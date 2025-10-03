Honda làm điều chưa từng có với SH Mode

Lần đầu tiên hưởng ưu đãi

Thị trường xe máy Việt đang bước vào giai đoạn chạy đua nước rút trước khi năm 2025 khép lại. Tại các đại lý, nhiều mẫu xe máy hot như Honda Vision, SH, SH Mode... đang được chào bán với mức giá thực tế vô cùng hấp dẫn.

Không những thế, tùy từng mẫu xe máy, người mua thời điểm này còn được tặng kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn bao gồm quà tặng hiện vật, voucher phụ kiện, thẻ điện thoại và đặc biệt là hình thức hỗ trợ tài chính khi mua trả góp.

Honda SH Mode từ lâu đã khẳng định vị thế là mẫu xe tay ga đô thị được phái đẹp vô cùng ưa chuộng nhờ thiết kế thanh lịch, tinh tế và khả năng vận hành vượt trội. Luôn giữ giá tốt trên thị trường, đây là lần đầu tiên mẫu xe này được áp dụng một hình thức hỗ trợ đặc biệt và hấp dẫn từ Honda Việt Nam.

Trong gói ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay, HVN đã chính thức áp dụng chương trình hỗ trợ tài chính đặc biệt dành riêng cho khách hàng mua SH Mode.

Điểm nhấn quan trọng nhất trong lần ưu đãi này chính là gói trả góp lãi suất 0%, áp dụng cho khách hàng đang sở hữu bất kỳ mẫu xe máy nào của Honda (ngoại trừ SH125i/SH150i/SH160i và các dòng xe có phân khối từ 300cc trở lên) khi quyết định 'lên đời' SH Mode mới.

Việc lần đầu tiên mẫu xe này được đưa vào chương trình trả góp lãi suất 0% cho thấy nỗ lực kích cầu mạnh mẽ của Honda, đồng thời giúp người tiêu dùng giải quyết rào cản tài chính ban đầu để sở hữu chiếc xe tay ga cao cấp.

"Được lòng" phái đẹp

Honda SH Mode 125 được định vị là dòng xe hướng đến khách hàng nữ giới và phù hợp với mục đích di chuyển trong đô thị với những ưu điểm nổi bật.

Thiết kế

Xe tay ga cao cấp Honda SH mode đang được đông đảo khách hàng nữ tin tưởng và lựa chọn nhờ lối thiết kế trẻ trung, đậm phong cách châu Âu hiện đại, tạo vẻ quyến rũ và quý phái khi lái.

Xe sở hữu vẻ ngoài sang trọng, hợp thời trang cùng chiều cao yên hợp lý 765 mm, giúp người lái dễ dàng chống chân và di chuyển linh hoạt trong phố.

Ở phiên bản mới, Honda đã khéo léo bổ sung thêm nhiều tùy chọn phối màu hiện đại, đáp ứng gu thẩm mỹ đa dạng của khách hàng. Các chi tiết nhỏ như yên xe, tay dắt và logo cũng được tinh chỉnh màu sắc, tạo nên điểm nhấn tương phản giúp tổng thể xe trở nên hài hòa và bắt mắt hơn.

Phần đầu xe vẫn gây ấn tượng mạnh với cụm đèn pha LED hai tầng độc đáo, kết hợp cùng dải đèn định vị ban ngày tinh tế.

Xe được trang bị bộ mâm nhôm đúc mới, với bánh trước 16 inch và bánh sau 14 inch, mang lại sự ổn định và vững chãi khi vận hành.

Động cơ và khung sườn

Xe được trang bị động cơ eSP+ bốn van thế hệ mới, không chỉ mang lại khả năng vận hành ổn định mà còn rất tiết kiệm nhiên liệu (mức tiêu thụ trung bình chỉ từ 2,1 đến 2,2 lít/100 km). Việc áp dụng khung dập eSAF thế hệ mới còn giúp giảm trọng lượng xe nhưng vẫn đảm bảo độ bền.

Tiện ích

SH Mode sở hữu trang bị cao cấp: Hệ thống khóa thông minh Smart Key, hộc để đồ phía trước tích hợp cổng sạc USB tiện lợi, và cốp dưới yên rộng 18,5 lít vẫn là những điểm cộng đắt giá. Thêm vào đó, sàn để chân phẳng và rộng rãi mang lại tư thế ngồi thoải mái và thanh lịch, đặc biệt thuận tiện cho phái nữ khi diện váy hoặc cần không gian để đồ.

An toàn

Phiên bản Thể thao cao cấp nhất được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS, trong khi các bản còn lại sử dụng phanh kết hợp (CBS), đảm bảo sự an tâm cho người lái khi di chuyển trong đô thị đông đúc hay điều kiện đường trơn trượt.

Với bốn phiên bản màu sắc và trang bị đa dạng, SH Mode có mức giá đề xuất dao động từ 57,13 triệu đồng đến 63,81 triệu đồng.

Việc thêm gói trả góp lãi suất 0% giờ đây sẽ là cú hích lớn, biến SH Mode trở thành lựa chọn không thể bỏ qua trong phân khúc xe ga cao cấp dành cho nữ.



