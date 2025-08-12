Ra mắt Honda Wave 125 đời mới: Có khóa thông minh, phanh "một được hai", siêu tiết kiệm xăng 71,4km/lít

Cách đây chưa lâu, mẫu xe máy số Honda Wave 125 đã được giới thiệu phiên bản đời mới tại Thái Lan. Ở lần nâng cấp này, Honda Wave 125 có những cải tiến mạnh mẽ ở trang bị tiện nghi bên cạnh tinh chỉnh ở động cơ, mang đến một mẫu xe rất thực dụng.

Tại Thái Lan, Honda Wave 125 được xem là một trong những mẫu xe máy phổ biến nhất. Tại Việt Nam, Honda không phân phối mẫu xe này, nhưng có một phiên bản tương tự là mẫu Future 125.

Honda Wave 125 đời mới vừa ra mắt tại Thái Lan.

Cụ thể hơn, Honda Wave 125 đời mới vừa ra mắt tại Thái Lan có tổng cộng 5 điểm mới với 4 điểm liên quan đến trang bị tiện nghi, điểm còn lại là cải tiến ở động cơ.



Đầu tiên, Honda Wave 125 nay đã được trang bị chìa khóa thông minh Smartkey. Trong khi xe đời trước sử dụng ổ khóa đa năng với chìa khóa vật lý, hệ thống Smartkey sẽ không yêu cầu người dùng phải cắm chìa vào ổ khóa mà chỉ cần giữ khóa bên người, hệ thống khóa có thể tự nhận diện và cho phép đề nổ hoặc mở cốp xe.



Xe đời mới sử dụng khóa thông minh.

Trang bị mới tiếp theo là cổng sạc điện thoại. Đây có lẽ là trang bị đáng chú ý nhất nếu sử dụng xe làm xe dịch vụ - người lái không cần trang bị thêm sạc dự phòng.

Trong khi hộc đồ phụ được đặt phía bên trái, cổng sạc đặt ở phía bên phải, phía dưới cụm khóa Smartkey. Điểm đáng chú ý là cổng sạc là loại Type C, phù hợp với nhiều mẫu điện thoại mới.

Cốp dưới yên khá sâu, dung tích lên tới 17 lít.

Tiếp theo, một điểm mới khác là móc treo đồ phía trước xe. Móc treo này được làm bằng nhựa cao cấp, có thể gập lại sang hai bên, rất hữu ích khi người sử dụng cần để đồ ở phía trước xe.

Kế đó, xe cũng đã được trang bị phanh kết hợp CBS. Với tính năng này, khi người lái bóp phanh tay hoặc dậm phanh chân, lực phanh sẽ được phân phối tới cả bánh trước và bánh sau.

Việc phân phối lực phanh đến cả hai bánh sẽ hạn chế tình trạng một bánh xe nhận quá nhiều lực phanh, gây khóa bánh; nói cách khác, phanh CBS sẽ làm giảm quãng đường phanh.

Phiên bản R Special Edition ProFender được sản xuất giới hạn 500 chiếc.

Về động cơ, Honda Wave 125 vẫn sử dụng động cơ 125cc như phiên bản cũ nhưng đã được tinh chỉnh để tiết kiệm xăng hơn. Theo thông số được đăng tải, Honda Wave 125 mới có mức tiêu hao nhiên liệu là 71,4 km/lít, tương đương khoảng 1,4L/100km. Khối động cơ này cho công suất 9,5 mã lực và 10,6 Nm, đủ mạnh để đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng trong đô thị.

Tại Thái Lan, Honda Wave 125 còn được ra mắt thêm phiên bản giới hạn 500 chiếc R Special Edition ProFender. So với phiên bản thông thường, phiên bản giới hạn có tem màu khác biệt, vành sơn màu vàng đồng, và sử dụng phuộc sau ProFender có thể chỉnh độ cứng.

Honda Wave 125 tại Thái Lan được bán với 4 phiên bản, có giá quy đổi từ khoảng 46,4 triệu đồng với phiên bản tiêu chuẩn, có thể lên đến 53,7 triệu đồng với phiên bản giới hạn.

Một số ảnh thực tế của Honda Wave 125 đời mới tại Thái Lan.

Đáng chú ý, mẫu xe đối thủ Yamaha Jupiter Finn đời mới cũng vừa được ra mắt tại Thái Lan trước vài ngày, cũng được trang bị thêm phanh kết hợp. Tuy nhiên, do được ra mắt trước nên Yamaha Jupiter Finn được ghi nhận là mẫu xe đầu tiên trong phân khúc trang bị phanh kết hợp.

Ngoài ra, Yamaha Jupiter Finn cũng được tinh chỉnh để có mức tiêu hao nhiên liệu thấp hơn - chỉ 1,1L/100km. Thú vị, mẫu xe này có giá quy đổi chỉ 33 triệu đồng, thấp hơn so với Honda Wave 125.

Như vậy, có thể thấy rằng phân khúc xe máy số phổ thông tại Thái Lan đang có cuộc cạnh tranh rất thú vị giữa hai hãng xe Nhật khi cả hai cùng mang tới thị trường mẫu xe có thiết kế đẹp, tiện nghi và tiết kiệm nhiên liệu.