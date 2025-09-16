Hoà Minzy sao lại bị đối xử như thế này?

Mới đây, chương trình thực tế Sao Nhập Ngũ 2025 vừa được hé lộ trailer tập mới và nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Ngoài những thử thách rèn luyện thể lực và tinh thần đặc trưng, đoạn clip còn mang đến không ít tình huống hài hước đến từ dàn nghệ sĩ tham gia. Đặc biệt, tâm điểm chú ý đổ dồn vào màn đọ sức đầy bất ngờ giữa ca sĩ Hoà Minzy và Hoa hậu Đoàn Thiên Ân.

Trong clip được hé lộ, có thể thấy dường như Hoà Minzy đang phải thực hiện nhiệm vụ giữ chặt một món đồ trong lòng còn Thiên Ân thì ra sức để đối phương buông tay. Đây là phần thi đòi hỏi sức mạnh thể chất, phản xạ nhanh nhẹn cùng sự khéo léo. Hoà Minzy vốn có vóc dáng nhỏ nhắn, trong khi Thiên Ân lại sở hữu chiều cao nổi bật cùng thân hình khỏe khoắn. Hoa hậu Thiên Ân đã có màn xử lý "chấn động", thay vì xoay sở bằng những động tác ghì chặt thông thường, nàng hậu bất ngờ… nhấc bổng Hoà Minzy lên khỏi mặt đất. Pha hành động diễn ra chớp nhoáng khiến chính đối phương cũng không kịp phản ứng. Chưa dừng lại ở đó, Thiên Ân lập tức "quăng" đàn chị xuống nền khiến ai nhìn cũng vừa thương vừa buồn cười cho Hoà Minzy.

Về phía mình, Hoà Minzy không giấu nổi sự hoảng hốt. Nữ ca sĩ nói: "Ân không còn cách nào khác ngoài nâng em lên và đập em xuống. Đau. Mình có phải con lợn đâu!". Câu nói nửa thật nửa đùa lập tức trở thành điểm nhấn của trailer. Không chỉ vậy, ngay sau đó Hoà Minzy còn nhanh trí pha trò: "Quên mất mình tuổi lợn".

Những chiến sĩ của Sao Nhập Ngũ đối diện với những thử thách căng thẳng trong tập 7

Khoảnh khắc bị Thiên An "ném" xuống sàn Hoà Minzy trợt tròn mắt, khán giả xem mà muốn "giải cứu" ngay và luôn!

Hoà Minzy đau đớn, bất lực sau cú "tác động mạnh" của người xem thân thiết

Được biết, đây không phải lần đầu Hoà Minzy gây sốt tại Sao Nhập Ngũ. Ngay từ những tập đầu tiên, cô đã mang đến loạt biểu cảm "mặn như muối biển", những câu nói dở khóc dở cười và cách xử lý tình huống cực duyên dáng. Nếu Thiên Ân được nhận xét là mạnh mẽ, quyết đoán thì Hoà Minzy lại là "thánh tấu hài" đúng nghĩa, giúp bầu không khí luôn tràn ngập tiếng cười dù các thử thách vốn khá khắc nghiệt.

Có thể thấy, Sao Nhập Ngũ 2025 không chỉ dừng lại ở một chương trình truyền hình mang tính rèn luyện mà còn là giải trí bởi những tình huống bất ngờ. Khán giả cũng đang ngóng chờ chương trình lên sóng để hiểu được chuyện gì đang xảy ra với Hoà Minzy.

Thiên Ân và Hoà Minzy đều là những chiến sĩ lầy lội, nhiệt tình hết sức ở Sao Nhập Ngũ

Thiên Ân nhập cuộc sau khi Lan Ngọc và Minh Tú rời cuộc thi vì chấn thương

Sao Nhập Ngũ là chương trình truyền hình thực tế về quân đội đầu tiên và có tuổi đời lâu nhất tại Việt Nam. Các nghệ sĩ, người nổi tiếng tham gia sẽ trải nghiệm cuộc sống của một quân nhân thực thụ trong vòng 7 ngày, bao gồm việc chấp hành nghiêm ngặt các quy định, tuân thủ chế độ sinh hoạt, tham gia huấn luyện và rèn luyện kỷ luật như một chiến sĩ chính hiệu của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Mùa thứ 16 của Sao Nhập Ngũ chính thức trở lại với chủ đề "Khi Tổ quốc gọi tên", hứa hẹn mang đến nhiều đổi mới hấp dẫn. Dàn nghệ sĩ tham gia năm nay gây chú ý với loạt gương mặt nổi bật như: Ca sĩ Tim, streamer Độ Mixi, diễn viên Bình An, Huỳnh Anh, ca sĩ Hòa Minzy, Chi Pu, diễn viên Diệu Nhi, Hoa hậu Thiên Ân, Hoa hậu Kỳ Duyên, Lan Ngọc, LyLy, Anh Tú, Duy Khánh, Minh Tú...