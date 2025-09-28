Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hơn 200 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

28-09-2025 - 22:30 PM | Sống

Hàng loạt xe máy đi trên vỉa hè ở khu Bình Thạnh, Gò Vấp bị CSGT Hàng xanh ghi hình, gửi thông báo phạt nguội.

Thời gian gần đây, Đội CSGT Hàng Xanh (TP.HCM) đang đẩy mạnh xử lý xe máy leo vỉa hè, chủ động phòng ngừa tai nạn gây ra, trả lại vỉa hè cho người đi bộ.

Riêng ngày 17 và 18/9, Đội CSGT Hàng Xanh đã ghi hình và gửi thông báo vi phạm đến chủ phương tiện đối với 201 trường hợp đi trên vỉa hè ở các tuyến: Nguyễn Oanh, Phạm Văn Đồng, Phan Văn Trị, Nguyễn Xí.

Danh sách 55 xe hai bánh và xe máy điện vi phạm trong ngày 17/9 gồm:

50Y1-588.43; 52F5-5806; 59G1-930.72; 20F4-5022; 59U1-998.87; 59V3-317.02; 15B1-947.94; 49AL-017.64; 41MD1-733.67; 50AB-540.81; 47AL-050.66; 50Y1-717.93; 59D2-749.24; 59D1-515.02; 59E1-503.11; 59E1-140.83; 59K1-673.48; 59S2-424.79; 59E1-850.85; 59V2-377.87; 59V3-519.52; 59F2-429.00; 59VA-164.41; 59N1-226.35; 59V3-590.38; 59TA-267.80; 59V2-027.60; 59VA-273.57; 59VA-298.37; 61C2-187.98; 69N1-655.71; 72AF-027.23; 72AL-118.51; 72F1-712.72; 77H1-557.95; 78G1-370.51; 81B2-160.76; 86AL-028.40; 95E1-319.18; 59V3-827.39; 59Y3-387.87; 60B8-467.86; 49AK-113.11; 60C1-355.04; 60H1-153.44; 60Z6-6842; 62U1-174.40; 63P1-6846; 66B1-600.19; 70DB-082.26; 72F1-433.62; 72G1-781.54; 86B1-709.76; 59S3-083.97.

Danh sách 146 xe hai bánh và xe máy điện vi phạm trong ngày 18/9 gồm

59V2-517.98; 47D1-608.31; 59V2-710.78; 47F1-618.50; 59V2-915.72; 59V3-201.11; 59V3-313.15; 59V3-328.53; 49K1-280.18; 59V3-423.39; 50AB-776.90; 59V3-439.31; 50N1-833.63; 59V3-667.15; 59V3-686.44; 51T7-2438; 59V3-721.96; 59V3-769.36; 54R4-7277; 59V3-790.31; 54S5-3820; 59VA-241.81; 54V6-0671; 59VA-282.91; 54V7-1893; 59VA-306.50; 59VA-321.76; 59A3-268.89; 59Y1-914.85; 59D1-068.24; 60B3-277.88; 59E1-855.09; 60B5-824.54; 59E2-047.62; 60B6-308.77; 59F2-228.70; 60F1-228.58; 59G1-391.58; 60F3-228.55; 60Y3-8836; 59G1-718.10; 63B3-644.94; 67C1-068.09; 59G2-083.47; 59G2-093.67; 69AH-086.44; 59E1-243.37; 59G2-341.51; 70F1-404.27; 59G2-737.32; 71C3-547.35; 75C1-254.37; 59G3-143.23; 76B1-855.13; 59GA-134.82; 59GA-212.95; 59H1-488.79; 59P2-795.05; 19L1-156.72; 47AD-148.96; 47C1-349.49; 59T2-666.24; 59D3-358.89; 59V1-024.09; 59V1-411.33; 59V1-554.05; 59E1-171.73; 59V1-631.30; 59V1-907.77; 59V2-204.26; 59EA-067.04; 78C1-313.22; 59F1-749.89; 59G1-067.93; 59G3-032.52; 84F1-288.92; 59M1-552.76; 59P2-284.05; 84K-415.56; 59S2-354.02; 86B7-347.55; 59S2-686.78; 92H1-597.49; 59V1-008.77; 59V3-030.32; 59V1-260.09; 93P3-048.44; 59V2-209.87; 59V2-502.38; 59V2-741.88; 59V3-152.77; 47AA-559.02; 59V3-274.13; 47AK-052.72; 59VA-128.73; 49P1-055.99; 59VA-138.65; 59X4-030.67; 50Y1-591.27; 54S9-0600; 61HA-091.38; 59D2-674.06; 63B3-451.29; 59K1-389.82; 63B4-363.35; 64AC-254.54; 59Z2-225.12; 64B2-155.20; 60AA-321.74; 65E1-509.35; 65KA-054.45; 62F1-238.80; 68T1-305.34; 62G1-311.03; 70D1-430.26; 66F1-659.66; 71S1-3905; 70E1-659.52; 77D1-429.21; 77E1-652.21; 70K9-2243; 71H1-113.85; 72AH-086.16; 78C1-704.79; 79C1-073.19; 84K1-423.55; 76V8-3256; 86AK-111.64; 93K1-260.04; 92N1-015.21; 59G2-344.16; 59G2-703.19; 59G2-809.55; 29F1-698.47; 59B1-698.60; 59G3-204.01; 59M1-349.60; 59V2-418.46; 59V2-840.04; 59V3-215.57; 59V3-344.91; 61E1-899.85; 62S3-3400; 72AE-086.67; 77X6-3096; 82AA-158.84; 83P4-380.28.

Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) đề nghị chủ xe đến Đội CSGT Hàng Xanh để phối hợp xử lý, đồng thời chấm dứt hành vi vi phạm, nêu cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, trả lại vỉa hè cho người đi bộ. Ngoài ra, các phương tiện dừng, đỗ sai quy định, gây cản trở giao thông cũng được lực lượng CSGT ghi hình, gửi thông báo vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định.

Theo quy định tại điểm a khoản 7 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy bị phạt tiền từ 4 triệu đến 6 triệu đồng khi điều khiển xe đi trên vỉa hè, trừ trường hợp điều khiển xe đi qua vỉa hè để vào nhà, cơ quan. Ngoài ra, chủ xe vi phạm lỗi này sẽ bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào trang web của Cục Cảnh sát Giao thông theo đường link sau đây https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html. Tại đây, người dân tiến hành nhập biển kiểm soát, loại phương tiện và mã bảo mật. Sau đó, người dân chọn "Tra cứu" để hệ thống trả kết quả phạt nguội. 

Ngoài ra, người dân có thể tra cứu vi phạm phạt nguội thông qua ứng dụng VneTraffic theo các bước sau:

Bước 1: Tải và cài đặt app VNeTraffic về điện thoại trên App Store/CH Play.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản

Trường hợp chưa có tài khoản thì đăng ký tài khoản theo các bước sau:

Chọn đăng ký, sau đó quét mã QR bên góc trên cùng phải của thẻ CCCD. Người dân thực hiện kiểm tra thông tin, nhập số điện thoại và bấm "Xác nhận".

Sau đó hệ thống sẽ gửi mã OTP về điện thoại, người dân cần nhập mã OTP và thiết lập mật khẩu.

Bước 3: Để kiểm tra phạt nguội cá nhân chọn mục "Tra cứu vi phạm".

Bước 4: Nhập biển số xe cần tra cứu và nhấn "Kiểm tra".

240 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Theo Huỳnh Duy

Đời sống & pháp luật

