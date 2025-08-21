Hơn 42.000 trái chủ đại án Vạn Thịnh Phát được chi trả trong đợt 3

Ngày 20/8, Thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM đã thông tin về kết quả tổ chức chi tiền đợt 3 cho các trái chủ trong vụ Vạn Thịnh Phát.

Việc thi hành án được thực hiện dựa trên Bản án hình sự sơ thẩm số 504/2024/HSST ngày 17/10/2024 của TAND TP.HCM, Bản án phúc thẩm số 259/2025/HS-PT ngày 21/4/2025 của TAND cấp cao tại TP.HCM và Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 3699/QĐ-CTHADS ngày 16/6/2025 của Cục trưởng Cục THADS TP.HCM.

Theo cơ quan này, tổng số tiền đã thu được trong quá trình tổ chức thi hành án trước đó là khoảng 7.400 tỷ đồng, gồm hơn 1.461 tỷ đồng do Cơ quan CSĐT Bộ Công an thu giữ và hơn 6.000 tỷ đồng do THADS TP.HCM trực tiếp tổ chức thi hành thu được.

Bị cáo Trương Mỹ Lan tại một phiên tòa xét xử.

Tong đợt 1, cơ quan thi hành án đã chi trả hơn 7.250 tỷ đồng cho 41.441 trái chủ, theo tỷ lệ 24,81%.

Ở đợt chi trả thứ 2, THADS TP.HCM đã thực hiện chi cho 41.441 trái chủ với tổng số tiền 696 tỷ đồng, theo tỷ lệ 2,4553%.

Sau hai đợt chi trả, cơ quan thi hành án tiếp tục xử lý tài sản và thu thêm được 376,12 tỷ đồng.

Từ nguồn tiền bổ sung này, ngày 20/8/2025, THADS TP.HCM thực hiện đợt chi trả thứ 3 cho 42.141 trái chủ, với tỷ lệ 1,25% trên số tiền được thi hành án còn lại. Đối với 967 trái chủ chưa cung cấp thông tin tài khoản, THADS TP.HCM đã thực hiện gửi tiết kiệm số tiền được thi hành án theo quy định.

Tại lần thanh toán đợt 3, THADS TP.HCM tạm thời chưa thực hiện thu phí thi hành án do nhận được nhiều đơn của trái chủ đề nghị xem xét không thu phí thi hành. Đối với đề nghị này, THADS TP.HCM đã thực hiện báo cáo và xin ý kiến cấp có thẩm quyền, khi có kết quả trả lời THADS TP.HCM sẽ thông tin cho các trái chủ được biết.

Hiện, THADS TP.HCM đang tiếp tục xác minh, đo vẽ, thẩm định giá đối với các tài sản mà bản án trước đó xác định thuộc bà Trương Mỹ Lan và các cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ thi hành án liên quan. Đồng thời, cơ quan này yêu cầu Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) chuyển số tiền bị phong tỏa theo các bản án sơ thẩm và phúc thẩm.

Khi có kết quả xử lý tài sản và ngân hàng chuyển tiền về, THADS TP.HCM sẽ tiếp tục chi trả ở các đợt tiếp theo.

THADS TP.HCM cũng đề nghị người được thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không truy cập vào các link không chính thống và thường xuyên theo dõi thông tin tại các kênh chính thức để tránh bị lợi dụng hoặc tiếp cận thông tin sai lệch.

Cơ quan thi hành án khẳng định đang tập trung mọi nguồn lực để tổ chức thi hành bản án, bảo đảm tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của các trái chủ.



