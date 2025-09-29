Hơn 7.600 tỷ đồng xóa 'nút thắt cổ chai' trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Theo Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam ( VEC , chủ đầu tư dự án cao tốc Nội Bài - Lào Cai, toàn tuyến có chiều dài 264 km, điểm đầu tại nút giao Bắc Thăng Long - Nội Bài (Hà Nội), điểm cuối tại xã Bát Xát (Lào Cai). Tuyến đường giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong hành lang kinh tế Côn Minh - Hà Nội - Hải Phòng, kết nối trực tiếp với cao tốc Côn Minh - Hà Khẩu (Trung Quốc).

Cao tốc Hà Nội được đưa vào khai thác từ năm 2014, bao gồm 2 đoạn tuyến là Nội Bài - Yên Bái và Yên Bái - Lào Cai. Giai đoạn 1 của dự án đã tạo nên bước ngoặt cho ngành giao thông khi rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội đến cửa khẩu Lào Cai chỉ còn 3,5 giờ, thay vì 7 giờ trước đây. Tuyến đường đã mở ra cơ hội lớn cho thương mại, đầu tư và du lịch vùng Tây Bắc.

Giai đoạn 1 đoạn cao tốc Yên Bái - Lào Cai, thuộc tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã mở ra cơ hội lớn cho thương mại, đầu tư và du lịch vùng Tây Bắc. Ảnh: VEC.

Hiện nay, đoạn Nội Bài - Yên Bái có quy mô 4 làn xe, tốc độ 100 km/h, trong khi đoạn Yên Bái - Lào Cai mới chỉ có 2 làn, tốc độ 80 km/h. Sự chênh lệch này cùng với lưu lượng phương tiện tăng trưởng bình quân 10%/năm khiến tuyến đường đứng trước nguy cơ quá tải vào năm 2027.

VEC thông tin thêm, đoạn Km123+080 - Km244+155 thuộc đoạn cao tốc Yên Bái - Lào Cai hiện có nhiều vị trí chưa có dải phân cách giữa , tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Trong bối cảnh quy hoạch đến năm 2030 đặt mục tiêu hoàn chỉnh toàn tuyến, việc mở rộng đoạn cao tốc Yên Bái - Lào Cai được xem là giải pháp cấp bách, với ba mục tiêu chính.

Cụ thể, việc mở rộng đoạn cao tốc nhằm đồng bộ quy mô với đoạn Nội Bài - Yên Bái; đáp ứng nhu cầu lưu thông ngày càng tăng; góp phần phát triển kinh tế, xã hội, du lịch và bảo đảm quốc phòng - an ninh khu vực biên giới.

Theo quyết định đầu tư, dự án mở rộng đoạn Yên Bái - Lào Cai có chiều dài hơn 121 km. Trong đó, phần đường sẽ mở rộng từ 2 lên 4 làn xe, nền đường rộng 24m, bổ sung dải phân cách giữa. Thời gian thực hiện trong giai đoạn 2025 - 2027, dự án dự kiến khởi công vào ngày 1/10 tới và cơ bản hoàn thành năm 2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Dự án mở rộng đoạn Yên Bái - Lào Cai sẽ nâng cấp phần đường từ 2 lên 4 làn xe. Ảnh: VEC.

Dự án cũng xây dựng mới các đơn nguyên cầu bên trái tuyến, đồng bộ với cầu hiện hữu; cầu Đại Việt và cầu Vạn Xuân sẽ được mở rộng theo quy mô hầm dẫn. Mặt khác, VEC còn xây thêm 1 hầm mới tại Km186, dài khoảng 530m, 3 làn xe/chiều, song song với hầm hiện tại.

"Dự án mở rộng đoạn cao tốc Yên Bái - Lào Cai sẽ bổ sung nút giao tại Km165+690, thiết kế dạng chữ T. Đồng thời đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông thông minh ITS toàn tuyến, gồm camera giám sát, trung tâm dữ liệu, hệ thống thu phí ETC", đại diện VEC nói và thông tin thêm rằng dự án sẽ ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) và các giải pháp công nghệ số trong quản lý, thi công và vận hành.

Khi hoàn thành việc "lên đời" đoạn cao tốc Yên Bái - Lào Cai, tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai sẽ đồng bộ 4 làn xe trên toàn tuyến , giúp tăng năng lực vận tải, giảm tải cho Quốc lộ 70, 32C. Thúc đẩy thương mại biên giới, đặc biệt với Trung Quốc. Ngoài ra, dự án còn góp phần phát triển du lịch Tây Bắc, kết nối Hà Nội - Sa Pa - Y Tý - Bắc Hà nhanh chóng, an toàn.