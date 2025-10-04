Hôm nay, Hà Nội chính thức khởi công xây hầm chui gần 750 tỷ đồng, 6 làn xe tại nút giao thường xuyên ùn tắc

Sáng 4/10, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh, phường Long Biên, chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025).

Đây là một trong 8 dự án đầu tư của thành phố được khởi công dịp này, đóng vai trò then chốt trong việc giải quyết ùn tắc giao thông tại vị trí nút giao cửa ngõ phía Đông của Thủ đô, đồng thời góp phần hoàn thiện hệ thống đường Vành đai 2 theo quy hoạch.

Điểm đầu hầm chui kết nối với dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, cách điểm giao cắt với đường Cổ Linh khoảng 400 m; điểm cuối kết nối với đường Đàm Quang Trung hiện hữu, cách vị trí giao cắt với đường Cổ Linh khoảng 1.000 m.

Hầm chui được thiết kế theo hướng cầu Vĩnh Tuy đi quốc lộ 5, tim hầm trùng với tim đường Đàm Quang Trung hiện hữu. Tổng chiều dài hầm khoảng 600m (trong đó chiều dài hầm kín 100m); mặt cắt ngang hầm rộng 27,1m, bố trí 6 làn xe (mỗi bên 3 làn xe).

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án hầm chui Cổ Linh (Hà Nội) (Ảnh: UBND TP Hà Nội)

Đồng thời, mặt đường hai bên sẽ được mở rộng tối đa, các đường xung quanh nút giao sẽ kết hợp xây dựng hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, đèn tín hiệu, sơn kẻ và tổ chức giao thông tổng thể nút giao, bảo đảm an toàn, mỹ quan đô thị. Tổng mức đầu tư dự án hơn 747 tỉ đồng, từ nguồn vốn ngân sách thành phố Hà Nội, thời gian thực hiện hợp đồng 26 tháng.

Dự án được kỳ vọng giúp giảm ùn tắc giao thông, cùng với cầu Vĩnh Tuy và vành đai 2 sẽ tăng cường kết nối giao thông liên vùng giữa Thủ đô và các tỉnh phía đông và đông bắc.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, hiện Vành đai 2 trên cao đoạn từ Ngã Tư Sở đến cầu Vĩnh Tuy được đưa vào khai thác từ tháng 1/2023, cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 hoàn thành từ tháng 9/2023. Do vậy, lưu lượng phương tiện tập trung về nút giao Cổ Linh rất lớn, ùn tắc thường xuyên, đặc biệt là giờ cao điểm.

Vì vậy, việc đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh, kết hợp xén hè, điều chỉnh dải phân cách giữa để mở rộng làn đường, tổ chức lại giao thông tại nút giao là hết sức cần thiết và cấp bách.

Hầm chui nút giao Cổ Linh là một trong ba dự án hầm được Hà Nội quyết định đầu tư năm 2025-2026 nhằm giải quyết ùn tắc tại một số nút giao. Hai dự án còn lại là hầm chui tại nút giao đường trục Tây Thăng Long - vành đai 3 và hầm tại nút giao đường Mễ Trì - Dương Đình Nghệ - vành đai 3 sẽ khởi công năm 2026.

Hiện Hà Nội đã có 4 hầm chui. Hầm Kim Liên - Xã Đàn kết nối đường Trần Khát Chân và Kim Liên khánh thành năm 2009. Năm 2016, hai hầm chui Trung Hòa (kết nối đường Trần Duy Hưng với đại Lộ Thăng Long) và hầm nút giao Thanh Xuân (giải quyết ùn tắc giữa đường Nguyễn Trãi với vành đai 3) khánh thành. Hầm thứ tư hoạt động từ tháng 10/2022 là Lê Văn Lương - vành đai 3.