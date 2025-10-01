Hoa hậu Yến Nhi gặp "biến" ở Miss Grand

Sau thành công vang dội của Thùy Tiên tại Miss Grand International 2021 và thành tích Á hậu 4 của Lê Hoàng Phương ở mùa 2023, khán giả Việt đặt nhiều kỳ vọng vào phần thể hiện của Nguyễn Thị Yến Nhi - Miss Grand Vietnam 2025. Chỉ vừa đăng quang chưa đầy nửa tháng, người đẹp sinh năm 2004 đã nhanh chóng lên đường sang Thái Lan để bước vào hành trình chinh chiến quốc tế. Nhất cử nhất động của Yến Nhi đều nhận được sự quan tâm, tuy nhiên hiệu ứng truyền thông của cô hiện vẫn khá khiêm tốn.

Trên nền tảng TikTok, một trong kênh giao tiếp quan trọng bậc nhất tại Miss Grand thì Yến Nhi mới đạt hơn 42 nghìn lượt theo dõi và gần 600 nghìn lượt thích. Con số này được cho là thấp hơn đáng kể so với nhiều đối thủ cùng sân chơi. Đáng chú ý, mới đây, Yến Nhi cũng chưa thể góp mặt trong top 10 thí sinh được vote cao nhất để nhận cơ hội ăn tối cùng ông Nawat - Chủ tịch Miss Grand International, điều mà các đại diện Việt Nam trước đây từng đạt được.

Hoa hậu Yến Nhi chính thức nhận sash "Việt Nam" ở Hoa hậu Hoà bình

Nàng hậu gen Z được nhận xét giữ phong độ khá ổn định trong những ngày qua

Chưa kịp tăng sức nóng truyền thông, Yến Nhi lại gặp "biến" khi tài khoản TikTok bất ngờ bị đổi sang tên mặc định, dẫn đến việc hình ảnh của cô càng khó lan tỏa. Trước lo lắng từ fan, Yến Nhi nhanh chóng lên tiếng trấn an: "Tài khoản của Nhi không sao, nhưng vài ngày nữa mới đổi tên lại được ạ". Cô vẫn đều đặn đăng clip cập nhật cuộc thi, giao lưu với đại diện nước bạn nhưng lượng tương tác không quá cao do tài khoản bị đổi tên, khó hiện lên trên tìm kiếm của MXH.

Sự cố này khiến nhiều khán giả lo ngại khả năng bứt phá của đại diện Việt Nam trên mạng xã hội sẽ bị ảnh hưởng. Đây là giai đoạn cực kỳ quan trọng để thí sinh lan tỏa hình ảnh, kêu gọi bình chọn và tạo hiệu ứng trước khi bước vào các vòng thi chính thức. Với một cuộc thi như Miss Grand, nơi mạng xã hội đóng vai trò quyết định sức nóng của thí sinh, việc gặp trục trặc ngay lúc cần tăng tốc khiến người hâm mộ sợ rằng Yến Nhi sẽ mất lợi thế so với dàn đối thủ quốc tế vốn đã có lượng fan đông đảo và đội ngũ truyền thông mạnh.

Vốn sở hữu lượng theo dõi khiêm tốn, Yến Nhi tiếp tục gặp biến khi tài khoản bị đổi tên, khó tìm kiếm và khiến fan còn tưởng là nick ảo

Hoa hậu Yến Nhi trấn an, cho biết đang tìm cách khắc phục

Yến Nhi hiện 21 tuổi, quê Đắk Lắk, sở hữu chiều cao 1m72 cùng số đo 81-64-92. Người đẹp đang là sinh viên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành tại TP.HCM. Hành trình chạm đến vương miện của cô gây nhiều xúc động khi xuất phát từ gia cảnh khó khăn, cha làm thợ hồ, mẹ bán vé số. Nỗ lực không ngừng đã giúp Yến Nhi từ Top 15 Miss Grand Vietnam 2024 vươn lên ngôi vị cao nhất năm 2025 và giành quyền đại diện Việt Nam thi Miss Grand International.

Miss Grand International 2025 diễn ra tại Thái Lan với sự góp mặt của hơn 70 thí sinh. Cuộc thi nổi tiếng với các phần thi gay cấn từ trình diễn bikini, trang phục dân tộc, dạ hội cho đến phỏng vấn kín và loạt hoạt động bên lề. Đêm Chung kết Miss Grand International dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 18/10.



Hoa hậu Yến Nhi chỉ có 2 tuần để chuẩn bị cho hành trình ở Miss Grand