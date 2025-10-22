Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hội nghị thượng đỉnh Trump-Putin bị hoãn?

22-10-2025 - 09:28 AM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Reuters ngày 21/10 đưa tin: Công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ dự kiến được tổ chức tại Budapest, Hungary, đã bị

Reuters dẫn lời một nhân viên cấp cao Nhà Trắng nói rằng, "không có kế hoạch nào cho Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin gặp nhau trong tương lai gần".

Tương tự, phóng viên Nhà Trắng Garrett Haake đưa tin rằng, kế hoạch cho hội nghị thượng đỉnh ở Budapest hiện đang "bị tạm dừng".

Các báo cáo từ nguồn tin ẩn danh này xuất phát từ một bài viết của CNN, cũng trích dẫn các nguồn tin giấu tên, khẳng định rằng, công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh "đã bị gác lại, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại".

Bài báo của CNN đã gây ra phản ứng từ các quan chức cấp cao Nga, những người đã bác bỏ các khẳng định được đưa ra trong bài viết.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov phát biểu với giới truyền thông hôm 21/10 rằng, công tác chuẩn bị cho "sự kiện quan trọng" này vẫn đang được tiến hành, trong khi các báo cáo về việc hoãn hội nghị thượng đỉnh chỉ là "thông tin bịa đặt" nhằm gây nhiễu loạn.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova cũng chế giễu các nguồn tin giấu tên đưa tin là "trò hề thông tin" của truyền thông phương Tây .

Điện Kremlin và Nhà Trắng đã xác nhận cuộc hội đàm sẽ diễn ra tại thủ đô Hungary sau cuộc điện đàm giữa ông Putin và ông Trump vào ngày 16/10. Tuy nhiên, cả hai bên đều chưa chính thức công bố khung thời gian cụ thể cho cuộc gặp.

Phát biểu với các phóng viên hôm 21/10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tái khẳng định rằng, "cần có sự chuẩn bị nghiêm túc" trước hội nghị thượng đỉnh.

"Quý vị đã nghe tuyên bố từ phía Mỹ và từ phía chúng tôi rằng, việc này có thể mất thời gian. Vì vậy, chưa có khung thời gian cụ thể nào được thiết lập", ông Peskov nói.

Theo Reuters
Động thái chưa từng có: Đặc phái viên Điện Kremlin đề xuất xây dựng đường hầm nối Nga và Mỹ dài 113 km với chi phí chưa đến 8 tỷ USD, đặt tên 'Putin-Trump'

Theo Hoàng Vân

Giáo dục & thời đại

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cuộc họp chính sách đến gần, Fed căng thẳng vì thiếu dữ liệu, không quan chức nào dám khẳng định cắt giảm lãi suất mạnh tay

Cuộc họp chính sách đến gần, Fed căng thẳng vì thiếu dữ liệu, không quan chức nào dám khẳng định cắt giảm lãi suất mạnh tay Nổi bật

Nền kinh tế gần 19 nghìn tỷ USD ngừng hoàn toàn nhập ‘vàng lỏng’ Mỹ, quốc gia đồng minh của Washington bất ngờ hưởng lợi: Gần như chỉ có 1 người mua nay ‘vớ bẫm’ khách sộp

Nền kinh tế gần 19 nghìn tỷ USD ngừng hoàn toàn nhập ‘vàng lỏng’ Mỹ, quốc gia đồng minh của Washington bất ngờ hưởng lợi: Gần như chỉ có 1 người mua nay ‘vớ bẫm’ khách sộp Nổi bật

Trụ cột của Hành lang Kinh tế phía Đông Thái Lan bên bờ vực sụp đổ: 6,8 tỷ USD - 6 năm - 0 tiến triển

Trụ cột của Hành lang Kinh tế phía Đông Thái Lan bên bờ vực sụp đổ: 6,8 tỷ USD - 6 năm - 0 tiến triển

08:27 , 22/10/2025
Tổng thống Trump cảnh báo áp thuế 155% với Trung Quốc

Tổng thống Trump cảnh báo áp thuế 155% với Trung Quốc

07:48 , 22/10/2025
Phát triển quá mức khiến “thiên đường” Bali ngập trong rác và lũ

Phát triển quá mức khiến “thiên đường” Bali ngập trong rác và lũ

07:33 , 22/10/2025
Đang từ doanh nhân tầm thường, Trần Chí làm thế nào mà trở thành “Bố già” của đế chế lừa đảo ở Campuchia?

Đang từ doanh nhân tầm thường, Trần Chí làm thế nào mà trở thành “Bố già” của đế chế lừa đảo ở Campuchia?

07:00 , 22/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên