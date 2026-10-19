Hồ sơ di trú: Tài sản vô hình doanh nhân cần quản trị từ sớm

Với doanh nhân và các gia đình có kế hoạch học tập, đầu tư hay định cư ở nước ngoài, hồ sơ này cần được quản trị với tầm nhìn dài hạn như một tài sản.

Từ con dấu trên hộ chiếu đến dữ liệu số

Nhiều năm trước, dấu vết của một chuyến đi nước ngoài chủ yếu nằm trên những trang hộ chiếu kín con dấu. Năm 2026, bức tranh đã khác hẳn.

Tại châu Âu, hệ thống xuất nhập cảnh Entry/Exit System (EES) vận hành đầy đủ tại các cửa khẩu biên giới ngoài khối Schengen từ ngày 10/4. Hệ thống ghi nhận vân tay, ảnh khuôn mặt, thời gian và địa điểm nhập, xuất cảnh của công dân ngoài EU thuộc diện áp dụng. Dữ liệu điện tử thay cho việc đóng dấu hộ chiếu.

Hành khách làm thủ tục sinh trắc học tại cửa khẩu châu Âu

Tại Mỹ, từ ngày 30/3, Bộ Ngoại giao mở rộng việc xem xét hiện diện trực tuyến sang thêm một số nhóm thị thực không định cư, bên cạnh các diện đã áp dụng trước đó như H-1B, F, M và J. Tại Úc, tiêu chí Genuine Student với hồ sơ du học yêu cầu cơ quan chức năng xem xét lịch sử thị thực, lịch sử đi lại, kể cả những lần bị từ chối hoặc hủy visa.

Cách triển khai mỗi nơi một khác, nhưng điểm chung là rõ ràng: một hồ sơ mới được đặt cạnh những gì đương đơn đã khai trước đó.

Lịch sử di trú giống lịch sử tín dụng

Giới tài chính quen với khái niệm lịch sử tín dụng. Một khoản vay trả đúng hạn giúp lần vay sau thuận lợi hơn. Một điểm bất thường có thể khiến mọi hồ sơ về sau phải giải trình thêm. Lịch sử di trú vận hành theo logic tương tự.

Một doanh nhân thường đi qua nhiều loại thị thực trong đời: visa công tác để gặp đối tác, visa du lịch cùng gia đình, rồi hồ sơ du học của con, và có thể là hồ sơ đầu tư hoặc định cư sau đó. Mỗi lần khai là một mảnh ghép. Sai lệch nhỏ về thời gian lưu trú, chức danh, thu nhập hay mục đích chuyến đi có thể không gây hậu quả ngay, nhưng dễ trở thành điểm phải giải thích ở lần nộp sau, khi mức độ quan trọng của hồ sơ cao hơn nhiều.

Một quan niệm sai phổ biến là đổi hộ chiếu mới sẽ "làm sạch" lịch sử đi lại. Thực tế, hộ chiếu chỉ là giấy tờ. Thông tin về các lần xuất nhập cảnh và hồ sơ thị thực trước đó vẫn có thể được lưu trong hệ thống của cơ quan chức năng, tùy quy định từng nước.

Chuyên viên Visa Liên Minh rà soát, đối chiếu hồ sơ

Ba nguyên tắc quản trị hồ sơ

Với người có kế hoạch dài hạn, việc quản trị hồ sơ di trú có thể bắt đầu từ ba nguyên tắc.

Thứ nhất là trung thực và nhất quán. Nên lưu lại bản sao các đơn đã nộp và đối chiếu trước mỗi lần khai mới, để thông tin về công việc, học tập, lịch sử đi lại khớp với nhau qua các năm.

Thứ hai là dựa trên nguồn chính thức. Thông tin cần được kiểm tra từ cơ quan có thẩm quyền: Bộ Ngoại giao và Sở Di trú Mỹ, cơ quan Di trú Canada, Bộ Nội vụ Úc hay Ủy ban châu Âu. Khi đọc một thay đổi chính sách, nên xem nó được cập nhật khi nào và áp dụng cho nhóm đối tượng nào.

Thứ ba là cảnh giác với lời hứa chắc chắn đậu. Đơn vị tư vấn có thể hỗ trợ chuẩn bị và rà soát hồ sơ, nhưng quyết định cấp hay từ chối visa luôn thuộc về cơ quan lãnh sự của từng quốc gia.

10 năm theo đuổi cách làm "chỉ làm thật"

Thành lập năm 2016 tại TP HCM, Visa Liên Minh đã đồng hành cùng hàng nghìn hồ sơ du lịch và định cư Mỹ, Úc, Canada, châu Âu trong 10 năm qua. Doanh nghiệp chọn một hướng đi ít phổ biến trên thị trường: không cam kết kết quả thay cho cơ quan xét duyệt, phân tích hồ sơ dựa trên quy định hiện hành, và từ chối mọi yêu cầu làm sai lệch thông tin.

Mỗi hồ sơ được đối chiếu với lịch sử các lần khai trước của khách hàng để phát hiện sớm những điểm thiếu nhất quán. Đội ngũ thường xuyên cập nhật chính sách, ghi rõ thời điểm cập nhật và phân biệt thông tin đã xác minh với thông tin chưa có cơ sở.

Người đứng sau cách làm này là CEO Mai Kim Tuyến. Xuất thân từ ngành sư phạm, bà mang vào nghề tư vấn di trú tư duy của người làm giáo dục: tận tâm, minh bạch và trọng sự thật.

Chân dung CEO Mai Kim Tuyến

"Nhiều khách hàng doanh nhân hỏi chúng tôi bao lâu thì có visa. Chúng tôi mong họ hỏi thêm một câu: hồ sơ này sẽ ảnh hưởng thế nào đến những lần nộp sau. Một câu trả lời dễ nghe hôm nay có thể trở thành gánh nặng nhiều năm tới. Thượng tôn pháp luật là cách bảo vệ khách hàng lâu dài nhất", bà Tuyến chia sẻ.

Theo bà, mỗi cuốn hộ chiếu không chỉ là một thủ tục hành chính mà gắn với kế hoạch của cả một gia đình: một chuyến đoàn tụ, một con đường học tập, hay một quyết định đầu tư. Vì vậy, sự trung thực trong hồ sơ cũng là sự tôn trọng dành cho tương lai của khách hàng.

Buổi cập nhật nghiệp vụ nội bộ / mốc 10 năm Visa Liên Minh

Về Visa Liên Minh

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Liên Minh (Visa Liên Minh) thành lập năm 2016, chi nhánh tại AQUA 1, Vinhomes Golden River, TP HCM. Công ty tư vấn hồ sơ thị thực du lịch, công tác, du học và định cư Mỹ, Úc, Canada, châu Âu, với nguyên tắc: phân tích hồ sơ dựa trên luật hiện hành, minh bạch thông tin và không cam kết kết quả thay cơ quan có thẩm quyền.

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