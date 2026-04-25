Học sinh lớp 8 nhặt được túi chứa hàng trăm tờ tiền, tổng cộng 215,6 triệu đồng: Công an sử dụng biện pháp nghiệp vụ vào cuộc

Theo Nam An | 25-04-2026 - 09:37 AM | Sống

Học sinh lớp 8 ở Tây Ninh nhặt được túi xách chứa hơn 215 triệu đồng và đã nhanh chóng giao nộp công an để trả lại cho người đánh rơi.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, mới đây em Trần Thanh Ngọc (sinh năm 2008, nơi đăng ký thường trú 34 Trang Văn Nguyên, phường Long An, tỉnh Tây Ninh) - học sinh lớp 8/6, Trường THCS Thống Nhất, đã đến Công an phường Long An, tỉnh Tây Ninh giao nộp một túi xách nhặt được tại khu vực cầu Tân An thuộc phường Long An, tỉnh Tây Ninh. Bên trong túi có số tiền 215.612.000 đồng (Hai trăm mười lăm triệu đồng, sáu trăm mười hai nghìn đồng).

Trực ban Công an phường Long An trao trả lại toàn bộ tài sản cho anh Trần Quốc Khải

Ngay sau khi tiếp nhận, trực ban Công an phường Long An đã báo cáo Ban Chỉ huy, chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ khẩn trương xác minh, tìm chủ sở hữu. Chỉ hơn một giờ sau, Công an phường đã liên hệ và trao trả lại toàn bộ tài sản cho anh Trần Quốc Khải, sinh năm 2002, ngụ 33 Nhơn Thuận, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh.

Hành động trung thực, giàu lòng nhân ái của em Trần Thanh Ngọc là tấm gương sáng, thể hiện sự giáo dục tốt từ gia đình và nhà trường. Việc làm của em không chỉ giúp người mất tài sản nhận lại đầy đủ, mà còn lan tỏa thông điệp đẹp về lòng trung thực, trách nhiệm công dân trong thế hệ trẻ. Đây là minh chứng sinh động cho việc xây dựng nhân cách học sinh, góp phần hình thành một môi trường học đường lành mạnh, giàu tính nhân văn.

