Xe Honda lạ vừa về Việt Nam: Trông tí hon nhưng đừng nhầm là đồ chơi, khỏe hơn Wave, ăn xăng 1,5L/100km

23-08-2025 - 18:35 PM | Thị trường

Xe Honda này trông giống đồ chơi vì tí hon, nhưng có thể chạy rất khỏe.

Mới đây, một đơn vị chuyên nhập khẩu xe máy đã đưa về Việt Nam mẫu Honda Monkey Chrome Legacy—phiên bản giới hạn được phát triển trên nền tảng Monkey 125. Mẫu xe này được giới thiệu tại Thái Lan vào cuối tháng 3/2025 nhân dấu mốc 60 năm Honda hiện diện tại thị trường này, với đặc trưng là diện mạo mạ crôm toàn thân và bộ nhận diện kỷ niệm riêng.

Honda Monkey Chrome Legacy giữ kích thước tí hon quen thuộc của dòng Monkey, nhưng điều đặc biệt là nhà sản xuất thay lớp sơn truyền thống bằng lớp mạ crôm bóng ở bình xăng, ốp hông và nhiều chi tiết vỏ.

Một điểm nhận diện khác là tem 60 năm dành riêng cho bản này; xe có số thứ tự sản xuất riêng (serial) cho từng chiếc. Đơn vị nhập khẩu cho rằng mẫu xe này chỉ được sản xuất giới hạn với tổng 1.390 chiếc.

Xe Honda lạ vừa về Việt Nam: Trông tí hon nhưng đừng nhầm là đồ chơi, khỏe hơn Wave, ăn xăng 1,5L/100km- Ảnh 1.

Xe Honda lạ vừa về Việt Nam: Trông tí hon nhưng đừng nhầm là đồ chơi, khỏe hơn Wave, ăn xăng 1,5L/100km- Ảnh 2.

Phần khung và thông số cơ bản của Honda Monkey Chrome Legacy tương đồng mẫu Monkey 125 thông thường với kích thước DxRxC lần lượt là 1.710 × 755 × 1.030 mm, chiều cao yên khoảng 776 mm. Các Trang bị hiện đại vẫn được giữ, như đèn LED, đồng hồ tròn tích hợp màn hình kỹ thuật số nhỏ, phanh đĩa trước/sau.

Động cơ của dòng Monkey 125 là loại xy-lanh đơn SOHC 125 cc làm mát bằng không khí, có phun xăng điện tử, kết hợp hộp số 5 cấp. Mức công suất ở khoảng 9,15 mã lực và mô-men xoắn cực đại 11 Nm. So sánh để dễ hình dung, thông số này tốt hơn so với các mẫu Wave mà Honda Việt Nam đang bán, nhưng kém một chút so với mẫu Future có cùng dung tích động cơ.

Một điểm đáng chú ý là xe có mức tiêu thụ xăng khá tốt, chỉ khoảng 1,5 lít cho 100 km di chuyển.

Xe Honda lạ vừa về Việt Nam: Trông tí hon nhưng đừng nhầm là đồ chơi, khỏe hơn Wave, ăn xăng 1,5L/100km- Ảnh 3.

Xe Honda lạ vừa về Việt Nam: Trông tí hon nhưng đừng nhầm là đồ chơi, khỏe hơn Wave, ăn xăng 1,5L/100km- Ảnh 4.

Xe Honda lạ vừa về Việt Nam: Trông tí hon nhưng đừng nhầm là đồ chơi, khỏe hơn Wave, ăn xăng 1,5L/100km- Ảnh 5.

Xe Honda lạ vừa về Việt Nam: Trông tí hon nhưng đừng nhầm là đồ chơi, khỏe hơn Wave, ăn xăng 1,5L/100km- Ảnh 6.

Xe Honda lạ vừa về Việt Nam: Trông tí hon nhưng đừng nhầm là đồ chơi, khỏe hơn Wave, ăn xăng 1,5L/100km- Ảnh 7.

Xe Honda lạ vừa về Việt Nam: Trông tí hon nhưng đừng nhầm là đồ chơi, khỏe hơn Wave, ăn xăng 1,5L/100km- Ảnh 8.

Xe Honda lạ vừa về Việt Nam: Trông tí hon nhưng đừng nhầm là đồ chơi, khỏe hơn Wave, ăn xăng 1,5L/100km- Ảnh 9.

Để đặt Chrome Legacy vào bức tranh chung, cần nhìn lại dòng Honda Monkey. Đây là tên gọi phổ biến của loạt minibike Honda Z-series, khởi nguồn từ nguyên mẫu Z100 đầu thập niên 1960, sau đó là phiên bản CZ100 bán tại châu Âu/Châu Á năm 1963 và Z50M năm 1967.

Tên gọi "Monkey" xuất phát từ dáng ngồi của người lớn trên chiếc xe nhỏ trông như… khỉ - theo mô tả thời điểm đó. Trong nhiều thập kỷ, Monkey được biết đến như mẫu xe nhỏ gọn, nhẹ, dễ bảo quản và kinh tế, nhưng đã ngưng sản xuất vào cuối thập niên 1990 trước khi trở lại năm 2018 dưới dạng Monkey 125 hiện đại.

Xe Honda lạ vừa về Việt Nam: Trông tí hon nhưng đừng nhầm là đồ chơi, khỏe hơn Wave, ăn xăng 1,5L/100km- Ảnh 10.

Sự trở lại của Monkey 125 đi kèm những nâng cấp phù hợp tiêu chuẩn khí thải mới, hệ truyền động 5 cấp và loạt trang bị điện tử tối giản nhưng đủ dùng, giữ lại tinh thần "vui vẻ, cơ bản, dễ lái" đã làm nên bản sắc dòng xe. Các thông số như yên thấp, bình xăng nhỏ và mức tiêu hao nhiên liệu tiết kiệm hỗ trợ nhu cầu di chuyển quãng ngắn và giải trí cuối tuần.

Với Chrome Legacy, bản sắc đó được nhấn mạnh bằng lớp hoàn thiện bề mặt khác biệt và dấu ấn kỷ niệm 60 năm. Sự khác nhau chủ yếu nằm ở phương diện thẩm mỹ và tính sưu tầm; nền tảng động cơ, khung gầm, công năng vận hành vẫn theo chuẩn Monkey 125 đương thời.

Tại Việt Nam, đơn vị nhập khẩu cho biết đã đưa về nước 3 chiếc. Mức giá không được tiết lộ; phán đoán dựa trên giá của các xe Monkey khác, những chiếc xe phiên bản đặc biệt này sẽ khó có giá dưới 100 triệu đồng.

Ảnh: Cubhouse

Theo Đinh Quang Hiếu

Nhịp sống thị trường

