Honda CT125 dự kiến ra mắt thị trường Việt Nam ngay trong tháng 10: Nhỉnh hơn Yamaha PG-1 một chút về trang bị nhưng giá bán dễ cao hơn gấp đôi

Trên trang fanpage chính thức của Honda Việt Nam xuất hiện hình ảnh nhá hàng cho mẫu xe máy mới đi cùng dòng chữ "coming soon 25/10". Dù đã tô đen toàn bộ thân xe, nhưng hình dáng tổng thể đặc trưng giúp người xem dễ dàng nhận ra đó chính là Honda CT125. Nếu chính xác, điều này đánh dấu lần đầu tiên dòng CT được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam.

Trước đó, Honda CT125 từng xuất hiện tại Việt Nam qua đường nhập khẩu tư nhân, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích phong cách hoài cổ kết hợp khả năng di chuyển linh hoạt trên nhiều địa hình. Việc phân phối chính hãng, nếu chính xác, cho thấy Honda đang mở rộng dải sản phẩm, không chỉ dừng lại ở những dòng xe phổ thông mà còn khai thác nhóm khách hàng đam mê phong cách sống và trải nghiệm.

Honda Việt Nam nhá hàng về Honda CT125. Ảnh: Honda

Honda CT125 được phát triển dựa trên nền tảng của Super Cub C125 nhưng mang phong cách hoàn toàn khác biệt. Xe có thiết kế đậm chất “bụi bặm” với phần pô đặt cao, cổ hút gió nâng lên để tăng khả năng lội nước, cùng khoảng sáng gầm lớn khoảng 165 mm giúp di chuyển linh hoạt trên địa hình gồ ghề. Hệ thống phanh trước dùng heo 2 piston thay vì 1, phuộc sau có thể điều chỉnh tải trọng 5 cấp, tối ưu cho việc chở nặng hoặc đi đường xấu.

Thiết kế xe đậm chất địa hình. Ảnh: Honda

Cung cấp sức mạnh cho CT125 là động cơ xy-lanh đơn 124cc, làm mát bằng không khí, phun xăng điện tử PGM-FI, cho công suất khoảng 9 mã lực và mô-men xoắn cực đại 10,8 Nm. Khối động cơ này tương đồng với Super Cub C125, đi kèm hộp số 4 cấp và ly hợp tự động, phù hợp với phong cách vận hành nhẹ nhàng, dễ điều khiển.

Tại các đại lý tư nhân, Honda CT125 hiện có giá hơn 100 triệu đồng tùy màu sắc và nguồn gốc nhập khẩu. Thậm chí, có thời điểm xe có giá tới gần 200 triệu đồng. Khi được phân phối chính hãng, con số này dự kiến rẻ hơn nhưng khả năng cao vẫn ở tầm 90 triệu đồng, do chiếc Super Cub C125 cùng nền tảng vốn cũng đang có giá niêm yết chính hãng 86,29 triệu đồng.

Honda CT125 có giá dự kiến khoảng 90 triệu đồng. Ảnh: Honda

Nếu vậy, Honda CT125 sẽ đắt gấp 3 lần so với Yamaha PG-1 tiêu chuẩn và đắt hơn gấp đôi bản cao nhất của đối thủ được định vị ở phong cách tương tự. Trong khi đó, tham khảo thị trường quốc tế đã phân phối, xét về mặt trang bị, Honda CT125 hơn PG-1 ở việc trang bị hai phanh đĩa nhưng lại kém một chút về mã lực.



