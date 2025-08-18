Hơn 1,2 triệu người dân ở thành phố Huế đón tin vui

Đây là những dự án có ý nghĩa quan trọng, góp phần phát triển hạ tầng kỹ thuật, thương mại – dịch vụ, công nghiệp, giáo dục và giao thông đô thị, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Nhóm dự án thương mại – dịch vụ và du lịch

1. Dự án Khách sạn tại Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 2 thuộc Khu B - Đô thị mới An Vân Dương do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản COTANA CAPITAL làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư khoảng 613 tỷ đồng, dự kiến khởi công vào sáng ngày 30/9/2025. Công trình khi hoàn thành sẽ bổ sung hạ tầng lưu trú chất lượng cao, phục vụ khách du lịch và các sự kiện quốc tế tại Huế.

2. Dự án Chuỗi dịch vụ Lữ hành và các dịch vụ bổ trợ có tầm vóc Quốc tế tại số 01 Nguyễn Huệ, phường Thuận Hóa do Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel đầu tư, với số vốn 180 tỷ đồng, khánh thành vào sáng ngày 22/8/2025. Dự án đã hoàn tất xây dựng và đang chạy thử kỹ thuật, sẽ đáp ứng nhu cầu dịch vụ du lịch chất lượng cao tại trung tâm thành phố Huế.

3. Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ tại 42 Phan Chu Trinh, phường Thuận Hóa do Công ty Cổ phần Đầu tư và TMDV Phú Xuân đầu tư, dự kiến khởi công ngày 31/8/2025. Công trình sẽ hình thành tổ hợp dịch vụ mua sắm, giải trí, đóng góp cho phát triển kinh tế đô thị.

4. Dự án Thương mại dịch vụ tại số 02 Hà Nội, phường Thuận Hóa có tổng mức đầu tư gần 400 tỷ đồng, khởi công ngày 31/8/2025. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng thương mại – dịch vụ của thành phố Huế, đồng thời tạo điểm nhấn kiến trúc hiện đại.

5. Dự án hạ tầng kỹ thuật Quảng trường Văn hoá Thể thao do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị làm chủ đầu tư. Gói thầu số 10 (hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà) đã khởi công ngày 16/9/2024 và sẽ khánh thành vào ngày 1/9/2025. Dự án sau khi hoàn thành sẽ cải tạo, chỉnh trang khu vực nhà thi đấu thể thao Bà Triệu nhằm từng bước hoàn thiện các thể chế văn hóa, thể thao công cộng phục vụ người dân…

6. Dự án Khu dịch vụ cao cấp bên bờ sông Hương tại số 05 Lê Lợi, phường Thuận Hóa do Công ty TNHH Đầu tư và Vận tải An Phú Minh làm chủ đầu tư, khánh thành ngày 31/8/2025. Công trình hoàn thành sẽ góp phần phát triển dịch vụ, du lịch và thương mại, tạo điểm nhấn không gian ven sông Hương, thúc đẩy kinh tế - xã hội tại trung tâm thành phố Huế.

Nhóm dự án công nghiệp – sản xuất

7. Dự án mở rộng Nhà máy bia Phú Bài thuộc phường Phú Bài do Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng. Dự kiến khánh thành sáng ngày 26/8/2025.

8. Dự án Nhà máy sản xuất mũ bảo hiểm EON Industry Việt Nam tại Khu A, Khu công nghiệp Gilimex, phường Phú Bài, do Công ty TNHH EON Industry Việt Nam làm chủ đầu tư. Dự án khánh thành vào sáng ngày 01/9/2025.

9. Dự án đầu tư mở rộng dây chuyền mới nhà máy chế biến cát, bột thạch anh ít sắt chất lượng cao của Công ty TNHH Premium Silica Huế, dự kiến khánh thành vào sáng ngày 28/8/2025.

10. Lễ khởi công Nhà máy Scavi Hương Trà dự kiến tổ chức sáng ngày 26/8/2025 tại phường Hương Trà, thành phố Huế.

Nhóm dự án hạ tầng khu công nghiệp và kỹ thuật

11. Lễ khánh thành dự án Trạm xử lý nước thải tập trung tại KCN Gilimex Huế, phường Phú Bài, thành phố Huế do Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Gilimex làm chủ đầu tư, dự kiến được tổ chức vào ngày 30/9/2025.

Nhóm các dự án tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam

12. Khu dân cư tái định cư 06 thuộc Khu B - ĐTM An Vân Dương, có mức đầu tư gần 39 tỷ, khởi công ngày 19/8/2025.

13. Khu tái định cư Phú Đa, xã Phú Vang, có mức đầu tư gần 44 tỷ, khởi công ngày 19/8/2025.

14. Khu tái định cư Lộc Tiến (giai đoạn 2), có vốn đầu tư khoảng 250 tỷ, khởi công ngày 19/8/2025.

Nhóm dự án Giáo dục – đào tạo

15. Dự án Tổ hợp giáo dục FPT tại Khu E – Đô thị An Vân Dương có tổng mức đầu tư khoảng 430 tỷ đồng, do Công ty TNHH Giáo dục FPT đầu tư. Dự án khánh thành ngày 24/8/2025.

Nhóm dự án giao thông trọng điểm

16. Dự án đường cứu hộ cứu nạn Phong Điền – Điền Lộc có chiều dài hơn 16 km, tổng mức đầu tư 777 tỷ đồng, khánh thành ngày 1/9/2025. Đây là tuyến đường được kỳ vọng sẽ góp phần đảm bảo an toàn giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội các địa phương ven biển.