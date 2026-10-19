Trung tâm Đào tạo Công nghệ Ô tô NSA hợp tác chiến lược cùng Trường Cao đẳng Sài Gòn

Sự kiện có sự tham dự của Ban Điều hành, Ban Giám hiệu nhà trường, Hội đồng quản trị NSA cùng các đại biểu, đối tác và hàng trăm sinh viên. Đây là dấu mốc quan trọng hiện thực hóa mô hình liên kết đào tạo theo chuẩn mực mới, đưa "giảng đường mở" của NSA vào trường học, mở ra cơ hội lập nghiệp bền vững cho thế hệ trẻ trong kỷ nguyên chuyển đổi số. Đột phá mô hình "Giảng đường mở" gắn liền với thực tiễn, khẳng định vị thế nghề ô tô.

Đào tạo nghề: Giá trị của bàn tay người thợ trước kỷ nguyên Trí tuệ nhân tạo

Thế giới đang chứng kiến những bước ngoặt sâu sắc khi làn sóng Trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa len lỏi vào mọi lĩnh vực đời sống. Hàng loạt ngành nghề bàn giấy, thao tác tự động giản đơn đang đứng trước nguy cơ bị AI thu hẹp và thay thế nhanh chóng.

Tuy nhiên, bức tranh lao động hiện đại cũng khẳng định một nghịch lý đầy thuyết phục: Đào tạo nghề thực hành gắn liền với công nghệ - đặc biệt là kỹ thuật công nghệ ô tô, lĩnh vực công nghệ cao khó có thể bị thay thế bởi AI. Bám sát tinh thần đổi mới của Luật Giáo dục nghề nghiệp, cùng các Nghị định, Thông tư hướng dẫn về mô hình liên kết đào tạo mới nhất, sự gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp không còn là sự bắt tay hình thức, mà đã trở thành yêu cầu sống còn. Doanh nghiệp không thể chỉ đứng ở vạch đích để tuyển dụng, mà phải bước vào giảng đường từ vạch xuất phát.

Thế mạnh vượt trội từ hệ sinh thái Tân Thành Đô và "Giảng đường mở" NSA

Là hạt nhân chuyên trách trong lĩnh vưc đào tạo kỹ thuật công nghệ ô tô, Trung tâm Đào tạo Công nghệ Ô tô NSA (NewCity Group Suleco Academy) thừa hưởng trọn vẹn nền tảng vững chắc từ Tập đoàn Tân Thành Đô (NewCity Group) - tập đoàn kinh tế đa ngành với gần 40 năm hình thành và phát triển. Sở hữu mạng lưới gần 60 đại lý ô tô 3S/4S chính hãng trên toàn quốc (phân phối các thương hiệu xe hàng đầu như Maserati, Volkswagen, Ford, Hyundai, VinFast...), cùng tiềm lực trong lĩnh vực bất động sản cao cấp và đầu tư tài chính, Tân Thành Đô tạo nên bệ phóng thực tế chưa từng có cho người học.

Định vị trở thành trung tâm cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, NSA khép kín chuỗi giá trị: "Kiến thức – Kỹ năng – Lập nghiệp", kiên định theo đuổi triết lý đào tạo: "Thực học - Thực làm - Thực nghiệp", NSA tự hào mang "giảng đường mở" đến từng học viên: học viên không học trên mô hình cũ hay lý thuyết suông, mà được trực tiếp thao tác trên xe đời mới, làm quen với thiết bị chẩn đoán hiện đại và rèn giũa tác phong công nghiệp, kỷ luật chuẩn hãng ngay từ ngày đầu tiên.

Trường Cao đẳng Sài Gòn (SaigonTech): 24 năm kiên định giáo dục thực nghiệm

Đối tác chiến lược đồng hành cùng NSA. Hợp tác chiến lược: Mở ra chương mới cho nguồn nhân lực tương lai. Theo thỏa thuận ký kết, NSA và SaigonTech sẽ triển khai hợp tác sâu rộng, toàn diện trên nhiều phương diện. Liên kết đào tạo trình độ Cao đẳng chính quy: SaigonTech chủ trì đào tạo đại cương, cơ sở ngành và cấp bằng Cao đẳng chính quy; NSA phụ trách tổ chức giảng dạy trực tiếp các học phần, mô-đun chuyên ngành tại hệ thống xưởng kỹ thuật và showroom tiêu chuẩn của mình.

Mở rộng đào tạo đa ngành: Không chỉ tập trung vào Kỹ thuật và Công nghệ ô tô, hai bên đẩy mạnh liên kết đào tạo ngành nghề Marketing ứng dụng, Quản trị kinh doanh dịch vụ ô tô, giúp sinh viên ngành kinh tế có trải nghiệm thương mại thực chiến độc đáo tại các đại lý ô tô chính hãng.

Đưa sinh viên vào tâm điểm thực chiến: Sinh viên SaigonTech được thụ hưởng chương trình chuyên ngành với tỷ lệ thực hành cao tại xưởng kỹ thuật tiêu chuẩn và chuỗi showroom ô tô, được dẫn dắt bởi đội ngũ kỹ sư, chuyên gia dày dặn kinh nghiệm của NSA.

Bắt nhịp xu hướng công nghệ xanh: Chương trình đào tạo cập nhật liên tục các chuyên đề công nghệ ô tô thế hệ mới như kỹ thuật, công nghệ xe Hybrid và xe điện (EV) nhằm đáp ứng nhu cầu bùng nổ nhân lực giai đoạn 2026 - 2030.

Phát biểu đầy cảm xúc tại buổi lễ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đào tạo Suleco Tân Thành Đô - Trung tâm Đào tạo Công nghệ Ô tô NSA nhấn mạnh: "Chúng ta đang đứng trước thời điểm vàng của sự nghiệp và chuyển đổi ngành nghề. Đừng lo lắng về việc AI sẽ thay thế chúng ta; hãy chỉ lo lắng nếu bản thân dừng học hỏi và thiếu đi trải nghiệm thực tế. Sự kiện hôm nay không đơn thuần là bản ký kết trên giấy, mà là cam kết của Nhà trường và NSA trong việc kiến tạo bệ phóng vững chắc nhất. Nhà trường trao tri thức, NSA tiếp sức thực hành và mở rộng cánh cửa việc làm. Bằng ngọn lửa đam mê và ý chí bền bỉ, các em sinh viên sẽ trở thành những kỹ thuật viên ô tô, chuyên viên Marketing, bản lĩnh làm chủ tương lai."

Chắp cánh ước mơ qua chương trình học bổng "Vững bước nghề"

Trong khuôn khổ buổi lễ, bên cạnh nghi thức ký kết, chương trình trao học bổng "Vững bước nghề" đã trao tặng các suất học bổng ý nghĩa cho các sinh viên có thành tích xuất sắc và tinh thần vượt khó vươn lên. Đây là nguồn động viên thiết thực nhằm tiếp lửa đam mê, giúp các em vững tâm trau dồi tay nghề và vững bước trên hành trình lập thân, lập nghiệp.

Lễ ký kết Hợp tác chiến lược giữa Trung tâm Đào tạo Công nghệ Ô tô NSA và Trường Cao đẳng Sài Gòn không chỉ mang lại giá trị bền vững cho người học, Không những mở ra một chương hợp tác đầy kỳ vọng, cung ứng cho xã hội nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao, có tay nghề vững vàng và kỷ luật chuẩn mực mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần đồng hành kiến tạo, đóng góp tích cực vào công cuộc nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp nước nhà trong thời kỳ hội nhập sâu rộng.