Honda Wave 125 bản mới cực đẹp bất ngờ về đại lý Việt: Xịn hơn Future, siêu tiết kiệm xăng 1,46L/100km

23-10-2025 - 07:15 AM | Thị trường

Honda Wave 125 bản mới có giá bán thế nào tại Việt Nam?

Không lâu sau khi ra mắt tại Thái Lan, Honda Wave 125 đời mới đã chính thức xuất hiện tại Việt Nam thông qua các đơn vị nhập khẩu tư nhân. Mẫu xe này được nhập khẩu nguyên chiếc, đã nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ thiết kế đẹp mắt đi kèm mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng.

Honda Wave 125 nhập Thái, giá 100 triệu đồng

Theo ghi nhận từ một số đại lý khu vực miền nam, những lô xe Honda Wave 125 2026 đầu tiên đã chính thức cập bến Việt Nam, bao gồm cả bản đặc biệt R Special Edition ProFender. Giá bán dao động khoảng từ hơn 90 triệu đồng đến hơn 100 triệu đồng, tùy phiên bản và đại lý – cao hơn đáng kể so với Future 125 lắp ráp trong nước (giá khoảng 35–40 triệu đồng).

Đây là lô xe nhập khẩu tư nhân, không do Honda Việt Nam phân phối, nên số lượng khá giới hạn. Mức giá cao phần lớn đến từ thuế nhập khẩu, chi phí vận chuyển, và giá trị sưu tầm của dòng xe “made in Thailand”.

Honda Wave 125 bản mới cực đẹp bất ngờ về đại lý Việt: Xịn hơn Future, siêu tiết kiệm xăng 1,46L/100km- Ảnh 1.
Honda Wave 125 bản mới cực đẹp bất ngờ về đại lý Việt: Xịn hơn Future, siêu tiết kiệm xăng 1,46L/100km- Ảnh 2.
Honda Wave 125 bản mới cực đẹp bất ngờ về đại lý Việt: Xịn hơn Future, siêu tiết kiệm xăng 1,46L/100km- Ảnh 3.
Honda Wave 125 bản mới cực đẹp bất ngờ về đại lý Việt: Xịn hơn Future, siêu tiết kiệm xăng 1,46L/100km- Ảnh 4.

Honda Wave 125 bản mới đã được nhập khẩu từ Thái Lan về Việt Nam.

Honda Wave 125 thế hệ mới có thiết kế khác hoàn toàn với các mẫu Wave nhưng có nhiều điểm tương đồng với mẫu Future 125 chính hang tại Việt Nam. Tại phiên bản mới, Honda Wave 125 giữ kiểu dáng gọn gàng, trung tính vốn có, nhưng có thêm màu sơn và tem màu mới.

Ngoài ra, phiên bản đặc biệt R Special Edition ProFender cũng là một điểm nhấn với lần nâng cấp này. Phiên bản đặc biệt nổi bật với tông trắng chủ đạo, điểm xuyết tem đen-đỏ thể thaochữ “Wave R” chạy dọc thân xe tạo cảm giác thể thao hơn. 

Đặc biệt, xe được trang bị phuộc sau ProFender có thể điều chỉnh, tăng độ ổn định và êm ái khi di chuyển – một chi tiết hiếm thấy trên xe số phổ thông.

Honda Wave 125 bản mới cực đẹp bất ngờ về đại lý Việt: Xịn hơn Future, siêu tiết kiệm xăng 1,46L/100km- Ảnh 5.
Honda Wave 125 bản mới cực đẹp bất ngờ về đại lý Việt: Xịn hơn Future, siêu tiết kiệm xăng 1,46L/100km- Ảnh 6.
Honda Wave 125 bản mới cực đẹp bất ngờ về đại lý Việt: Xịn hơn Future, siêu tiết kiệm xăng 1,46L/100km- Ảnh 7.

Honda Wave 125 phiên bản R Special Edition ProFender.

Cụm đèn pha LED được làm mới hoàn toàn, sáng hơn và tiết kiệm điện hơn. Cụm đồng hồ analog tích hợp màn hình LCD nhỏ hiển thị đa thông tin giúp người lái dễ dàng theo dõi các thông số hành trình.

Một trong những tính năng thú vị trên Honda Wave 125 đời mới nhập Thái là hệ thống khóa thông minh Smart Key đi kèm Honda Smart Controller – công nghệ vốn chỉ thấy trên các dòng xe tay ga cao cấp. Người dùng có thể khởi động xe hoặc mở cốp mà không cần cắm chìa cơ.

Honda Wave 125 bản mới cực đẹp bất ngờ về đại lý Việt: Xịn hơn Future, siêu tiết kiệm xăng 1,46L/100km- Ảnh 8.
Honda Wave 125 bản mới cực đẹp bất ngờ về đại lý Việt: Xịn hơn Future, siêu tiết kiệm xăng 1,46L/100km- Ảnh 9.
Honda Wave 125 bản mới cực đẹp bất ngờ về đại lý Việt: Xịn hơn Future, siêu tiết kiệm xăng 1,46L/100km- Ảnh 10.

Smartkey, cổng sạc là những trang bị chưa có trên Honda Future 125 chính hãng tại Việt Nam.

Ngoài ra, xe còn được trang bị cổng sạc USB Type-C ở hộc đồ phụ phía trước, rất tiện cho người chạy xe dịch vụ hoặc đi xa, cùng móc treo đồ gập tiện lợi ở phía trước. Đây là những chi tiết nhỏ nhưng tăng đáng kể tính tiện dụng, đặc biệt trong môi trường đô thị.

Điểm cộng khác là phanh kết hợp CBS (Combi Brake System), giúp phân bổ lực phanh đều giữa hai bánh, giảm nguy cơ trượt khi phanh gấp. 

Đáng chú ý, các tính năng này đều không xuất hiện trên Honda Future 125 chính hãng tại Việt Nam.

Honda Wave 125 bản mới cực đẹp bất ngờ về đại lý Việt: Xịn hơn Future, siêu tiết kiệm xăng 1,46L/100km- Ảnh 11.
Honda Wave 125 bản mới cực đẹp bất ngờ về đại lý Việt: Xịn hơn Future, siêu tiết kiệm xăng 1,46L/100km- Ảnh 12.
Honda Wave 125 bản mới cực đẹp bất ngờ về đại lý Việt: Xịn hơn Future, siêu tiết kiệm xăng 1,46L/100km- Ảnh 13.
Honda Wave 125 bản mới cực đẹp bất ngờ về đại lý Việt: Xịn hơn Future, siêu tiết kiệm xăng 1,46L/100km- Ảnh 14.

Honda Wave 125 phiên bản R Special Edition ProFender tại Thái Lan.

Tuy nhiên, Honda Wave 125 dường như sử dụng chung động cơ với mẫu Future ở Việt Nam. Theo đó, mẫu xe nhập khẩu Thái Lan cũng trang bị động cơ 125cc 4 thì phun xăng điện tử PGM-FI, cho công suất 9,5 mã lực và mô-men xoắn 10,6 Nm

Động cơ này đạt hiệu suất nhiên liệu ấn tượng – chỉ 1,46 lít/100km, tương đương 71,4 km/lít xăng, một trong những mức tiêu thụ thấp nhất trong phân khúc xe số hiện nay.

Bình xăng dung tích 5,4 lítcốp chứa đồ 17 lít cũng là điểm cộng lớn, giúp người dùng di chuyển xa hoặc chứa vật dụng cá nhân dễ dàng hơn.

Honda Wave 125 bản mới cực đẹp bất ngờ về đại lý Việt: Xịn hơn Future, siêu tiết kiệm xăng 1,46L/100km- Ảnh 15.
Honda Wave 125 bản mới cực đẹp bất ngờ về đại lý Việt: Xịn hơn Future, siêu tiết kiệm xăng 1,46L/100km- Ảnh 16.
Honda Wave 125 bản mới cực đẹp bất ngờ về đại lý Việt: Xịn hơn Future, siêu tiết kiệm xăng 1,46L/100km- Ảnh 17.

Một số màu sắc của Honda Wave 125 Thái Lan.

Song, với mức giá tham khảo khoảng 100 triệu đồng, Honda Wave 125 nhập Thái trở thành món hàng xa xỉ so với mặt bằng chung xe số trong nước. Tuy nhiên, mẫu xe này sẽ trở thành món "đồ chơi" thú vị những người thích sự độc đáo.

Thông tinChi tiết
Xuất xứNhập khẩu Thái Lan (đại lý tư nhân, không chính hãng)
Động cơ125cc, 4 thì, PGM-FI
Công suất9,5 mã lực @ 7.500 vòng/phút
Mô-men xoắn10,6 Nm @ 6.000 vòng/phút
Trang bị nổi bậtKhóa Smart Key, phanh CBS, đèn LED, đồng hồ analog + LCD, sạc USB Type-C
Tiện ích khácBình xăng 5,4 lít, cốp 17 lít, móc treo gập, phuộc ProFender (bản R)
Mức tiêu thụ nhiên liệu1,46 lít/100 km (71,4 km/lít)
Màu sắcĐỏ, trắng, đen, xanh đậm
Giá tại Việt NamKhoảng 90–110 triệu đồng

Theo Phạm Nhật Quỳnh

Phụ nữ thủ đô

Honda Wave, honda

