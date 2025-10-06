Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

HOSE phát cảnh báo đình chỉ giao dịch một cổ phiếu: Đang “trần cứng” 3 phiên bất ngờ giảm sàn liên tiếp

06-10-2025 - 11:03 AM | Thị trường chứng khoán

HOSE phát cảnh báo đình chỉ giao dịch một cổ phiếu: Đang “trần cứng” 3 phiên bất ngờ giảm sàn liên tiếp

Đà "lao dốc" diễn ra ngay sau khi HOSE phát đi quyết định tạm ngừng giao dịch do doanh nghiệp chậm công bố BCTC và không đưa ra lộ trình khắc phục theo yêu cầu.

Giữa lúc thị trường chứng khoán ngập tràn sắc xanh với hàng loạt cổ phiếu tăng mạnh, thậm chí kịch trần, cổ phiếu VMD của Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex lại đi ngược xu hướng.

Thị giá VMD nhanh chóng bị đẩy xuống mức giá sàn ngay từ đầu phiên sáng 6/10, qua đó "lùi" về ngưỡng 17.950 đồng/cp. Đáng nói, đây đã là phiên giảm sàn thứ 2 liên tiếp sau 3 phiên kịch trần trước đó.

HOSE phát cảnh báo đình chỉ giao dịch một cổ phiếu: Đang “trần cứng” 3 phiên bất ngờ giảm sàn liên tiếp- Ảnh 1.

Thị giá cổ phiếu VMD tính đến phiên sáng 6/10

Cổ phiếu như đi “tàu lượn” sau thông tin Vimedimex nhận án ngừng giao dịch. Mới nhất, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE) công bố quyết định đưa cổ phiếu VMD vào trường hợp chứng khoán bị tạm ngừng giao dịch. HOSE cho biết nguyên nhân do đến hết ngày 02/10/2025, doanh nghiệp chưa thực hiện công bố thông tin biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo, tương ứng đã quá 15 ngày so với thời hạn quy định,

Trước đó, cổ phiếu VMD bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 16/9/2025. Nguyên nhân là vì tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính (BCTC) soát xét bán niên năm 2025 quá 15 ngày so với thời hạn quy định, đồng thời yêu cầu công ty công bố thông tin về biện pháp và lộ trình khắc phục. Tuy nhiên, đến hết ngày 02/10 (đã quá 15 ngày kể từ ngày ban hành quyết định), công ty vẫn chưa thực hiện công bố thông tin theo yêu cầu của HOSE.

Ngoài ra, VMD cũng vừa bị Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) ra quyết định đưa vào diện kiểm soát từ ngày 8/10/2025, do chậm nộp báo cáo tài chính bán niên đã soát xét hơn 30 ngày so với quy định.

HOSE cũng lưu ý cổ phiếu VMD sẽ vào diện đình chỉ giao dịch nếu Công ty tiếp tục không đưa ra biện pháp khắc phục nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị tạm ngừng giao dịch.

Tình hình hoạt động của doanh nghiệp khó khăn sau biến cố lãnh đạo thượng tầng. Cuối tháng 7, Vimedimex đã xin cơ quan quản lý cho tạm hoãn công bố báo cáo bán niên 2025 trong 3 tháng, với lý do bất khả kháng.

Ở một diễn biến liên quan, vừa qua hệ sinh thái Vimedimex bất ngờ bước chân vào cuộc thành lập pháp nhân hoặc tổ chức liên quan tới tài sản số trong nước. Cụ thể, Công ty cổ phần Kinh Doanh Tiền Mã Hóa Và Tài Sản Mã Hóa Vimexchange được thành lập vào tháng 6/2025 với vốn điều lệ là 10.000 tỷ. Đây là công ty tài sản mã hóa đầu tiên ở Việt Nam đạt tới mức vốn điều lệ này. Trong đó, Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex góp 5.000 tỷ đồng để sở hữu 50% vốn. Cùng với đó, Chứng khoán Hòa Bình – một công ty trong hệ sinh thái Vimedimex – góp 200 tỷ và sở hữu 2% vốn Vimexchange.

Dương Ngọc

Nhịp sống thị trường

