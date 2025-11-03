Hơn một tháng nữa, dự án 16 tỷ USD lập kỷ lục 3 năm 8 lần đón Thủ tướng thị sát sẽ khánh thành: Nhiều hạng mục vượt tiến độ tới 6 tháng, chuẩn bị cho giai đoạn quyết định

Ngày 2/11, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã có buổi kiểm tra thực địa dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, công trình được kỳ vọng nằm trong nhóm 16 sân bay hiện đại hàng đầu thế giới khi hoàn thành.

Tại hiện trường rộng hơn 5.000 ha, Bộ trưởng Trần Hồng Minh kiểm tra hàng loạt hạng mục trọng điểm như đường cất hạ cánh số 2, tuyến đường kết nối T1 – T2, khu sân đỗ tàu bay và mặt trước nhà ga hành khách. Đây là những hạng mục đang được thi công tăng tốc, bước vào giai đoạn nước rút để kịp phục vụ lễ khánh thành dự án vào ngày 19/12/2025.

Khẳng định tinh thần "chất lượng đi đôi với thẩm mỹ", Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu các nhà thầu thi công "đi đến đâu sạch đẹp đến đó", bảo đảm mỗi hạng mục bàn giao đều đạt tiêu chuẩn cảnh quan của một sân bay quốc tế hiện đại.

Thủ trưởng đặc biệt lưu ý, đến ngày khánh thành, toàn bộ khu vực mặt trước, mặt sau nhà ga, trục đường ra vào và các nút giao phải được phủ xanh, sắp xếp cảnh quan hài hòa. "Không để cỏ dại mọc, không có công trình dang dở. Ngày khánh thành phải là ngày công trình mang diện mạo hoàn chỉnh, đồng bộ, sạch đẹp ngay từ cổng vào", Bộ trưởng quán triệt.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh kiểm tra các hạng mục dự án sân bay Long Thành.

Tại khu vực giao cắt giữa hai đường băng, người đứng đầu Bộ Xây dựng yêu cầu hoàn thiện ngay cảnh quan sau khi thi công, tuyệt đối không để tồn đọng đất trống. Với hệ thống tuynen và cống ngầm, Bộ trưởng nhấn mạnh đắp đất, hoàn trả mặt bằng gọn gàng, không để cảnh quan lộn xộn.

Mục tiêu trước mắt là hoàn thiện toàn bộ đường băng số 2, sân đỗ tàu bay và các hạng mục phụ trợ, bảo đảm sự kết nối đồng bộ giữa hai đường băng. "Hai đường băng không chỉ phải vận hành an toàn mà còn phải có hình ảnh đẹp từ mọi góc nhìn, thể hiện đẳng cấp của một siêu sân bay hiện đại", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), hiện có khoảng 17.000 nhân công và máy móc đang thi công "3 ca, 4 kíp" tại các gói thầu. Tiến độ tổng thể cơ bản đảm bảo, trong đó các tuyến tuynen kỹ thuật đã hoàn thành khoảng 20/22 km.

Nhà ga hành khách đã cơ bản hoàn thành phần xây dựng, đang triển khai các hạng mục hoàn thiện mái, kết cấu thép khu cầu ống lồng, lắp đặt vách kính, ốp lát đá và hệ thống điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy.

Đường cất hạ cánh số 1 đã cơ bản hoàn thành, trong khi các gói thầu phụ trợ như hệ thống cung cấp nhiên liệu, nhà để xe, hệ thống quản lý sân bay, nhà ga hàng hóa số 1, đường cất hạ cánh số 2 và giao thông kết nối hiện vượt tiến độ từ 3–6 tháng.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu ACV phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư đường cất hạ cánh thứ 3 và giai đoạn 2 của dự án sân bay Long Thành, đồng thời duy trì giám sát chặt chẽ chất lượng công trình, đảm bảo tiến độ, an toàn và hiệu quả đầu tư.

Lãnh đạo ACV khẳng định phương châm "quyết liệt đến từng ngày, từng hạng mục", thường xuyên kiểm tra hiện trường, đôn đốc các nhà thầu tăng ca, bổ sung thiết bị và nhân lực để duy trì nhịp độ thi công. Riêng tuyến tuynen kỹ thuật dài 21,7 km đã hoàn thành hơn 19 km, bảo đảm tiến độ tổng thể dù thời tiết diễn biến bất lợi.

Cảng HKQT Long Thành đang chạy đua để về đích đúng tiến độ (Ảnh: Báo Xây dựng).

Sân bay quốc tế Long Thành nằm tại huyện Long Thành (Đồng Nai), có tổng diện tích gần 5.000ha và tổng mức đầu tư lên tới 16 tỷ USD (hơn 336.600 tỷ đồng).

Với công suất thiết kế phục vụ cho 100 triệu lượt hành khách và 25 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, sau khi hoàn thành xây dựng, Cảng Hàng không quốc tế Long Thành sẽ là sân bay lớn nhất và sở hữu nhiều công nghệ xịn nhất cả nước.

Đáng chú ý, sân bay Long Thành được thiết kế để đạt tiêu chuẩn quốc tế 4F, cấp độ cao nhất trong hệ thống xếp hạng của ICAO. Tiêu chuẩn 4F cho phép sân bay đón các máy bay lớn nhất thế giới hiện nay như Airbus A380 và Boeing 747-8.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, tiến độ dự án sân bay Long Thành không thay đổi mục tiêu hoàn thành cơ bản vào 19/12/2025. Sân bay Long Thành đã lập kỷ lục khi 3 năm 8 lần đón Thủ tướng tới thị sát, lần gần nhất là vào 2/8.