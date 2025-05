Hoa hậu Việt lấy chồng hơn 26 tuổi: Được sang tên tài sản trăm tỷ

Người mẫu Phan Như Thảo từng hoạt động trong showbiz Việt với vai trò là người mẫu và diễn viên. Cô từng lọt vào top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt 2007, giải nhất Người mẫu triển vọng 2008. Năm 2013, người đẹp đại diện Việt Nam tại Asia’s Next Top Model.

Bên cạnh đó, Phan Như Thảo còn tham gia đóng các phim như Sắc đẹp và danh vọng, Số phận bị đánh cắp, Ranh giới trắng đen, Gái ế kén chồng. Dù không còn hoạt động nghệ thuật nhưng cuộc sống của người đẹp sinh năm 1988 vẫn nhận dược sự quan tâm của khán giả.

Phan Như Thảo từng là một trong những chân dài nổi tiếng của làng mẫu Việt

Cô đạt được các thành tích đáng nể như Top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt 2007, Top 5 Siêu mẫu Việt Nam, Á hậu Hoa hậu người Việt Hoàn cầu...

Hiện tại cô đang có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên ông xã là doanh nhân thành đạt hơn 26 tuổi. Được biết, Phan Như Thảo gặp gỡ đại gia Đức An trong một buổi tiệc với bạn chung. Năm 2015, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, cô gây bất ngờ khi lên xe hoa với Đức An.

Cả hai đã có với nhau một cô con gái chung có tên là Bồ câu. Sau khi kết hôn với doanh nhân Đức An, cô rút khỏi làng giải trí, tập trung chăm sóc gia đình và kinh doanh. Thời điểm đó, người đẹp sinh năm 1988 vấp phải không ít những lời gièm pha vì lấy chồng chênh lệch lên tới 26 tuổi. Tuy vậy, cả hai vẫn vượt qua tất cả và gắn bó đồng hành bên nhau suốt 10 năm qua.

Khi quyết định về chung một nhà với đại gia Đức An, người mẫu Phan Như Thảo đã nhận không ít lời gièm pha

Phan Như Thảo tâm sự ông xã chính là hậu phương vững chắc, chăm sóc con gái chu đáo để cô yên tâm phát triển sự nghiệp. Cựu người mẫu thành công trong lĩnh vực làm đẹp và bán hàng online. Cô được ông xã hướng dẫn, chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong công việc. Sau đó, chồng đại gia đã giao hết cho cô quản lý đất đai, nhà cửa, khách sạn, xưởng sản xuất có giá trị lên tới hàng trăm tỷ.

Cựu người mẫu chia sẻ: "Một ngày đẹp trời, chồng tự nhiên bảo tôi là anh cần em đứng em những cái này, rồi ảnh gom hết tất cả cho tôi đứng tên. Anh bảo có chuyện gì thì em tự giải quyết, rồi anh nói lỡ anh lớn rồi mà chẳng may thì mọi thứ đã đâu vào đấy, để đỡ làm giấy tờ phiền phức. Đó là cái lo xa của người già.

Tài sản là gồm đất đai, nhà cửa, nhà hàng, khách sạn nhưng tiền mặt để vận hành thì tôi phải lo. Tôi hay đùa với mọi người rằng, mọi người nghĩ tôi may mắn, tôi sướng lắm nhưng mà mọi người không biết. Tại vì có lỗ là mình bù nên vất vả lắm, không sung sướng gì đâu ".

Sau khi kết hôn với doanh nhân Đức An năm 2015, cô rút khỏi làng giải trí, tập trung chăm sóc gia đình và kinh doanh. Người mẫu 8x còn được ông xã sang tên khối tài sản giá trị khủng vào năm 2021

Những năm gần đây, cô chuyển sang lĩnh vực kinh doanh về ngành làm đẹp. Phan Như Thảo hạnh phúc khi có sự động viên, đồng hành mọi lúc mọi nơi của ông xã

Sau 10 năm chung sống, Phan Như Thảo và doanh nhân Đức An mới đăng ký kết hôn vào đầu năm 2025 vừa qua. Người mẫu sinh năm 1988 từng chia sẻ lý do không thực hiện việc này nhanh chóng vì cho rằng do các thủ tục đều mất thời gian và nếu tương lai phải đổ vỡ thì dễ khiến người trong cuộc tổn thương. Do đó, cô quan niệm việc sống hạnh phúc và tận hưởng bên nhau là điều quan trọng nhất.