Hoàn tất “bài kiểm tra cuối cùng”, siêu sân bay 16 tỷ USD thông báo tuyển hàng trăm nhân sự chuẩn bị ngày cất cánh

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang bước vào giai đoạn chuẩn bị nguồn nhân lực – bước đi quan trọng trước khi công trình trọng điểm quốc gia này chính thức vận hành vào năm 2026.



Ngày 1/11, Hội đồng tuyển dụng lao động Cảng hàng không Quốc tế Long Thành (gọi tắt là sân bay Long Thành) đã thông báo tuyển dụng lao động làm việc tại sân bay Long Thành.

Đợt này, số lao động cần bổ sung tại sân bay Long Thành là 132 người. Trong đó, tại Trung tâm khai thác ga, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tuyển nhân viên vận hành trang thiết bị nhà ga (11 người), nhân viên vận hành BHS (17 người), nhân viên vận hành trang thiết bị cơ điện nhà ga, nhà xe (17 người), kỹ sư vận hành, bảo trì, sửa chữa trang thiết bị nhà ga (1 người), kỹ sư công nghệ thông tin (2 người), kỹ sư vận hành bảo trì, sửa chữa hệ thống điện hạ thế (1 người) và nhân viên bảo trì, sửa chữa hệ thống điện hạ thế (23 người).﻿

Đối với vị trí kỹ sư yêu cầu phải tốt nghiệp đại học một trong các chuyên ngành trên.

Ngoài ra, ACV còn yêu cầu ứng viên có trình độ tiếng Anh TOEIC 300; TOEFL PBT/ITP từ 360 điểm, TOEFT CBT từ 70 điểm, TOER IBT từ 22 điểm; IELTS tối thiểu 3.5 trở lên.

Trước đó, vào ngày 23/8, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) phối hợp Đồng Nai và các đơn vị trong ngành hàng không tổ chức Ngày hội việc làm sân bay Long Thành tại Công viên 3A ở xã An Phước, Đồng Nai (H.Long Thành, Đồng Nai cũ). Ngày hội thu hút khoảng 10.000 tham gia, các đơn vị hàng không đã nhận được thông tin ứng tuyển của 1.298 ứng viên.﻿

Cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia với tổng vốn đầu tư khoảng 16 tỷ USD, được triển khai trên diện tích 5.364 ha.

Sân bay gồm 3 nhà ga và 4 đường băng, trong đó ga hành khách giai đoạn 1 có mái kính cao 82 m, lấy cảm hứng từ hình tượng hoa sen - quốc hoa Việt Nam.

Giai đoạn 1 có vốn đầu tư khoảng 5 tỷ USD, công suất thiết kế 25 triệu hành khách/năm. Khi hoàn thiện toàn bộ, sân bay sẽ đạt công suất 100 triệu hành khách/năm, trở thành cửa ngõ hàng không quốc tế lớn nhất Việt Nam, chia sẻ áp lực với sân bay Tân Sơn Nhất hiện nay.

Mới đây, Sân bay Long Thành đã hoàn thành “bài kiểm tra cuối cùng” trong hành trình tiến tới vận hành thương mại. Từ ngày 26/9 đến 29/10, Trung tâm Bay kiểm tra hiệu chuẩn đã thực hiện toàn bộ các nội dung bay kiểm tra kỹ thuật và đánh giá phương thức bay tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Kết quả, các chuyên gia quốc tế đánh giá sân bay đạt và vượt tiêu chuẩn của ICAO và châu Âu, hội tụ đầy đủ điều kiện để khai thác thương mại ở cấp độ khu vực và quốc tế.