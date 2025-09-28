Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Loạt chủ xe chạy quá tốc độ có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

28-09-2025 - 09:02 AM | Sống

Loạt chủ xe chạy quá tốc độ có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện nhiều phương tiện vi phạm lỗi chạy quá tốc độ trong thời gian từ ngày 19/9/2025 đến 27/9/2025.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh mới đây thông báo, từ ngày 19/9/2025 đến 27/9/2025 đã phát hiện 49 phương tiện vi phạm chạy quá tốc độ qua hệ thống camera giám sát giao thông và phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Danh sách cụ thể như sau:

1. Danh sách ô tô vi phạm: 17 xe

30A-985.83; 30F-547.97; 30M-779.15; 90C-122.03; 98A-215.65; 98A-348.71; 98A-508.45; 98A-541.42; 98A-644.40; 98A-682.00; 98A-683.21; 98A-810.74; 98A-925.80; 98B-023.49; 98C-322.42; 98C-363.75; 99A-989.34.

2. Danh sách mô tô vi phạm:  21 xe

98D1-895.59; 98E1-785.76; 98F1-283.23; 36K5-331.84; 12X1-225.96; 98E1-674.88; 12HA-071.42; 12V1-196.92; 12L1-313.31; 12T1-204.05; 99B1-158.32; 85F1-086.67; 29S2-247.86; 12H1-362.71; 12L1-272.88; 29X3-469.75; 12H1-386.03; 12H1-503.52; 12X1-255.02; 98AA-369.60; 98B2-576.72.

Loạt chủ xe chạy quá tốc độ có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 1.

Ô tô chạy quá tốc độ. Ảnh: Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi điều khiển ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 5 - dưới 10 km/h sẽ bị phạt từ 800.000 - 1 triệu đồng; vượt quá tốc độ từ 10 - 20 km/h sẽ bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng và trừ 2 điểm bằng lái xe; vượt quá tốc độ trên 20 - 35 km/h sẽ bị phạt từ 6 - 8 triệu đồng và trừ 4 điểm bằng lái xe; vượt quá tốc độ trên 35 km/h sẽ bị phạt từ 12 - 14 triệu đồng và trừ 6 điểm bằng lái xe. Trường hợp điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền 20 - 22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Với xe máy,  nếu vượt quá tốc độ từ 5 - dưới 10 km/h bị phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng; vượt quá tốc độ từ 10 - 20 km/h bị phạt tiền từ 800.000-1 triệu đồng; vượt quá tốc độ trên 20 km/h bị phạt tiền từ 6-8 triệu đồng.

Loạt chủ xe chạy quá tốc độ có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 2.

Xe máy chạy quá tốc độ. Ảnh: Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh

Công an tỉnh Bắc Ninh nhắc nhở, người điều khiển và chủ phương tiện có tên trong danh sách trên cần chủ động đến Phòng CSGT để giải quyết vi phạm theo quy định. Khi đến làm việc, đề nghị mang theo đầy đủ các giấy tờ sau: Căn cước công dân, giấy phép lái xe, đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định (đối với ô tô), giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể thực hiện theo các cách dưới đây:

- Tra cứu trên website chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông: 

Bước 1: Truy cập: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html

Bước 2: Nhập biển số xe, chọn loại phương tiện, nhập mã captcha → bấm Tra cứu.

Bước 3: Nếu có vi phạm sẽ hiện thời gian, địa điểm, lỗi, đơn vị xử lý.

- Tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Bước 1: Tải ứng dụng trên Google Play / App Store.

Bước 2: Đăng nhập bằng CCCD gắn chip hoặc số điện thoại.

Bước 3: Vào mục “Tra cứu vi phạm”, nhập biển số xe để xem vi phạm.

92 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Nguyên An

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người trường thọ thường có 5 đặc điểm điển hình trên bàn ăn: Có 4/5 thì sống thọ tới 90 tuổi không khó

Người trường thọ thường có 5 đặc điểm điển hình trên bàn ăn: Có 4/5 thì sống thọ tới 90 tuổi không khó Nổi bật

Nữ khách hàng SN 2007 mang 50 triệu đồng tiền mặt đến tiệm vàng nhờ chuyển khoản cho shipper: Chủ cửa hàng lập tức mời công an xã đến làm việc

Nữ khách hàng SN 2007 mang 50 triệu đồng tiền mặt đến tiệm vàng nhờ chuyển khoản cho shipper: Chủ cửa hàng lập tức mời công an xã đến làm việc Nổi bật

Hà Nội có thể mưa trên 350mm, nguy cơ ngập lụt diện rộng

Hà Nội có thể mưa trên 350mm, nguy cơ ngập lụt diện rộng

08:59 , 28/09/2025
3 loại rau củ là "cứu tinh" cho chị em người gầy nhưng béo bụng, chợ Việt bán đầy còn rất rẻ

3 loại rau củ là "cứu tinh" cho chị em người gầy nhưng béo bụng, chợ Việt bán đầy còn rất rẻ

08:55 , 28/09/2025
Khi không tiền bạc, không chống lưng, hãy học tư duy "bán chuối thối" của người Do Thái: "lật thân", thoát nghèo trong chớp mắt

Khi không tiền bạc, không chống lưng, hãy học tư duy "bán chuối thối" của người Do Thái: "lật thân", thoát nghèo trong chớp mắt

08:51 , 28/09/2025
Bốn sự thật trần trụi sau 3 năm nghỉ hưu mà ai cũng sớm đối diện: Những điều không ai nói trước

Bốn sự thật trần trụi sau 3 năm nghỉ hưu mà ai cũng sớm đối diện: Những điều không ai nói trước

08:50 , 28/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên