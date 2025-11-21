HOSE nhận hồ sơ niêm yết, Antesco tiến gần mục tiêu 300 triệu USD

Đây là bước tiến quan trọng đưa Antesco đến gần mục tiêu minh bạch hóa quản trị và xây dựng nền tảng tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới.

Tăng trưởng kỷ lục trước thềm niêm yết

Hoàn tất hồ sơ niêm yết trên HOSE là kết quả của quá trình dài chuẩn hóa hoạt động quản trị và củng cố năng lực tài chính, thể hiện quyết tâm của Antesco trong việc vận hành theo các chuẩn mực của doanh nghiệp đại chúng. Bởi theo quy định, để được niêm yết trên HOSE, doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chí khắt khe từ vốn điều lệ, cơ cấu cổ đông đến tình hình hoạt động kinh doanh. Do đó, vượt qua được các tiêu chuẩn này cũng đồng nghĩa với việc doanh nghiệp có sức khỏe tài chính ổn định, khả năng điều hành minh bạch và năng lực quản trị theo chuẩn quốc tế.

Kể từ khi gia nhập hệ sinh thái Ylang Holdings năm 2022, Antesco chính thức bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Antesco đạt 1.451 tỷ đồng - tăng 30%, lợi nhuận sau thuế 100 tỷ đồng - tăng 64% so với cùng kỳ. EPS đạt 4.712 đồng/cổ phiếu. Đáng chú ý, kết quả này còn vượt cả kỷ lục của cả năm 2024, khi Antesco ghi nhận doanh thu 1.405 tỷ đồng và 74 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Doanh thu và lợi nhuận trước thuế của Antesco từ năm 2021 - 2025.

Kết thúc quý III/2025, Antesco đã hoàn thành 94% kế hoạch doanh thu và vượt 34% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Với tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận bình quân trên 30%/năm kể từ 2021 - con số hiếm có trong ngành, cổ phiếu của Antesco hiện giao dịch ở mức khoảng 39.000 đồng/cp - cao hơn gần 120% so với cùng kỳ năm ngoái, P/E trượt chỉ khoảng 7 lần – định giá hấp dẫn trong nhóm doanh nghiệp nông sản.

Chia sẻ về cột mốc ý nghĩa, đại diện doanh nghiệp cho biết niêm yết trên HOSE giúp Antesco thu hút nhiều nhà đầu tư tầm cỡ, tạo nền tảng vốn để phát triển vùng nguyên liệu và nâng cao giá trị nông sản Việt: "Niêm yết không phải là đích đến mà là khởi đầu cho một hành trình phát triển mới. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư cho công nghệ, con người và cộng đồng, để mỗi bước tiến đều mang lại giá trị thực cho người nông dân và sự phát triển của nông nghiệp Việt Nam."

Ký kết hợp tác kinh doanh giữa Antesco và Yeram Co.,LTD vào tháng 10/2025. Sự kiện diễn ra đúng dịp doanh nghiệp khai trương Văn phòng Đại diện tại phường Tân Mỹ, TP.HCM.

Cũng theo đại diện Antesco, đến năm 2030, doanh nghiệp hướng tới mục tiêu doanh thu 300 triệu USD. Antesco không chỉ là nhà sản xuất - chế biến nông sản rau củ quả nhiệt đới hàng đầu Việt Nam, mà còn tiên phong trong quản trị hiện đại và phát triển bền vững, qua đó góp phần nâng cao vị thế của nông sản Việt trên bản đồ xuất khẩu toàn cầu.

50 năm gắn bó cùng người nông dân – Nền tảng cho hành trình phát triển bền vững

Được thành lập năm 1975, Antesco trưởng thành cùng những mùa vụ của người nông dân miền Tây Nam Bộ. Trên hành trình 50 năm, doanh nghiệp đã có nhiều đóng góp trong việc chuyển đổi tư duy canh tác của bà con, chuẩn hóa vùng trồng thu hoạch, chế biến và xuất khẩu theo tiêu chuẩn quốc tế.

Trong suốt giai đoạn 2010–2025, doanh thu xuất khẩu của Antesco luôn chiếm trên 80% tổng doanh thu, giúp doanh nghiệp giữ vững vị trí trong nhóm đầu ngành nông sản xuất khẩu Việt Nam. Các sản phẩm chủ lực của Antesco như xoài, dứa, chanh dây, bắp non, đậu nành… đã có mặt tại hơn 50 quốc gia, bao gồm các thị trường khó tính như Nhật Bản, Mỹ, EU, Hàn Quốc và Trung Đông. Doanh nghiệp hiện cũng là đối tác chiến lược của nhiều hệ thống bán lẻ và tập đoàn F&B lớn trên thế giới.

Với dây chuyền sản xuất hiện đại, đạt chuẩn quốc tế, Antesco là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực xuất khẩu xoài đông lạnh (IQF) của Việt Nam, góp phần nâng tầm giá trị nông sản Việt trên thị trường toàn cầu.

Bước vào giai đoạn tăng trưởng mới, Antesco định hướng tập trung vào ba trụ cột: mở rộng năng lực sản xuất, phát triển vùng trồng bền vững và đổi mới quản trị kết hợp ứng dụng công nghệ số.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến nâng cấp hệ thống nhà máy chế biến và mở rộng vùng nguyên liệu trọng điểm, đầu tư mạnh vào công nghệ bảo quản và chế biến sâu để nâng cao giá trị gia tăng, hướng tới mục tiêu nâng tổng công suất lên 150.000 tấn/năm. Song song, Antesco tiếp tục thúc đẩy phát triển vùng trồng xanh, mở rộng diện tích đạt chuẩn quốc tế, ứng dụng kỹ thuật tiết kiệm nước và giảm phát thải, hỗ trợ người nông dân về vốn và kỹ thuật để đảm bảo đầu ra ổn định.

Phát triển vùng trồng bền vững, tăng diện tích đạt chuẩn quốc tế là một trong ba trụ cột tăng trưởng của Antesco hậu niêm yết.

Bên cạnh đó, công ty cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong chuỗi cung ứng, từ quản lý sản xuất đến truy xuất nguồn gốc nhằm tối ưu năng lực vận hành. Đồng thời, Antesco cũng chú trọng nâng cao năng lực quản trị nội bộ, củng cố hệ thống công bố thông tin để đáp ứng những chuẩn mực của doanh nghiệp đại chúng.

Với mục tiêu trở thành AgriTech ESG Group hàng đầu Việt Nam, Antesco lấy đổi mới công nghệ và phát triển bền vững làm động lực cho thập niên tăng trưởng mới. Sự kết hợp giữa năng lực chế biến, vùng nguyên liệu và nền tảng quản trị minh bạch sẽ là bệ phóng giúp Antesco nhân rộng quy mô, nâng cao giá trị nông sản Việt, đồng thời khẳng định vị thế của doanh nghiệp Việt trong chuỗi giá trị toàn cầu.