Hội nghị chiến lược ADG 2025: Mở ra kỷ nguyên phát triển mới

Sự kiện nhằm hợp nhất tầm nhìn tăng trưởng giai đoạn 2025–2035, chuẩn hóa mô hình quản trị – vận hành, và công bố các trọng tâm chiến lược dài hạn.

Định vị tầm nhìn 2035 – Hướng tới Tập đoàn dẫn đầu khu vực

Tại hội nghị, ADG giới thiệu Khung Chiến lược 2026–2035, đặt mục tiêu trở thành Tập đoàn dẫn đầu Đông Nam Á trong lĩnh vực Cửa & Hoàn thiện nhà và Vật liệu công nghiệp xanh, đồng thời tiên phong trong chuyển đổi số và ứng dụng AI vào ngành xây dựng – nội thất.

Ba trụ cột tăng trưởng cốt lõi

Chiến lược phát triển mới của Tập đoàn Austdoor được xây dựng trên ba trụ cột chính, đảm bảo tính bền vững và khả năng mở rộng dài hạn:

Doors & Home: Phát triển giải pháp cửa và hoàn thiện nhà thông minh.

Industry & Materials: Phát triển nhôm xanh, silicone và vật liệu tái chế – nền tảng công nghiệp cho tương lai bền vững.

Solar Energy: Mở rộng sang năng lượng mặt trời, …

Ông Dương Quốc Tuấn – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Austdoor chia sẻ tầm nhìn chiến lược mới của ADG

Chuẩn hóa quản trị với Data First – Weekly Base – OGSM/OKR

Một trong những điểm nhấn của hội nghị là việc thống nhất mô hình quản trị hiện đại trên toàn hệ thống. ADG xác định ba công cụ chủ đạo để tăng tốc điều hành và nâng cao năng suất: Data First, Weekly Base, OGSM/OKR.

Cách tiếp cận này giúp ADG chuyển đổi mạnh mẽ thành doanh nghiệp vận hành trên nền dữ liệu (data-driven enterprise), rút ngắn chu trình ra quyết định và tăng tốc thực thi chiến lược.

Mô hình kinh doanh tác chiến

Workshop mô hình kinh doanh mới tại hội nghị diễn ra sôi nổi

Tại hội nghị, ADG cũng triển khai mô hình kinh doanh mới – UST (Unified Sales Taskforce) hoạt động như một "đơn vị tác chiến kinh doanh", hướng tới mục tiêu doanh số, khách hàng và tăng trưởng, đồng thời tạo sự kết nối xuyên suốt giữa các phòng ban trong toàn Tập đoàn.

Đại diện Ban lãnh đạo ADG chia sẻ: "Kỷ nguyên mới của ADG là hành trình hội tụ giữa dữ liệu, con người và mục tiêu. Chúng tôi đặt trọng tâm vào đổi mới và kỷ luật vận hành, với niềm tin rằng sự đồng lòng sẽ tạo nên kỳ tích mới cho Tập đoàn."

Hội nghị Chiến lược ADG 2025 không chỉ là sự kiện định hướng, mà còn là dịp lan tỏa tinh thần "Đồng tâm – Tạo kỳ tích" đến toàn thể cán bộ nhân viên.

Đại diện các khối SBU và BO thực hiện nghi thức cam kết chiến lược và khởi động Kỷ nguyên mới ADG

Về Tập đoàn Austdoor (ADG)

Thành lập năm 2003, ADG là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực giải pháp cửa, vật liệu công nghiệp và hoàn thiện nhà thông minh. Với hơn 22 năm phát triển, ADG không ngừng đổi mới – chuẩn hóa – quốc tế hóa, theo đuổi sứ mệnh "Kiến tạo chuẩn sống an toàn – tiện nghi – bền vững cho mọi không gian Việt."