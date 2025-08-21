Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hơn 42.000 trái chủ đại án Vạn Thịnh Phát được chi trả trong đợt 3

21-08-2025 - 09:24 AM | Doanh nghiệp

Hơn 42.000 trái chủ đại án Vạn Thịnh Phát được chi trả trong đợt 3

Ngày 20/8, THADS TP.HCM thực hiện đợt chi trả thứ 3 cho 42.141 trái chủ, với tỉ lệ 1,25% trên số tiền được thi hành án còn lại.

Ngày 20/8, Thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM đã thông tin về kết quả tổ chức chi tiền đợt 3 cho các trái chủ trong vụ Vạn Thịnh Phát.

Việc thi hành án được thực hiện dựa trên Bản án hình sự sơ thẩm số 504/2024/HSST ngày 17/10/2024 của TAND TP.HCM, Bản án phúc thẩm số 259/2025/HS-PT ngày 21/4/2025 của TAND cấp cao tại TP.HCM và Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 3699/QĐ-CTHADS ngày 16/6/2025 của Cục trưởng Cục THADS TP.HCM.

Theo cơ quan này, tổng số tiền đã thu được trong quá trình tổ chức thi hành án trước đó là khoảng 7.400 tỷ đồng, gồm hơn 1.461 tỷ đồng do Cơ quan CSĐT Bộ Công an thu giữ và hơn 6.000 tỷ đồng do THADS TP.HCM trực tiếp tổ chức thi hành thu được.

Hơn 42.000 trái chủ đại án Vạn Thịnh Phát được chi trả trong đợt 3- Ảnh 1.

Bị cáo Trương Mỹ Lan tại một phiên tòa xét xử.

Tong đợt 1, cơ quan thi hành án đã chi trả hơn 7.250 tỷ đồng cho 41.441 trái chủ, theo tỷ lệ 24,81%.

Ở đợt chi trả thứ 2, THADS TP.HCM đã thực hiện chi cho 41.441 trái chủ với tổng số tiền 696 tỷ đồng, theo tỷ lệ 2,4553%.

Sau hai đợt chi trả, cơ quan thi hành án tiếp tục xử lý tài sản và thu thêm được 376,12 tỷ đồng.

Từ nguồn tiền bổ sung này, ngày 20/8/2025, THADS TP.HCM thực hiện đợt chi trả thứ 3 cho 42.141 trái chủ, với tỷ lệ 1,25% trên số tiền được thi hành án còn lại. Đối với 967 trái chủ chưa cung cấp thông tin tài khoản, THADS TP.HCM đã thực hiện gửi tiết kiệm số tiền được thi hành án theo quy định.

Tại lần thanh toán đợt 3, THADS TP.HCM tạm thời chưa thực hiện thu phí thi hành án do nhận được nhiều đơn của trái chủ đề nghị xem xét không thu phí thi hành. Đối với đề nghị này, THADS TP.HCM đã thực hiện báo cáo và xin ý kiến cấp có thẩm quyền, khi có kết quả trả lời THADS TP.HCM sẽ thông tin cho các trái chủ được biết.

Hiện, THADS TP.HCM đang tiếp tục xác minh, đo vẽ, thẩm định giá đối với các tài sản mà bản án trước đó xác định thuộc bà Trương Mỹ Lan và các cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ thi hành án liên quan. Đồng thời, cơ quan này yêu cầu Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) chuyển số tiền bị phong tỏa theo các bản án sơ thẩm và phúc thẩm.

Khi có kết quả xử lý tài sản và ngân hàng chuyển tiền về, THADS TP.HCM sẽ tiếp tục chi trả ở các đợt tiếp theo.

THADS TP.HCM cũng đề nghị người được thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không truy cập vào các link không chính thống và thường xuyên theo dõi thông tin tại các kênh chính thức để tránh bị lợi dụng hoặc tiếp cận thông tin sai lệch.

Cơ quan thi hành án khẳng định đang tập trung mọi nguồn lực để tổ chức thi hành bản án, bảo đảm tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của các trái chủ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Nhiều bị hại đã mất, Trương Mỹ Lan phải đền bù cho người thừa kế


Theo Mai Linh (t/h)

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phát Đạt báo lãi 65 tỷ khi doanh thu 20 tỷ: "Phép màu" từ một giao dịch và đối tác bí ẩn thành lập đúng ngày ký thương vụ

Phát Đạt báo lãi 65 tỷ khi doanh thu 20 tỷ: "Phép màu" từ một giao dịch và đối tác bí ẩn thành lập đúng ngày ký thương vụ Nổi bật

Vinhomes thoái toàn bộ phần vốn góp tại công ty con vốn hơn 5.000 tỷ tại Hải Phòng

Vinhomes thoái toàn bộ phần vốn góp tại công ty con vốn hơn 5.000 tỷ tại Hải Phòng Nổi bật

Sabeco vẫn quyết tâm tăng 32% công suất nhà máy bia Củ Chi lên 350 triệu lít/năm sau nhiều lần bị từ chối từ 2019

Sabeco vẫn quyết tâm tăng 32% công suất nhà máy bia Củ Chi lên 350 triệu lít/năm sau nhiều lần bị từ chối từ 2019

08:52 , 21/08/2025
Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: “Tôi đã hứa với Trời…”

Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: “Tôi đã hứa với Trời…”

08:50 , 21/08/2025
Cựu CEO BioGaia AB, cùng LiveSpo mang tương lai không kháng sinh đến sớm hơn cho mọi nhà

Cựu CEO BioGaia AB, cùng LiveSpo mang tương lai không kháng sinh đến sớm hơn cho mọi nhà

08:00 , 21/08/2025
Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu tới thăm Tập đoàn T&T Group

Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu tới thăm Tập đoàn T&T Group

08:00 , 21/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên