Hưng Thịnh Land chậm trả lãi lô trái phiếu 1.800 tỷ đồng do thị trường bất động sản diễn biến không thuận lợi

Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land vừa công bố thông tin về việc chậm thanh toán lãi trái phiếu mã H79CH2124019.

Theo kế hoạch, ngày 18/8/2025 công ty phải trả hơn 49,9 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu trên. Tuy nhiên Hưng Thịnh Land chưa thể thanh toán do thị trường tài chính, thị trường giao dịch bất động sản diễn biến không thuận lợi, dẫn đến công ty chưa thu xếp kịp nguồn tiền theo kế hoạch.

Công ty cho biết đang tiến hành điều chỉnh kế hoạch thanh toán cho phù hợp với tình hình tài chính và sẽ tiến hành đàm phán với người sở hữu trái phiếu để thống nhất phương án.

Lô trái phiếu H79CH2124019 có tổng giá trị phát hành 1.800 tỷ đồng, được Hưng Thịnh Land phát hành từ ngày 18/8/2021 với kỳ hạn 60 tháng, tương ứng đáo hạn ngày 18/8/2026.

Trên thị trường, Hưng Thịnh Land còn lưu hành thêm 1 lô trái phiếu mã H79CH2124018 có tổng giá trị phát hành 1.500 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 7/7/2021 với kỳ hạn 60 tháng, tương ứng đáo hạn ngày 7/7/2026. Cả hai lô trái phiếu trên đều có lãi suất cố định 11%/năm.

Hưng Thịnh Land là công ty con, quản lý mảng bất động sản của Tập đoàn Hưng Thịnh. Doanh nghiệp hiện đang sở hữu và phát triển 59 dự án trải dài khắp các tỉnh thành trên cả nước, với quỹ đất hơn 3.300 ha ở những vị trí chiến lược.

Một số dự án doanh nghiệp đang triển khai có thể kể đến gồm Marina District (Bình Định), 9x Quy Nhơn (Quy Nhơn, Bình Định), Merryland Quy Nhơn (Quy Nhơn, Bình Định), Hanoi Melody Residences (Hà Nội),…

Về tình hình kinh doanh, hiện Hưng Thịnh Land mới công bố các chỉ tiêu tài chính năm 2024 với khoản lỗ sau thuế 1.138,7 tỷ đồng, cải thiện so với mức lỗ 2.865,4 tỷ đồng trong năm 2023.

Tại thời điểm 31/12/2024, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ở mức 16.700,7 tỷ đồng; giảm 2.121,9 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu lên tới 4,14 lần; tương ứng khoản nợ phải trả của doanh nghiệp này tại thời điểm cuối quý IV/2024 gần 69.195 tỷ đồng, tăng mạnh 16.279 tỷ đồng so với cùng kỳ.



