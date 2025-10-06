Hoa hậu Việt mắc bệnh lạ: Thường lên cơn co giật, bị bệnh viện trả về, 10 ngón tay đều có sẹo

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền là một trong những mỹ nhân đình đám của làng nhan sắc Việt. Cô sinh năm 1985, được gọi là "Hoa hậu của các Hoa hậu". Năm 2004, Nguyễn Thị Huyền đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2004. Cùng năm, cô đại diện Việt Nam sang Trung Quốc để chinh chiến tại Miss World và xuất sắc lọt top 15.

Năm 2006, Nguyễn Thị Huyền sang Anh du học và theo học ngành báo chí tại Đại học Middlesex. Sau khi tốt nghiệp cử nhân, cô trở về nước và đầu quân cho kênh VTV4. Trong thời gian làm việc tại đây, nàng hậu đã tham gia xây dựng chương trình từ thiện Cuộc sống vẫn tươi đẹp dành cho người khuyết tật. Đồng thời, cô cũng từng đảm nhận vai trò MC song ngữ trong nhiều chương trình trong nước và quốc tế.

Nguyễn Thị Huyền đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam vào năm 2004

Nàng hậu đại diện Việt Nam sang Trung Quốc để chinh chiến tại Miss World và xuất sắc lọt top 15

Theo lời kể, thời bé, Nguyễn Thị Huyền thường xuyên lên những cơn co giật bất ngờ. Gia đình đưa cô đi thăm khám nhưng các bác sĩ khi đó vẫn chưa tìm ra nguyên nhân rõ ràng. Có thời điểm, bệnh viện thậm chí trả cô về vì không thể chữa trị.

Những cơn co giật không chỉ khiến sức khỏe bị ảnh hưởng mà còn để lại nhiều dấu tích trên cơ thể. Nguyễn Thị Huyền tiết lộ cả mười ngón tay của cô đều có sẹo, cho đến nay vẫn có thể nhìn rõ. Sau khi dùng một bài thuốc gia truyền, sức khỏe của người đẹp 8x đã ổn định trở lại.

Vừa mới lọt lòng, người đẹp đã mắc một chứng bệnh lạ, thường xuyên lên cơn co giật

Di chứng để lại sau lần chết hụt đó là những vết sẹo trên mười đầu ngón tay

Hiện tại, Nguyễn Thị Huyền vẫn giữ được nhan sắc mặn mà, sự nghiệp ổn định và cuộc sống kín tiếng. Sau khi đăng quang, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền vẫn bền bỉ gắn bó với các hoạt động thiện nguyện. Người đẹp từng thừa nhận trước kia cô chọn cách âm thầm làm từ thiện, coi đó như cách tích đức cho con cái chứ không muốn ồn ào.

“Bản thân Huyền rất thích đi làm những công tác từ thiện. Là một sinh viên báo chí có điều kiện đi nhiều nơi, gặp những cuộc đời bất hạnh, Huyền thực sự đau lòng. Huyền nghĩ chỉ có tham dự cuộc thi, dùng tiếng vang của cuộc thi thì sẽ làm công tác đó có hệ thống và hiệu quả. Và hôm nay bước đầu Huyền đã thực hiện được nguyện vọng đó”, cô từng chia sẻ.

Năm 2018, Nguyễn Thị Huyền cho biết cô đã bước vào cuộc hôn nhân thứ hai. Tuy vậy, nàng hậu lựa chọn giữ kín đời tư, hạn chế chia sẻ chi tiết để bảo vệ sự riêng tư của các thành viên trong gia đình.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam, người đẹp lựa chọn rời xa showbiz, tập trung vào công việc chuyên môn trong lĩnh vực đào tạo và giảng dạy

Cô vẫn âm thầm thực hiện các dự án thiện nguyện, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn

Nguyễn Thị Huyền chia sẻ, hiện tại cô đang tận hưởng cuộc sống gia đình êm ấm, hạnh phúc bên chồng và các con. Hoa hậu 8x tiết lộ ông xã luôn yêu thương, chăm sóc vợ con chu đáo, đồng thời cũng là người đồng hành, rèn luyện để cô trở nên mạnh mẽ hơn mỗi ngày.

"Càng ngày mình càng thấy khi biết ơn cuộc đời, biết ơn mọi người và mọi sự việc, tâm hồn sẽ bình an và hạnh phúc một cách kỳ lạ", người đẹp 8x từng chia sẻ.

Hoa hậu Việt Nam 2004 là người kín tiếng trong chuyện đời tư