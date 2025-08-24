Hỗ trợ vé máy bay thương gia, khách sạn 5 sao cho chuyên gia công nghệ

Chiều 22/8, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm Truyền thông, Dữ liệu và Công nghệ số (Văn phòng UBND TP Hà Nội) tổ chức tọa đàm “Hoàn thiện chính sách đổi mới sáng tạo – Kiến tạo tương lai Thủ đô thông minh”.

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và xu hướng chuyển đổi số toàn cầu, đổi mới sáng tạo đã trở thành động lực then chốt cho sự phát triển bền vững. Là trung tâm chính trị, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ hàng đầu cả nước, Hà Nội xác định cần có những bước đi mạnh mẽ, bài bản để bắt kịp xu thế, vươn lên dẫn dắt.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Việt Hùng cho biết, nhằm cụ thể hóa Luật Thủ đô (2024) và các chủ trương lớn của Trung ương, hiện Hà Nội đang khẩn trương hoàn thiện 6 dự thảo nghị quyết đặc thù về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Trong đó, có Nghị quyết quy định chi tiết một số chính sách đặc thù phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của thành phố Hà Nội; Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách về đầu tư, hỗ trợ phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo của thành phố Hà Nội; Nghị quyết quy định hoạt động thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) tại thành phố Hà Nội; Nghị quyết thông qua Đề án thành lập Sàn Giao dịch công nghệ Hà Nội; Nghị quyết phê duyệt Đề án thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm thành phố Hà Nội; Nghị quyết thông qua Đề án thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Việt Hùng chia sẻ tại tọa đàm.

Đây được coi là “bộ lục” chính sách đột phá để kiến tạo thể chế, đầu tư hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực và hoàn thiện hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thủ đô.

Một nội dung quan trọng được thảo luận sôi nổi tại toạ đàm là chính sách thu hút nhân tài.

Ông Nguyễn Việt Hùng cho biết, 1 trong 6 dự thảo nghị quyết có nghị quyết về chính sách thu hút, trọng dụng chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

Theo đó, Hà Nội dự kiến tiền lương của chuyên gia sẽ được tham khảo theo mức thu nhập tại nước sở tại, thông lệ quốc tế hoặc mức lương của các vị trí tương đương trong tổ chức, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài cùng lĩnh vực.

Hà Nội sẽ có nghị quyết về chính sách thu hút, trọng dụng chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Ảnh minh họa.

Ngoài ra, chuyên gia cũng được hỗ trợ chi phí đi lại, lưu trú trong thời gian làm việc, tham dự hội nghị, hội thảo khoa học, bao gồm: vé máy bay khứ hồi hạng thương gia, chi phí visa (nếu có), đi lại tại Hà Nội hoặc nơi tổ chức sự kiện, thuê khách sạn 4-5 sao hoặc thuê nhà ở (nếu lưu trú trên một tháng) với mức hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng/tháng.

Theo PGS.TS Huỳnh Đăng Chính (Đại học Bách khoa Hà Nội), điều mấu chốt là phải có cơ chế khuyến khích nhà nghiên cứu trẻ, giảng viên đại học tham gia khởi nghiệp. “Không chỉ là hỗ trợ tài chính, mà cần cơ chế pháp lý bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và tạo điều kiện thương mại hóa kết quả nghiên cứu” – PGS.TS Huỳnh Đăng Chính nêu ý kiến.

Bàn về Quỹ đầu tư mạo hiểm, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP Hà Nội Đỗ Thu Hằng cho biết, Quỹ đầu tư mạo hiểm không thể đi theo lối cũ, chỉ bảo toàn vốn. Bản chất của khoa học, công nghệ là chấp nhận rủi ro. Thành phố cam kết bỏ tối đa 49% vốn điều lệ, với số vốn mồi khoảng 600 tỷ đồng để kích hoạt nguồn lực xã hội và kêu gọi nhà đầu tư tư nhân đồng hành lâu dài. Cơ chế vận hành sẽ thuê đơn vị chuyên nghiệp quản lý, bảo đảm công khai, minh bạch nhưng linh hoạt.

Các đại biểu đều chung quan điểm, mô hình liên kết ba nhà: Nhà nước – Nhà trường – Nhà đầu tư là chìa khóa. Tuy nhiên, điểm nghẽn hiện nay nằm ở cơ chế phối hợp chưa chặt chẽ, trong khi tài chính và nguồn nhân lực cũng cần được quan tâm đồng bộ...