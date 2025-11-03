Sau khi các ông lớn Vingroup, Ecopark, Kinh Bắc… đổ bộ, tỉnh nhỏ nhất Việt Nam sắp đón thêm dự án nghìn tỷ của tỷ phú Trần Đình Long

CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG) vừa được UBND tỉnh Hưng Yên chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp Lý Thường Kiệt – Giai đoạn 1, với tổng vốn đầu tư hơn 2.800 tỷ đồng. Dự án do CTCP Phát triển hạ tầng KCN Lý Thường Kiệt, đơn vị thành viên của Hòa Phát, làm chủ đầu tư, dự kiến bắt đầu bàn giao đất đã có hạ tầng cho khách thuê từ cuối năm 2026.

Theo kế hoạch, KCN Lý Thường Kiệt – Giai đoạn 1 có quy mô diện tích 235 ha, được triển khai tại hai xã Yên Mỹ và Việt Tiến (tỉnh Hưng Yên). Dự án hướng tới mục tiêu đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp theo mô hình khu công nghiệp hỗ trợ. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được giao, cho thuê đất.

Một trong những lợi thế nổi bật của KCN Lý Thường Kiệt là vị trí địa lý chiến lược, nằm tại trung tâm đồng bằng sông Hồng. Từ đây, hàng hóa có thể dễ dàng luân chuyển đến Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và các trung tâm công nghiệp lân cận, đồng thời kết nối nhanh chóng với cảng biển Hải Phòng và sân bay quốc tế Nội Bài.

Ranh giới dự án được xác định cụ thể: phía Bắc giáp đường ĐT.382B; phía Nam giáp KCN số 3 và đất canh tác xã Xuân Trúc; phía Đông giáp đất canh tác xã Xuân Trúc; phía Tây Bắc giáp đường dẫn lên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng; và phía Tây Nam giáp tuyến đường bộ nối hai cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và Cầu Giẽ – Ninh Bình.

Ông Trần Kiên Cường – Giám đốc CTCP Phát Triển Hạ Tầng Khu Công Nghiệp Lý Thường Kiệt cho biết, hiện công ty đang tiến hành hoàn thiện các thủ tục pháp lý và thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Dự kiến, việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật sẽ được triển khai từ quý II/2026, và bàn giao mặt bằng cho khách thuê từ cuối năm 2026.

Đây là dự án hạ tầng công nghiệp mới nhất được Hòa Phát phê duyệt trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái khu công nghiệp tại miền Bắc. Cùng với đó, tập đoàn đang đồng thời triển khai KCN Hoàng Diệu (Hải Phòng) và KCN Đồng Phúc (Bắc Ninh). Tính đến tháng 10/2025, tổng quỹ đất khu công nghiệp của Hòa Phát đã đạt hơn 2.435 ha.

Các khu công nghiệp hiện hữu của Hòa Phát như Phố Nối A, Yên Mỹ II (Hưng Yên) và Hòa Mạc (Hà Nam) đều ghi nhận tỷ lệ lấp đầy trung bình đạt khoảng 95% diện tích hạ tầng kỹ thuật.

Phối cảnh KCN Lý Thường Kiệt tổng vốn đầu tư hơn 2.800 tỷ đồng (Ảnh: Hòa Phát).

Hưng Yên đang trở thành một trong những tâm điểm của thị trường bất động sản miền Bắc với loạt dự án tỷ đô quy tụ nhiều "ông lớn". Dẫn đầu là khu đô thị Ecopark với quy mô khoảng 500 ha, tổng mức đầu tư tới 10 tỷ USD – hiện là đại dự án lớn nhất tỉnh. Song song, Vinhomes cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ với hai dự Vinhomes Ocean Park 2 (460 ha, 1,6 tỷ USD) và Vinhomes Ocean Park 3 (290 ha, 1,4 tỷ USD).

Năm 2025 thị trường càng sôi động với loạt dự án mới với Centerville (17.000 tỷ đồng), Alluvia City (31.000 tỷ đồng) và Trump International Hưng Yên (39.000 tỷ đồng).

Bên cạnh những tên tuổi lớn, Hưng Yên còn thu hút hàng loạt dự án quy mô khác như phân khu A – Khu đô thị phía Bắc Quốc lộ 5 (Phố Nối) với tổng vốn gần 35.000 tỷ đồng; Khu đô thị mới Kiến Giang quy mô 9.700 tỷ đồng; Khu đô thị mới xã Tân Bình – phường Tiền Phong do Eurowindow đầu tư hơn 8.000 tỷ đồng; cùng Khu đô thị Song An – Trung An (Vũ Thư) do DragonGroup phát triển với tổng vốn trên 4.200 tỷ đồng.