Horizon của Chủ tịch Nguyễn Quốc Hiển báo lỗ 90 tỷ đồng nửa đầu năm

CTCP Dịch vụ Thương mại và Đầu tư Horizon vừa công bố thông tin về tình hình tài chính bán niên 2025 ghi nhận khoản lỗ sau thuế 90 tỷ đồng, tăng đột biến so với khoản lỗ 4 tỷ đồng ở cùng kỳ năm 2024.

Trước đó, Horizon báo lỗ trong giai đoạn từ năm 2021 – 2023 khi lần lượt báo lỗ 4,4 tỷ đồng (năm 2021), lỗ 4,8 tỷ đồng (năm 2022) và lỗ 9,5 tỷ đồng ở năm 2023. Đến năm tài chính 2024, công ty địa ốc này bất ngờ báo lãi sau thuế hơn 8 tỷ đồng.

Về sức khỏe tài chính, tính đến thời điểm 30/6/2025, vốn chủ sở hữu của Horizon giảm 6,6% so với hồi cùng kỳ, xuống 1.256 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu là 1.370 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chua phân phối là âm 113,6 tỷ đồng.

Nợ phải trả của công ty tính đến thời điểm cuối tháng 6/2025 là 365 tỷ đồng, giảm 49,4% so với cùng kỳ. Trong đó, nợ vay từ phát hành trái phiếu là 200 tỷ đồng và 165,2 tỷ đồng là nợ phải trả khác.

Tính đến cuối tháng 6/2025, tổng nguồn vốn của Horizon là 1.621 tỷ đồng, giảm 21,5% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng giảm hơn 445,4 tỷ đồng.

Nợ phải trả giảm mạnh, Horizon bất ngờ lỗ kỷ lục trong 6 tháng đầu năm 2025.

Theo tìm hiểu, Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại và Đầu tư Horizon được thành lập ngày 2/2/2018, địa chỉ tại tầng 1 toà nhà Packsimex, 52 Đông Du, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM. Ngành nghề hoạt động chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Thời điểm mới thành lập, vốn điều lệ của Horizon chỉ ở mức 100 triệu đồng. Cổ đông sáng lập gồm: ông Nguyễn Quốc Hiển góp vốn 98 triệu đồng, nắm giữ 98% cổ phần; Ngô Thị Tố Nguyên và Trần Cẩm Hùng mỗi người góp vốn 1 triệu đồng, sở hữu 1% cổ phần/người.

Đến ngày 14/10/2019, Horizon đột ngột tăng vốn “sốc” từ 100 triệu đồng lên 1.370 tỷ đồng. Đến thời điểm tháng 07 và 08/2020, công ty địa ốc này bắt đầu huy động nguồn vốn trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp, với lô trái phiếu HRZCH2023001 giá trị 200 tỷ đồng và lô trái phiếu HRZCH2024002 giá trị 300 tỷ đồng. Cả 2 lô trái phiếu này đều có kỳ hạn 5 năm và ngày đáo hạn lần lượt là ngày 30/7/2025 và 28/08/2025.

Hiện, Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật của Horizon là ông Nguyễn Quốc Hiển (sinh năm 1971).

Ông Hiển cũng là người đại diện theo pháp luật ở các CTCP Vận chuyển Mercury, Công ty TNHH Phát triển bất động sản An Khang, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Vạn Thành, Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Vạn An, CTCP Novahomes An Phú, Công ty TNHH Bất động sản Vĩnh Xuân...