Honda tặng mũ bảo hiểm cho 1,8 triệu học sinh lớp 1 trên cả nước

03-10-2025 - 09:14 AM | Thị trường

Honda Việt Nam phối hợp với Ủy ban ATGTQG và Bộ GD&ĐT trao 1,8 triệu mũ đạt chuẩn, vận động 100% phụ huynh cam kết đội mũ cho con và nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn ở trẻ em lên 90% trong năm học 2025 – 2026.

Honda tặng mũ bảo hiểm cho 1,8 triệu học sinh lớp 1 trên cả nước- Ảnh 1.

Sáng 2/10, Honda Việt Nam phối hợp cùng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Bộ Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) triển khai chương trình trao tặng 1,8 triệu mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh lớp 1 trên toàn quốc, góp phần nâng cao ý thức đội mũ an toàn ngay từ lứa tuổi nhỏ.

Phát biểu tại sự kiện, ông Toshihiro Mibe – Giám đốc, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành Honda Motor Nhật Bản nhấn mạnh: “Mục tiêu then chốt của chúng tôi là hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho người sử dụng xe máy tại Việt Nam. Những chiếc mũ đạt chuẩn do Honda trao tặng sẽ trở thành người bạn đồng hành, bảo vệ các em học sinh trên mỗi hành trình”. 

Ông Lê Kim Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGTQG cho rằng, việc trẻ em không đội mũ bảo hiểm khi ngồi sau xe máy vẫn khá phổ biến, trong khi một chiếc mũ đạt chuẩn có thể cứu sống một sinh mạng. Chương trình năm nay đặt mục tiêu trao 1,8 triệu mũ đạt chuẩn, vận động 100% phụ huynh cam kết đội mũ cho con và nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn ở trẻ em lên 90% trong năm học 2025 – 2026.

“Đội mũ cho con – Trọn tình cha mẹ” là lời nhắc nhở đầy trách nhiệm của phụ huynh, trong khi “Đội mũ xinh – Bảo vệ chúng mình” là cách trẻ em học tự bảo vệ bản thân, ông Thành nhấn mạnh thông điệp.

Honda tặng mũ bảo hiểm cho 1,8 triệu học sinh lớp 1 trên cả nước- Ảnh 2.

Đại diện Bộ GD&ĐT, ông Nguyễn Xuân An Việt - Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh sinh viên ghi nhận kết quả tích cực của chương trình, tính đến nay, tổng số mũ được trao lên đến gần 12 triệu mũ, góp phần nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm của học sinh từ 37% lên đến 89% sau 7 năm triển khai. Ông cũng khẳng định Bộ sẽ tiếp tục phối hợp triển khai các chương trình giáo dục kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn từ mầm non đến đại học, tạo sự thay đổi toàn diện về nhận thức và hành vi.

Tại sự kiện, Honda Việt Nam, Ủy ban ATGTQG và Bộ GD&ĐT đã ký kết Biên bản ghi nhớ với hai nội dung chính: Bảo đảm 100% học sinh lớp 1 được nhận mũ bảo hiểm đạt chuẩn và tăng cường đào tạo, chia sẻ kiến thức ATGT, kỹ năng dự đoán và phòng tránh rủi ro cho học sinh và phụ huynh. Dự kiến năm học này sẽ có hơn 1,8 triệu học sinh và 350.000 phụ huynh trực tiếp tham gia các hoạt động đào tạo. 

Đây là một trong những hoạt động góp phần hiện thực hóa mục tiêu của Chính phủ Việt Nam “KHÔNG có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ” vào năm 2045, cũng như mục tiêu của Honda toàn cầu “KHÔNG có tử vong do va chạm giao thông liên quan đến Xe máy và Ô tô Honda” vào năm 2050.

Khánh Vy

An ninh tiền tệ

