Hơn 15.800 người nhận "lộc an ủi" từ Vietlott

Kết quả Vietlott Lotto 5/35 hôm nay ngày 10/08/2025 , kỳ quay thưởng #00085 đã tìm ra dãy số may mắn là 08-16-18-28-34|07.

Theo quy định của Vietlott, các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự. Trong kỳ quay số này, giá trị giải thưởng Độc Đắc cán mốc hơn 7,7 tỷ đồng, tuy nhiên chưa tìm được chủ nhân.

Chỉ có duy nhất 1 khách hàng may mắn trúng giải nhất với giá trị giải thưởng 10 triệu đồng, 4 người đạt giải Nhì với phần thưởng 5 triệu đồng.

Trong kỳ quay thưởng này, số lượng trúng giải khuyến khích với số tiền an ủi là 10.000 đồng lên đến 15.874 người.

Lotto 5/35 là sản phẩm xổ số có tần suất quay thưởng 2 lần/ngày, 13h và 21h.

Cơ cấu giải thưởng của xổ số tự chọn Lotto 5/35 bao gồm 7 hạng giải, với giá vé 10.000 đồng/lần tham gia dự thưởng:

Giải Độc đắc (Jackpot): Trúng 5 số chính và số đặc biệt.

Giải Nhất: Trúng 5 số chính.

Giải Nhì: Trúng 4 số chính và số đặc biệt.

Giải Ba: Trúng 4 số chính.

Giải Tư: Trúng 3 số chính và số đặc biệt.

Giải Năm: Trúng 3 số chính.

Giải Khuyến khích: Trúng số đặc biệt.

Nếu giải Độc đắc vượt 12 tỷ đồng mà không có người trúng, toàn bộ giá trị giải sẽ được chia cho các hạng giải thấp hơn có người trúng (từ Giải Nhất đến Giải Năm) tại kỳ quay số lúc 21h00 của ngày tiếp theo.

Thời gian trả thưởng của Vietlott được phân chia theo từng giá trị của giải.

Đối với vé trúng thưởng có giá trị từ 10 triệu đồng trở xuống, chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày xác định kết quả QSMT, Đại lý thực hiện trả thưởng tự động vào tài khoản nhận thưởng của Người trúng thưởng.

Đối với vé trúng thưởng có giá trị từ 10 tỷ đồng trở xuống thì Vietlott ủy quyền cho Đại lý tổ chức trả thưởng.

Đối với vé trúng thưởng có giá trị trên 10 tỷ đồng đến dưới 70 tỷ thì Chi nhánh quản lý địa bàn phát hành vé trúng thưởng có trách nhiệm tiếp nhận đề nghị lĩnh thưởng và tổ chức trả thưởng theo quy định.

Đối với vé trúng thưởng có giá trị từ 70 tỷ đồng, Trụ sở chính có trách nhiệm tiếp nhận đề nghị lĩnh thưởng và tổ chức trả thưởng theo quy định.

Cần lưu ý các điều kiện trả thưởng Vietlott.

Ủy quyền lĩnh thưởng Vietlott

Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan (ốm đau, bệnh tật, đi công tác xa,...) không thể trực tiếp đến lĩnh thưởng thì được phép uỷ quyền cho người đại diện hợp pháp của mình để lĩnh thưởng. Việc uỷ quyền lĩnh thưởng phải được thực hiện bằng văn bản có xác nhận của chính quyền xã, phường, thị trấn nơi cư trú của Người trúng thưởng.

Trường hợp Người trúng thưởng không xuất trình được Giấy tờ tùy thân trùng khớp với thông tin lưu trong hệ thống:

Trường hợp Người trúng thưởng làm mất giấy tờ tùy thân: Người trúng thưởng phải làm lại giấy tờ tùy thân mới và thay đổi thông tin tương ứng trên tài khoản tham gia dự thưởng trước khi đề nghị lĩnh thưởng; hoặc trường hợp Người trúng thưởng làm mất Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân mờ, không nhìn rõ số, Người trúng thưởng có thể dùng Hộ chiếu có ghi thông tin số Chứng minh thư nhân dân hoặc Căn cước công dân trùng khớp với thông tin lưu trong hệ thống của Vietlott;

Trường hợp Người trúng thưởng thay đổi thông tin giấy tờ tùy thân: Người trúng thưởng phải cập nhật thông tin thay đổi trên tài khoản tham gia dự thưởng trước khi đề nghị lĩnh thưởng;

Trường hợp giấy tờ tùy thân hết hạn, không nhìn rõ hình ảnh hoặc các thông tin cơ bản trên giấy tờ tùy thân: Người trúng thưởng phải làm lại giấy tờ tùy thân mới và thay đổi thông tin tương ứng trên tài khoản tham gia dự thưởng.



