.

Dự án “Thắp lên một que diêm” do Nhà báo Hoàng Trường Giang công tác tại Báo Quân đội nhân dân – khởi xướng trong suốt gần hai thập kỷ qua đã trở thành một sáng kiến nhân văn bền bỉ, mang lại nhiều giá trị thiết thực cho cộng đồng. Với tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội, dự án đã xây dựng 36 công trình thiết yếu như điểm trường, nhà nội trú, thư viện, nhà ăn, công trình nước sạch, hệ thống điện mặt trời tại các thôn bản khó khăn từ Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái, Thái Nguyên đến Quảng Trị và Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự án “Thắp lên một que diêm”

Song song với đó, hàng vạn chiếc chăn, áo ấm, đồ dùng học tập cùng hàng trăm suất học bổng đã được trao tận tay học sinh nghèo; hàng tỷ đồng cũng được kêu gọi để hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt và dịch bệnh.

Đặc biệt, từ giai đoạn 2 của dự án (khoảng năm 2014 đến nay), anh Hoàng Trường Giang tiếp tục vận động được nhiều tỷ đồng giúp đỡ các gia đình cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang có hoàn cảnh khó khăn. Với những nỗ lực bền bỉ, dự án “Thắp lên một que diêm” không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sống, mang lại cơ hội học tập cho hàng vạn trẻ em nghèo mà còn trở thành nhịp cầu lan tỏa yêu thương, nuôi dưỡng tinh thần nhân ái trong xã hội.

Về quyết định ủng hộ 500 triệu đồng cho 2 dự án này, Hồ Ngọc Hà tâm sự: "Vài hôm trước, khi diễn ở chương trình Người tình, Hà đã hứa với khán giả sẽ trích một phần cát xê để ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại vì bão lũ.

Trước đó, Hà cũng đã gửi ủng hộ đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam rồi. Nhưng hôm nay, khi ngồi ở đây và theo dõi dự án Tình người trong cơn sóng, Hà thấy đây là dự án thiết thực, đúng với ý định của Hà và cần có người đồng hành. Sau đây, Hà sẽ về đăng lên trang cá nhân của mình, để các khán giả show Người tình thấu hiểu rằng Hà đã ủng hộ cho nơi rất thiết thực.

Còn với dự án Thắp lên một que diêm của anh Trường Giang, Hà cũng rất xúc động, nên Hà quyết định trích một số tiền để ủng hộ anh".