Hội nghị thượng đỉnh Trump-Putin bị hoãn?

Reuters dẫn lời một nhân viên cấp cao Nhà Trắng nói rằng, "không có kế hoạch nào cho Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin gặp nhau trong tương lai gần".

Tương tự, phóng viên Nhà Trắng Garrett Haake đưa tin rằng, kế hoạch cho hội nghị thượng đỉnh ở Budapest hiện đang "bị tạm dừng".

Các báo cáo từ nguồn tin ẩn danh này xuất phát từ một bài viết của CNN, cũng trích dẫn các nguồn tin giấu tên, khẳng định rằng, công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh "đã bị gác lại, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại".

Bài báo của CNN đã gây ra phản ứng từ các quan chức cấp cao Nga, những người đã bác bỏ các khẳng định được đưa ra trong bài viết.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov phát biểu với giới truyền thông hôm 21/10 rằng, công tác chuẩn bị cho "sự kiện quan trọng" này vẫn đang được tiến hành, trong khi các báo cáo về việc hoãn hội nghị thượng đỉnh chỉ là "thông tin bịa đặt" nhằm gây nhiễu loạn.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova cũng chế giễu các nguồn tin giấu tên đưa tin là "trò hề thông tin" của truyền thông phương Tây .

Điện Kremlin và Nhà Trắng đã xác nhận cuộc hội đàm sẽ diễn ra tại thủ đô Hungary sau cuộc điện đàm giữa ông Putin và ông Trump vào ngày 16/10. Tuy nhiên, cả hai bên đều chưa chính thức công bố khung thời gian cụ thể cho cuộc gặp.

Phát biểu với các phóng viên hôm 21/10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tái khẳng định rằng, "cần có sự chuẩn bị nghiêm túc" trước hội nghị thượng đỉnh.

"Quý vị đã nghe tuyên bố từ phía Mỹ và từ phía chúng tôi rằng, việc này có thể mất thời gian. Vì vậy, chưa có khung thời gian cụ thể nào được thiết lập", ông Peskov nói.