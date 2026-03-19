Hoá chất Đức Giang triệu tập họp bất thường

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã: DGC) vừa thông báo về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

Thông báo của doanh nghiệp ghi rõ, căn cứ Thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc khởi tố vụ án “Gây ô nhiễm môi trường; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và các đơn vị liên quan. Theo đó 03 thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang là ông Đào Hữu Huyền – Chủ tịch HĐQT, ông Đào Hữu Duy Anh – Phó Chủ tịch HĐQT và ông Phạm Văn Hùng – Thành viên HĐQT đã bị khởi tố và bắt tạm giam. Như vậy, số lượng thành viên HĐQT còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật.

Do đó, 2 thành viên Hội đồng quản trị còn lại quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, thời gian họp vào 08/5/2026. Nội dung để bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị và nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Đối tượng dự họp là tất cả các cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang trong danh sách chốt tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam đến ngày 10/4/2026. Địa điểm họp sẽ được thông báo trong giấy mời họp.

Trước đó, ngày 17/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam ông Đào Hữu Huyền – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, cùng nhiều lãnh đạo và cá nhân liên quan, để điều tra các hành vi vi phạm quy định về kế toán, khai thác tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường.

Trên sàn chứng khoán, thông tin tiêu cực này ngay lập tức tác động mạnh đến thị trường, cổ phiếu DGC bị bán tháo trong 3 phiên gần nhất, thị giá liên tục giảm hết biên độ và hiện đã rơi xuống 59.600 đồng/cổ phiếu.