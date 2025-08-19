Hoa hậu thả nhẹ vài chiếc ảnh đi du lịch, netizen đã xuýt xoa khen "sách mẫu cô dâu hào môn" đây rồi

Trong loạt ảnh được chia sẻ, bà mẹ ba con chọn phong cách tối giản với sắc trắng – đen nhã nhặn, kết hợp phụ kiện tinh tế. Dù ngồi thuyền ngắm cảnh sông nước hay dạo bước trong không gian kiến trúc cổ kính, Thu Thảo vẫn toát lên thần thái an nhiên, sang trọng. Đó không chỉ là vẻ đẹp hình thể, mà còn là khí chất của một người phụ nữ biết chọn cho mình sự chừng mực và tinh tế.

Kể từ khi kết hôn cùng doanh nhân Trung Tín – con trai của một gia tộc bất động sản quyền lực tại TP.HCM – Thu Thảo gần như rút lui khỏi làng giải trí. Cô chọn lối sống kín đáo, hiếm khi xuất hiện ở sự kiện, chỉ thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường. Dẫu vậy, mỗi lần xuất hiện, nàng hậu lại khiến công chúng nhắc nhớ về hình ảnh một biểu tượng thanh lịch, sang trọng bậc nhất showbiz Việt.

Hơn 7 năm làm dâu hào môn, Đặng Thu Thảo đã trở thành điểm tựa vững chắc phía sau chồng. Ngoài việc chăm sóc tổ ấm và ba con nhỏ, cô còn được biết đến là người bạn đồng hành tinh tế, góp phần hỗ trợ ông xã trong công việc kinh doanh. Khác với nhiều mỹ nhân chọn cách phô diễn sự giàu sang, nàng hậu gốc Bạc Liêu xây dựng hình ảnh kín tiếng, giản dị nhưng bền bỉ, thể hiện sự khéo léo trong cả vai trò người vợ lẫn người mẹ.

Chính sự dung hòa giữa nhan sắc, học vấn, khí chất và lối sống nền nã đã giúp Đặng Thu Thảo được công chúng ưu ái gọi bằng danh xưng “hoa hậu của các hoa hậu”. Và giờ đây, mỗi khoảnh khắc đời thường cô chia sẻ lại càng củng cố thêm hình ảnh “sách mẫu cô dâu hào môn” khiến nhiều người ngưỡng mộ.