Hơn 50.000 quán cà phê, cửa hàng ăn uống đã đóng cửa: Người trong cuộc nói gì?

Dưới góc nhìn người trong cuộc, ông Nguyễn Đức Thành, người sáng lập chuỗi hệ thống AM Café – từng có 11 chi nhánh ở TP HCM nay chỉ còn 1, chỉ biết thốt lên: "cạnh tranh quá khốc liệt!"

Vì sao 50.000 quán đóng cửa?

Theo ông, hiện nay ngành F&B đang chạy theo xu hướng (trend), buộc chủ quán phải đầu tư liên tục món mới và trang trí quán để theo kịp "hot trend" dẫn đến thu không bù chi. "Những khoản đầu tư cũ chưa lấy lại vốn đã phải đầu tư mới để hút khách dẫn đến thua lỗ" - chủ quán này nói.

Thương hiệu bánh mì tươi Bready 21 năm đóng cửa là mô hình cà phê kèm bánh mì

Do đó, AM Café chọn giải pháp tinh gọn, thu hẹp thực đơn để giảm chi phí và sang lại các vị trí không có hiệu quả.

"Có quán nhận nhượng quyền giờ vẫn hoạt động tốt nhưng theo kiểu lấy công làm lời, chủ quán trực tiếp đứng quầy" – ông Thành nói thêm.

Cũng theo ông Thành, một yếu tố lớn khiến hàng loạt điểm bán rời đi là do nhà nước siết chặt các quy định, như: thuế, an toàn thực phẩm và trật tự đô thị... nhằm đưa hoạt động kinh doanh đi vào nề nếp.

Do đó, hàng loạt mô hình ẩm thực ki-ốt đặt ở vỉa hè ở những nơi cơ quan chức năng làm nghiêm. Mô hình này cũng không thể đưa vào nhà bởi chi phí cao và quan trọng hơn là không tiếp cận được khách hàng tiềm năng là khách mua mang đi.

Starbucks Reserve Hàn Thuyên rời đi

Thương hiệu cà phê ADORÉ thay thế

Người tiêu dùng giảm chi tiêu

Còn bà Phan Thị Hồng Loan, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Hồng Loan (chuyên cung cấp cà phê rang xay cho các quán, đồng thời là chủ một quán ăn chuyên món bún cá) nhận xét thị trường đồ uống khốc liệt hơn kinh doanh quán ăn.

"Dù cà phê là sản phẩm thiết yếu nhưng người tiêu dùng cũng giảm tần suất tiêu thụ so với trước, từ 2-3 ly/ngày giờ còn 1 ly/ngày. Khách hàng có thu nhập tầm trung trở xuống bắt đầu chuyển sang sử dụng các sản phẩm có giá thấp hơn"- bà Loan nhận xét.

Bà Loan chỉ ra một thực tế là khi người Việt muốn khởi nghiệp hoặc làm thêm thường nghĩ ngay đến mở quán F&B dẫn đến quán mở mới tràn lan, cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Nhiều chủ mới chưa nắm về chi phí nên định giá thấp, lấy công làm lời dẫn tới hiện tượng phá giá.

Bà Loan dự đoán từ nay đến hết năm 2026, thị trường F&B vẫn tiếp tục khó khăn, các chủ quán phải tiếp tục tối ưu hóa để tăng khả năng cạnh tranh.

Đóng cửa và mở mới liên tục Ngày 11-10, phóng viên Báo Người Lao Động trao đổi với iPOS.vn – đơn vị nghiên cứu và công bố số liệu có hơn 50.000 điểm bán F&B đóng cửa trên toàn quốc đóng cửa trong 6 tháng đầu năm 2025, đơn vị này đã xác thực lại con số. Đồng thời, cho biết thêm trong thời gian trên cũng có khoảng 30.000 điểm bán F&B mở mới nên tổng số cửa hàng F&B hiện tại khoảng 299.900 điểm bán. Đáng chú ý, khảo sát của iPos.vn cũng cho thấy gần 68% chủ quán có kế hoạch mở rộng trong 6 tháng cuối năm 2025 trong khi cùng kỳ là 58%. Điều này cho thấy các doanh nghiệp trong ngành đang lạc quan, sau khi vượt qua khủng hoảng đang sẵn sàng tái đầu tư và mở rộng.



