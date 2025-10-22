Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hơn nửa tấn vàng lậu từ Trung Quốc được 'bà trùm' phân phối ở đâu?

22-10-2025 - 17:48 PM | Thị trường

Sau khi tuồn hơn 546kg vàng lậu, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng từ Trung Quốc về Việt Nam, Trần Thị Hoàn đã bán cho nhiều khách hàng tại Hà Nội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (Vụ 3) truy tố 11 bị can trong vụ án Buôn lậu; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Công ty CP Đầu tư & Kinh doanh Vàng Việt Nam và một số đơn vị liên quan.

Theo kết luận điều tra, từ ngày 2/9/2024 đến ngày 2/12/2024, Trần Thị Hoàn (40 tuổi, người điều hành hoạt động Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Hoàn Huế) đã mua của "Bà Béo" (chưa rõ tung tích, người Trung Quốc) và Phạm Tuấn Hải (55 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long) tổng hơn 546 kg vàng, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng.

Các bị can trong vụ án.

Sau khi vàng được xoá bỏ thông tin thể hiện nguồn gốc nước ngoài và cắt nhỏ, Hoàn bán cho các khách hàng tại TP Hà Nội để hưởng lợi. Đồng thời, Hoàn giao cho 2 nhân viên theo dõi, cung cấp tài khoản ngân hàng để khách chuyển tiền mua vàng; giao nhân viên trực tiếp giao vàng cho khách tại TP Hà Nội và cung cấp số tài khoản hoặc nhận tiền mặt.

Kết luận điều tra chỉ ra, từ tháng 9 đến tháng 12/2024, Hoàn đã bán cho Nguyễn Thị May 67kg vàng, trị giá hơn 127 tỷ đồng; Đặng Tuấn Cường 42kg vàng, trị giá hơn 92 tỷ đồng; Lê Văn Huy 57kg vàng, giá hơn 125 tỷ đồng; Vũ Minh Vương 204kg vàng, giá hơn 446 tỷ đồng và Công ty Vàng Việt Nam 52kg vàng, trị giá hơn 124 tỷ đồng.

Ngoài ra, có gần 150kg vàng khác, trị giá hơn 332 tỷ đồng, được Hoàn bán cho khách nhưng không có thông tin.

Hoàn còn khai nhận bán vàng cho một người tên Đặng Ngọc Chiến nhưng không có tài liệu thể hiện số lượng, trị giá.

Theo kết luận, những khách hàng nêu trên, bao gồm cả Đặng Ngọc Chiến, thừa nhận việc thỏa thuận mua bán vàng với Hoàn, nhưng không ghi chép số lượng, đơn giá; không biết nguồn gốc vàng được nhập lậu từ Trung Quốc.

Lời khai này phù hợp với khai nhận của Hoàn, rằng nữ bị can không cho các khách hàng biết nguồn gốc vàng là nhập lậu từ Trung Quốc. Trước khi giao vàng, Hoàn đã cho cắt nhỏ, trên bề mặt vàng không thể hiện thông tin, nguồn gốc nước ngoài.

Tại cơ quan điều tra, Hoàn khai thêm, về việc hưởng lợi, bị can chỉ theo dõi số lượng, đơn giá vàng mua của Bà Béo và Hải, không theo dõi số lượng, đơn giá vàng bán cho khách và số lượng vàng đã sử dụng để chế tác thành trang sức. Do đó, Hoàn không xác định được số tiền chênh lệch được hưởng lợi, chỉ xác định được 100 triệu đồng hưởng lợi từ việc mua bán vàng với Bà Béo.

Đối với giao dịch cùng Hải, Hoàn khai có trường hợp sau khi nhận, Giá vàng trong nước giảm, Hoàn phải bù lỗ nên không xác định được đã hưởng lợi bao nhiêu. Trong khi đó, Phạm Tuấn Hải khai quá trình làm ăn với Hoàn, bị can hưởng lợi 449 triệu đồng, tương đương 1 triệu đồng/kg vàng, gồm 424kg vàng bán cho Hoàn, và 25kg vàng Hải bán trực tiếp cho khách của Hoàn.

8 bị can bị đề nghị truy tố tội "Buôn lậu", gồm: Trần Thị Hoàn (SN 1985; trú tại Lào Cai; kinh doanh vàng bạc); Vàng Thị Phượng (SN 2000; trú ở Lào Cai; lao động tự do); Trần Thành Hiếu (SN 1987; trú tại Lào Cai); Lương Thị Bích Hà (SN 1994; trú ở Lào Cai); Liềng Thị Thực (SN 2001; Lào Cai); Nông Thị Thùy Linh (SN 1985; trú ở Lào Cai), cùng là nhân viên Công ty Hoàn Huế; Phạm Tuấn Hải (SN 1970; trú ở Lào Cai; nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long); Nguyễn Thị Phương Nga (SN 1977; trú ở Lào Cai; lao động tự do).

3 bị can bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", gồm: Trần Như My (SN 1977; Hà Nội; Chủ tịch HĐQT Công ty Vàng Việt Nam); Phùng Thị Thuyết (SN 1981; trú ở Hà Nội; Phó Tổng Giám đốc Công ty Vàng Việt Nam); Nguyễn Thị Hợp (SN 1979; trú ở Phú Thọ; kế toán trưởng Công ty Vàng Việt Nam).

Theo Minh Tuệ/VTC

VTC News

