Thay đổi mới về tốc độ, phân làn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Pháp Vân - Cầu Giẽ, người dân lưu ý

Ngày 21/9, Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) phê duyệt điều chỉnh phương án phân làn và tốc độ trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Pháp Vân - Cầu Giẽ nhằm giảm ùn tắc, nâng cao an toàn cho các phương tiện.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng được quy định lưu thông trên 3 làn xe cơ giới, mỗi làn rộng 3,75m.

Phương án tổ chức giao thông điều chỉnh, bổ sung quy định cấm ô tô tải, cấm ô tô khách trên 29 chỗ ngồi và cấm ô tô khách giường nằm hoạt động tại làn xe số 1 (làn sát với dải phân cách giữa).

Cụ thể, làn 1 (sát dải phân cách giữa) cấm các loại xe sau lưu thông: Ô tô tải thông dụng (trừ ô tô tải Pickup cabin đơn/kép, ô tô tải Van); ô tô tải chuyên dùng (trừ ô tô chở tiền); ô tô chuyên dùng; ô tô đầu kéo, ô tô kéo moóc; ô tô khách trên 29 chỗ ngồi và ô tô khách giường nằm.

Về tốc độ quy định cho các làn xe cơ giới trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, như sau:

- Làn 1 tốc độ tối đa cho phép 120km/h, tốc độ tối thiểu cho phép là 90km/h

- Làn 2 tốc độ tối đa cho phép 120km/h, tốc độ tối thiểu cho phép là 80km/h

- Làn 3 tốc độ tối đa cho phép 100km/h, tốc độ tối thiểu cho phép là 60km/h.

Cục Đường bộ Việt Nam nêu rõ Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) là đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung điều chỉnh, rà soát và điều chỉnh hệ thống báo hiệu đường bộ, công trình an toàn giao thông.

Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam cũng phải tổ chức phổ biến, tuyên truyền phương án tổ chức giao thông đã được duyệt để người tham gia giao thông chấp hành.

Đối với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết cao tốc này gồm 3 làn xe cơ giới rộng 3,75m và một làn xe dừng khẩn cấp rộng 3m.

Phương án tổ chức giao thông điều chỉnh quy định cấm ô tô tải và ô tô khách trên 29 chỗ ngồi (bao gồm ô tô khách giường nằm) hoạt động tại làn xe số 1 (làn sát với dải phân cách giữa). Làn dừng khẩn cấp chỉ phục vụ cho các phương tiện phải dừng khẩn cấp.

Các loại xe bị cấm lưu thông tại làn 1 bao gồm: Ô tô tải thông dụng (trừ ô tô tải Pickup cabin đơn/kép, ô tô tải Van); ô tô tải chuyên dùng (trừ ô tô chở tiền); ô tô chuyên dùng; ô tô đầu kéo, ô tô kéo moóc; ô tô khách trên 29 chỗ ngồi và ô tô khách giường nằm.

Tốc độ quy định cho các làn xe cơ giới trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ như sau: Tốc độ tối đa cho phép ở cả 3 làn đều là 100km/h.

Tốc độ tối thiểu cho phép ở làn 1 là 80km/h, làn 2 là 70km/h, làn 3 là 60km/h.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu, Công ty cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ là đơn vị quản lý có trách nhiệm tổ chức thực hiện và điều chỉnh, bổ sung báo hiệu đường bộ.

Công ty cũng cần thông báo và gửi phương án tổ chức giao thông đã được duyệt cho Cơ quan Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên tuyến và tổ chức phổ biến, tuyên truyền phương án.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, việc phân làn theo tải trọng và loại phương tiện sẽ giúp giao thông trên các tuyến cao tốc trọng điểm được an toàn, hợp lý và thông suốt hơn, đồng thời hạn chế tình trạng phương tiện lớn lưu thông lẫn với xe con ở làn tốc độ cao.

Cục cũng giao nhiệm vụ cho các đơn vị quản lý hạ tầng và Khu Quản lý đường bộ I phối hợp kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai, bảo đảm tuân thủ phương án mới.