Họp gia đình được hỏi lương, tôi định trả lời 10 triệu đồng thì mẹ nói thay: “70 triệu/tháng”, lúc sau nhận được 1 tờ giấy cả đời không thể quên

Mới đây, một blogger người Trung Quốc tên Ngô Thanh tên đã gây chú ý khi chia sẻ trải nghiệm buổi họp mặt của mình. Cụ thể, Ngô Thanh mới tìm được việc làm trong năm nay và chưa được ký hợp đồng chính thức. Hiện anh mới nhận được mức lương thực thử việc 3.000 NDT (khoảng hơn 10 triệu đồng). Thế nhưng khi được hỏi lương, mẹ Ngô Thanh lại trả lời thay anh: “Lương 20.000 NDT/tháng (hơn 70 triệu đồng)”.

Để không làm mẹ xấu hổ, Ngô Thanh đành phải gật đầu đồng ý một cách ngượng ngùng. Họ hàng vô cùng bất ngờ với mức lương của Ngô Thanh, liên tục giục anh đã ổn định tài chính rồi nên nhanh chóng kết hôn. “Hôm nay mới biết anh Thanh giỏi vậy, khi nào cần giúp đỡ em sẽ vay anh”, một người em họ nói.

Ảnh minh hoạ

Ngô Thanh khi đó vô cùng bối rối vì mức lương trong ngành anh làm việc khá minh bạch, có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin trên mạng. Với một người đã có vài năm kinh nghiệm, lương tháng cũng chỉ khoảng 7.000 - 8.000 NDT/tháng (25-29 triệu đồng). Vậy nên nam blogger lo sợ sẽ có người tò mò đi kiểm tra thu nhập của mình.

Ngô Thanh muốn đổi chủ đề cuộc trò chuyện nhưng những lời tán thưởng của họ hàng lại càng khiến mẹ anh muốn “khoe” về thành tích, công việc của anh. Mẹ nói Ngô Thanh thường xuyên đi công tác nước ngoài, hàng tháng đều đặn gửi tiền cho bố mẹ, còn đang muốn mua nhà trên thành phố. Nam blogger không biết làm gì khác ngoài việc cười trừ, sau đó xin phép ra khỏi nhà hàng để gọi điện cho bạn.

Một lúc sau khi Ngô Thanh quay lại, nhân viên phục vụ đã đưa hoá đơn thanh toán bữa ăn trị giá 7.000 NDT (25 triệu đồng) cho anh. Thông thường các bữa ăn họp mặt gia đình đều do bác cả trong nhà chi trả trước, sau đó chia đều cho mọi người. Ngô Thanh định cầm hoá đơn để trở lại phòng ăn thì nhân viên cho biết “Khách trong phòng nói anh sẽ thanh toán bữa ăn hôm nay”.

Ảnh minh hoạ

Lúc này người đàn ông “chết sững”, phải vay tiền bạn mới đủ trả hoá đơn. Khi anh về phòng ăn, họ hàng đều đã chuẩn bị rời đi. Ngô Thanh mới biết, mẹ anh là người tuyên bố con trai mình mời bữa ăn hôm nay. “Lương cao như Ngô Thanh trả một bữa như vậy không khó đâu nhỉ”, một người chú cảm thán.

Về nhà, nam blogger giận dữ với mẹ vì hành động hôm nay khi nói dối về mức lương và vội vàng đề nghị trả tiền bữa ăn. Thế nhưng mẹ Ngô Thanh lại nói rằng mình chỉ muốn tốt cho hình ảnh của gia đình và con trai trong mắt những người họ hàng. “Mẹ làm vậy không có gì là sai. Nếu nói lương con thấp, họ sẽ không coi trọng gia đình mình và cả chính con”, người mẹ nêu lý do.

Ngô Thanh không muốn tiếp tục tranh cãi nên quyết định chia sẻ tình huống này lên mạng xã hội để than thở với cộng đồng mạng. “Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ quên tờ hoá đơn tiền ăn trị giá ngang ngửa 2 tháng lương này”, Ngô Thanh viết.

Ảnh minh hoạ

Nhiều bình luận đồng cảm với câu chuyện của Ngô Thanh. Không ít người cho biết cha mẹ họ cũng từng vì sĩ diện với họ hàng, bạn bè mà nói khống về mức lương, thành tích, mối quan hệ của con mình. Điều này không khiến họ tự tin hơn mà ngược lại, luôn cảm thấy lo sợ bí mật của mình sẽ bị vạch trần. Bên cạnh đó, có một số cư dân mạng khuyên Ngô Thanh hiểu cho hành động của mẹ và động viên anh nỗ lực cải thiện thu nhập.

“Bố mẹ tôi rất coi trọng danh tiếng, muốn người khác nể phục nhưng đáng tiếc tôi chưa phát triển sự nghiệp như họ mong muốn. Khi bố mẹ khoe với họ hàng tôi làm trưởng phòng, có người chị họ lại bắt gặp tôi đang thực tập tại văn phòng luật. Khoảnh khắc ấy tôi cảm thấy vô cùng ê chề.

May mắn người chị họ không vạch trần điều này trước mặt gia đình, chỉ động viên tôi cố gắng hơn trong công việc. Tôi nhận ra một lời nói dối phải kéo theo rất nhiều hành động giả dối khác. Tốt nhất không nên có những hành động vội vàng vì sĩ diện hão, sợ mất thể diện”, một cô gái họ Lý chia sẻ dưới bài đăng của Ngô Thanh.