“Hoa âm không thể vào nhà dương”: 5 loại hoa tưởng đẹp nhưng dễ khiến nhà bạn bí bách, hao tài, nên dọn ra ngay

Theo phong thủy, “nhà dương” cần cây dương khí – tức những loài có tán hướng lên, thân vươn sáng, tạo luồng năng lượng lưu thông.

Nếu bạn đang trồng 5 loại cây dưới đây trong nhà, hãy thử “dời vị trí” một chút – có thể bạn sẽ thấy không khí, giấc ngủ và cả vận khí trong nhà tốt lên thật sự.

1. Dương xỉ – đẹp thật, nhưng dễ “nuốt ánh sáng”

Dương xỉ được ưa chuộng vì tán lá rủ mềm mại và tạo cảm giác xanh mát. Nhưng trong phong thủy, dương xỉ thuộc nhóm cây “hấp âm khí” – ưa tối, ưa ẩm, dễ làm không gian bí và nặng năng lượng.

Thêm vào đó, bào tử của dương xỉ có thể gây dị ứng cho trẻ nhỏ hoặc người nhạy cảm.

Giải pháp: Đặt dương xỉ ngoài hiên, hành lang thoáng gió, hoặc treo ở chỗ có ánh sáng tán xạ – vừa giữ được vẻ đẹp, vừa tránh tích khí âm trong nhà.

2. Hoa dành dành – hương thơm ngọt nhưng dễ gây mất ngủ

Mùi hương hoa dành dành rất quyến rũ, nhưng ban đêm lại quá nồng, khiến người ngủ trong phòng kín dễ đau đầu, chóng mặt, mất ngủ.

Hương ngọt kéo dài khiến năng lượng trong phòng “đọng lại” – đúng nghĩa là nặng mùi, nặng khí.

Giải pháp: Đặt hoa ở ban công hoặc cạnh cửa sổ, nơi gió lưu thông. Hương sẽ thoảng nhẹ, vừa dễ chịu vừa không “ám đầu”.

3. Monstera (trầu bà Nam Mỹ) – biểu tượng sang chảnh nhưng hút ẩm mạnh

Cây Monstera lá to, nhiều người trồng để tạo phong cách nhiệt đới hiện đại. Nhưng với không gian khép kín, cây này hút ẩm rất mạnh, khiến độ ẩm tăng cao, tường dễ ẩm mốc, thậm chí sinh rêu xanh.

Giải pháp: Đặt ở nơi thoáng gió, tránh gần tường kín hoặc thảm trải sàn. Monstera hợp “ban công râm mát” hơn là trong phòng khách kín gió.

4. Cây chuối cảnh – sang trọng nhưng cực khó chăm trong nhà

Chuối cảnh thường được chọn để tạo điểm nhấn nội thất. Nhưng rễ cây ưa ẩm – lại sợ úng, nên nếu đặt trong phòng tắm, rễ dễ bị thối đen. Một khi nước đọng dưới đáy chậu, toàn bộ cây có thể hỏng chỉ sau vài ngày.

Giải pháp: Nên đặt ở góc sân, nơi thoáng và có ánh sáng tự nhiên. Nếu vẫn muốn giữ trong nhà, hãy lót thêm lớp sỏi thoát nước và giảm tưới xuống một nửa.

5. Cây măng tây dương xỉ – tưởng dễ sống, lại “khó chiều” nhất

Tên nghe nhẹ nhàng, nhưng đây là loại cây “đỏng đảnh”. Nắng mạnh thì cháy lá, thiếu sáng lại vươn dài, yếu ớt.

Trong không gian thiếu sáng, nó dễ tạo cảm giác uể oải, lụi tàn – đúng kiểu “hoa âm giữa nhà dương”.

Giải pháp: Di chuyển ra cửa sổ hướng Bắc hoặc Đông, nơi chỉ có nắng gián tiếp. Khi được “thả” đúng môi trường, cây sẽ xanh lại nhanh chóng.

Một chút suy ngẫm sau cùng

Thật ra, phong thủy không phải mê tín. Nó chỉ phản ánh sự cân bằng giữa con người và môi trường sống.

Một ngôi nhà sáng, thoáng, nhiều năng lượng dương – chính là ngôi nhà giúp ta khỏe, ngủ ngon và thấy vui khi trở về.

Nếu cảm thấy không gian trong nhà nặng nề, hay ẩm thấp, có thể không phải do tâm trạng – mà do cây cối bạn chọn.

Tóm tắt nhanh – 5 loại hoa “nên chuyển ra ngoài”: