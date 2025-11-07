Hơn 57.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành trong tháng 10/2025

Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) vừa có báo cáo thị trường trái phiếu tuần từ 27/10/2025 - 31/10/2025.

Theo đó, vào ngày 29/10/2025, Kho bạc Nhà nước (KBNN) ban đầu gọi thầu tổng cộng 13.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, ở các kỳ hạn 5 năm (5.000 tỷ), 10 năm (6.000 tỷ), 15 năm (1.500 tỷ) và 30 năm (500 tỷ). Sau đó, KNBB gọi thầu bổ sung 3.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm.

Lũy kế hết tháng 10/2025, tổng giá trị huy động từ trái phiếu Chính phủ đã đạt 283.429 tỷ đồng các kỳ hạn từ 5 năm đến 30 năm, hoàn thành 56,69% kế hoạch phát hành cả năm.

Đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN), theo dữ liệu VBMA tổng hợp từ HNX và SSC (ghi nhận theo ngày phát hành và ngày thực hiện mua lại từ chuyên trang của HNX và có thể được thay đổi theo việc công bố thông tin trên chuyên trang của HNX), tính đến ngày công bố thông tin 31/10/2025, có 42 đợt phát hành TPDN được ghi nhận trong tháng 10/2025 với tổng giá trị 57.192 tỷ đồng.

Nguồn: VBMA

Lũy kế từ đầu năm, tổng giá trị phát hành TPDN được ghi nhận là 481,944 tỷ đồng với 28 đợt phát hành ra công chúng trị giá 50.583 tỷ đồng (chiếm 10,5% tổng giá trị phát hành) và 380 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 431.361 tỷ đồng (chiếm 89,5% tổng số).

Trong thời gian tới, nhiều doanh nghiệp lên kế hoạch phát hành hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu. Đơn cử, HĐQT Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam đã thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng trong năm 2025 với tổng giá trị tối đa 1.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có Tài sản đảm bảo và mệnh giá dự kiến 100 triệu đồng/trái phiếu. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm với mức lãi suất 10%/năm.

HĐQT Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) cũng thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 3 được chia làm 20 đợt trong năm 2025 với tổng giá trị tối đa 20.000 tỷ đồng ( mệnh giá dự kiến 100 triệu đồng/trái phiếu). Trái phiếu có kỳ hạn tối đa 5 năm với mức lãi suất kết hợp giữa cố định và thả nổi.

Ở chiều ngược lại, trong tháng 10/2025, các doanh nghiệp đã mua lại 9.948 tỷ đồng trái phiếu. Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị trái phiếu đã được mua lại trước hạn đạt 247.053 tỷ đồng, tăng 49,4% so với năm 2024. Ngân hàng là nhóm ngành dẫn đầu, chiếm khoảng 66,7% tổng giá trị mua lại trước hạn (tương ứng khoảng 164.855 tỷ đồng).

Trong 2 tháng cuối năm, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 32.718 tỷ đồng. Trong đó, 38,9% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm bất động sản với 12.726 tỷ đồng, theo sau là nhóm ngân hàng với 8.090 tỷ đồng (chiếm 24,7%).



